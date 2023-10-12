Дима Билан отменил несколько концертов из-за болезни. Что будет с выступлением в Новосибирске?

Дима Билан отменил концерты в нескольких городах из-за болезни, но в Новосибирске выступление состоится. Сообщение о затянувшемся бронхите опубликовал сам артист в своих соцсетях.
На другие даты перенесут концерты в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске.
— Переносятся в связи с моим затянувшимся бронхитом и рекомендацией пульмонолога! Сейчас я под его наблюдением! Переезды и перелеты могут сильно усугубить ситуацию, — написал артист.
Он остался под наблюдением врачей в Москве.
В Новосибирске концерт Димы Билана (6+) состоится 1 ноября в ДКЖ.
В апреле певец Дима Билан провел съемку в заброшенном санатории в Бердске под Новосибирском.