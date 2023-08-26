Как Тото Кутуньо перецеловал поклонниц на концерте в Новосибирске — воспоминания и интимные фото

— Я снимаю многие концерты: у меня в портфолио их больше 4000. И есть общее представление, как это бывает, как не бывает, а как ни у кого нет. Вот так, чтобы артист несколько раз спускался в зал и несколько раз не спеша прошелся, попел, пообнимался, попозировал и так далее — я такого ни у кого не видел. И видно, что у него это такое отношение. Ведь многие артисты в зал выходят: сделают быстро пробежку с охраной — и обратно. Но здесь — совсем другое… Очень душевно было, очень, — рассказывает фотограф.