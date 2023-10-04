«Не связанные вопросы»: Анатолий Локоть опроверг обвинения в том, что в Новосибирске много пивнушек, но мало библиотек

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался о развитии библиотек в городе. По его словам, они проходят модернизацию по национальному проекту.
Глава города ответил на вопрос журналиста 4 октября во время пресс-конференции. Анатолия Локтя спросили о том, почему в новых микрорайонах Новосибирска «в каждом втором» доме есть пивные магазины, но нет ни одной библиотеки.
— На мой взгляд, не связанные совершенно вопросы и темы. Наверное, сравнивать их никакого смысла нет. Я абсолютно согласен, что город действительно высокоинтеллектуальный, город науки, город читающий. Относящийся трепетно к литературе: художественной, научной, образовательной. На самом деле, проблеме работе библиотек мы уделяем большое внимание. В городе 71 муниципальная библиотека, — ответил Анатолий Локоть.
По его словам, сейчас в новосибирских библиотеках занимаются обновлением фонда и переходом на новые технологии. По национальному проекту «Культура» за последние 3 года в Новосибирске модернизировали 6 библиотек.
Шестая библиотека, модернизированная по нацпроекту, открылась в начале сентября в микрорайоне «Затон». Посмотрите, как она выглядит.