С новосибирских сайтов пропала афиша концерта Дианы Арбениной — с чем это связано

В Новосибирске с сайтов по продажам билетов сняли объявления о концерте Дианы Арбениной. Концерт должен состояться 22 октября на «Локомотив-Арене».
Информация пропала с «Яндекс.Афиша» и «Кассы.ру». Концерта больше нет в списке ожидаемых.
В кассе «Локомотив-Арены» журналисту НГС сообщала, что все билеты раскупили, поэтому объявление решили убрать.
Ранее Дима Билан отменил концерты в нескольких городах из-за болезни, но в Новосибирске выступление должно состояться. Сообщение о затянувшемся бронхите опубликовал сам артист в своих соцсетях.