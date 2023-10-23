«Люди превратились в одно целое». В Новосибирске на концерте Дианы Арбениной выключился свет — видео из темноты

В воскресенье вечером тысячи человек собрались в «Локомотив-Арене», чтобы послушать выступление Дианы Арбениной. В зале не было свободных мест.



В своем Telegram-канале исполнительница рассказала, что была в восторге от публики и атмосферы концерта. По словам Арбениной, у нее было ощущение того, что весь Новосибирск собрался в «Локомотив-Арене», чтобы спеть песни группы «Ночные снайперы». Также Диана Арбенина оказалась в восторге от того, как с ней спела одна из зрительниц.