«Не связанные вопросы»: Анатолий Локоть опроверг обвинения в том, что в Новосибирске много пивнушек, но мало библиотек

Глава города ответил на вопрос журналиста 4 октября во время пресс-конференции. Анатолия Локтя спросили о том, почему в новых микрорайонах Новосибирска «в каждом втором» доме есть пивные магазины, но нет ни одной библиотеки.

— На мой взгляд, не связанные совершенно вопросы и темы. Наверное, сравнивать их никакого смысла нет. Я абсолютно согласен, что город действительно высокоинтеллектуальный, город науки, город читающий. Относящийся трепетно к литературе: художественной, научной, образовательной. На самом деле, проблеме работе библиотек мы уделяем большое внимание. В городе 71 муниципальная библиотека, — ответил Анатолий Локоть.

