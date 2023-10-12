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Дима Билан отменил несколько концертов из-за болезни. Что будет с выступлением в Новосибирске?

Артист находится под наблюдением врачей

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Сейчас Дима Билан лечится в Москве

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Дима Билан отменил концерты в нескольких городах из-за болезни, но в Новосибирске выступление состоится. Сообщение о затянувшемся бронхите опубликовал сам артист в своих соцсетях.

На другие даты перенесут концерты в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске.

— Переносятся в связи с моим затянувшимся бронхитом и рекомендацией пульмонолога! Сейчас я под его наблюдением! Переезды и перелеты могут сильно усугубить ситуацию, — написал артист.

Он остался под наблюдением врачей в Москве.

В Новосибирске концерт Димы Билана (6+) состоится 1 ноября в ДКЖ.

В апреле певец Дима Билан провел съемку в заброшенном санатории в Бердске под Новосибирском.

Дима БиланКонцертДКЖПевец
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