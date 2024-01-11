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Умер народный артист СССР Юрий Соломин

Несколько месяцев назад актер перенес инсульт

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Юрию Соломину было 88 лет

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Из жизни ушел народный артист СССР Юрий Соломин. Актер и режиссер кино умер на 89-м году жизни, сообщает ТАСС. Несколько месяцев назад его выписали из больницы.

— Юрий Соломин скончался, только накануне он был выписан из больницы после инсульта, — передает агентство слова источника.

По информации Mash, причиной смерти стала почечная недостаточность, которая стала осложнением на фоне перенесенного инсульта.

Будущий народный артист СССР мечтал о сцене еще в детстве — очень большое влияние на юного Юрия Соломина оказал фильм «Малый театр и его мастера». После окончания школы Соломин поступил в Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина при Малом театре.

В 1957 году актер впервые вышел на сцену. Начиная с эпизодический ролей, Юрий Соломин вскоре стал играть главных героев в пьесах советского репертуара.

Впервые на экране Соломин появился в 1960 году — актер исполнил главную роль в фильме «Бессонная ночь» (12+). Всенародную любовь народный артист СССР получил, сыграв в сериале «Адъютант его превосходительства» в 1969 году.

Новость дополняется.

Юрий СоломинНародный артист СССРУмер
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