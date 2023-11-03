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Тема дняВ Новосибирске появилось панно, созданное ИИ
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Новосибирцы нарисовали граффити, сгенерированные нейросетью — это был ответ Красноярску

Граффити посвятили Дню народного единства

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На граффити изображены представители разных народов

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В Новосибирске нарисовали граффити к Дню народного единства. Рисунок, как утверждают авторы, сгенерировала нейросеть. Новый арт-объект появился по адресу Державина,9.

— Мы приняли вызов от наших друзей из Красноярска и создали свой арт-объект! Мы попросили нейросеть сделать современный макет граффити ко Дню народного единства. Вариантов было очень много, но мы выбрали лучший (по нашему скромному мнению), — рассказали в группе «Куда пойти в Новосибирске | Пилигрим» во «Вконтакте».

Художники сообщества «Куда пойти» нарисовали идею нейросети. В Красноярске в конце октября появилось граффити, рисунок к которому также создала нейросеть. Об этом написали наши коллеги из НГС24. Тогда фотографии 20-метрового панно разлетелись по соцсетям.

Летом НГС выпустил тест, в котором можно узнать, где расположены панно, муралы и граффити в Новосибирске.

ГраффитиНейросетьНовосибирскУлица Державина
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