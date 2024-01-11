Умер народный артист СССР Юрий Соломин

Из жизни ушел народный артист СССР Юрий Соломин. Актер и режиссер кино умер на 89-м году жизни, сообщает ТАСС. Несколько месяцев назад его выписали из больницы.
— Юрий Соломин скончался, только накануне он был выписан из больницы после инсульта, — передает агентство слова источника.
По информации Mash, причиной смерти стала почечная недостаточность, которая стала осложнением на фоне перенесенного инсульта.
Будущий народный артист СССР мечтал о сцене еще в детстве — очень большое влияние на юного Юрия Соломина оказал фильм «Малый театр и его мастера». После окончания школы Соломин поступил в Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина при Малом театре.
В 1957 году актер впервые вышел на сцену. Начиная с эпизодический ролей, Юрий Соломин вскоре стал играть главных героев в пьесах советского репертуара.
Впервые на экране Соломин появился в 1960 году — актер исполнил главную роль в фильме «Бессонная ночь» (12+). Всенародную любовь народный артист СССР получил, сыграв в сериале «Адъютант его превосходительства» в 1969 году.
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