Умер композитор Геннадий Гладков. Чем он запомнился и какими были его последние годы

В понедельник, 16 октября, стало известно о смерти российского композитора Геннадия Гладкова, которому было 88 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил литературовед Николай Подосокорский.
Чем запомнился автор музыки из «Бременских музыкантов», «Малыша и Карлсона» и многих других картин? Интересные факты о жизни Гладкова смотрите в коротком видео чуть выше.
— Он был легким и доброжелательным человеком, который научил меня быть таким же. Именно мы и тянулись друг к другу. С первой встречи у нас не было дистанции «композитор» и «певец». Он меня как-то сразу принял: я пришел к нему домой, он за рояль сразу посадил, чаем напоил, а потом наливочкой. Я через минуту буквально забыл, что передо мной Гладков, — рассказал нашим коллегам из MSK1.RU певец Леонид Серебренников.
Музыка Геннадия Гладкова звучит во многих известных советских фильмах и мультфильмах. Он написал композиции для «Джентльменов удачи», «12 стульев», «Собаки на сене», «Человека с бульвара Капуцинов», а также мультфильмов «Малыш и Карлсон», «Бременские музыканты», «Как львенок и черепаха пели песню», «Голубой щенок», «38 попугаев» и многих других.