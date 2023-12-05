«Пересняли восьмую серию». Как бригада Жоры Крыжовникова работает над продолжением сериала «Слово пацана»

На сегодняшний день вышли пять серий. Как признался режиссер, изначально планировалось, что фильм станет некой машиной времени и заинтересует старшее поколение, которое жило в то время. Но лентой начали интересоваться зрители и помладше, несмотря на то, что рейтинг сериала — 18+.

— Феномен времени, — добавил Юрий Ваксман. — Эпоха конца 80-х — начала 90-х сейчас не то чтобы актуализировалась и романтизировалась, зато история прозвучала. Тем более сейчас мало хороших подростковых картин.