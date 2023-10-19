freedom
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 8/10
usd 97.37
eur 102.91
СрочноПочему в Новосибирске глава полиции ушёл на пенсию
Все новости
Все новости

С новосибирских сайтов пропала афиша концерта Дианы Арбениной — с чем это связано

Выступление запланировано на 22 октября

435

Концерта больше нет в списке ожидаемых

Поделиться

В Новосибирске с сайтов по продажам билетов сняли объявления о концерте Дианы Арбениной. Концерт должен состояться 22 октября на «Локомотив-Арене».

Информация пропала с «Яндекс.Афиша» и «Кассы.ру». Концерта больше нет в списке ожидаемых.

В кассе «Локомотив-Арены» журналисту НГС сообщала, что все билеты раскупили, поэтому объявление решили убрать.

Ранее Дима Билан отменил концерты в нескольких городах из-за болезни, но в Новосибирске выступление должно состояться. Сообщение о затянувшемся бронхите опубликовал сам артист в своих соцсетях.

По теме

Диана АрбенинаКонцертНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter