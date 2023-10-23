«Люди превратились в одно целое». В Новосибирске на концерте Дианы Арбениной выключился свет — видео из темноты

На концерте Дианы Арбениной, который состоялся 22 октября в Новосибирске, отключился свет. Об этом, а также об атмосфере на выступлении певица рассказала в своем Telegram-канале.
В воскресенье вечером тысячи человек собрались в «Локомотив-Арене», чтобы послушать выступление Дианы Арбениной. В зале не было свободных мест.
В своем Telegram-канале исполнительница рассказала, что была в восторге от публики и атмосферы концерта. По словам Арбениной, у нее было ощущение того, что весь Новосибирск собрался в «Локомотив-Арене», чтобы спеть песни группы «Ночные снайперы». Также Диана Арбенина оказалась в восторге от того, как с ней спела одна из зрительниц.
— Лидия из комитета семей воинов отечества спела «Секунду». Классно спела. Это тот случай, когда человек, не поющий профессионально, поет именно душой и понимает каждое произносимое им слово. Девчонки пришли на концерт, показывали фотографии своих погибших сыновей. Сердце рвется. Сочувствуешь их горю и понимаешь, что ничем не можешь помочь, кроме как отдать любовь, которой пропитана каждая минута концерта, — написала Арбенина.
Незадолго до того, как закончился концерт, в зале отключился свет. Но, как отметила Диана, это не испугало собравшихся.
— От энергии и градуса накала в финале концерта вырубило пробки, и зал погрузился во тьму. И в этот момент случилось самое невероятное: никто не завопил истошно, не стал истерить и звать на помощь. Публика невероятно достойно и спокойно отреагировала на кромешную тьму. Это, представьте, после двух ослепительных часов концерта. <…> Зал стал одним целым, большим организмом, доверяющим друг другу, — говорится в посте певицы.
Редакция НГС обратилась в «Локомотив-Арену», там сообщили, что на момент публикации не могут связать с тем, кто мог бы подробнее рассказать о проблеме со светом.
Кстати, за несколько дней до концерта его афиша пропала с новосибирских сайтов. С чем это было связано, разбирался НГС.