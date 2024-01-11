Умер народный артист СССР Юрий Соломин

Впервые на экране Соломин появился в 1960 году — актер исполнил главную роль в фильме «Бессонная ночь» (12+). Всенародную любовь народный артист СССР получил, сыграв в сериале «Адъютант его превосходительства» в 1969 году.



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