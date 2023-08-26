Как Тото Кутуньо перецеловал поклонниц на концерте в Новосибирске — воспоминания и интимные фото

22 августа 2023 года в возрасте 80 лет скончался от рака известный итальянский певец Сальваторо Кутуньо, более известный как Тото Кутуньо. Для большинства советских граждан этот зарубежный исполнитель был своеобразной музыкальной иконой — наравне с Челентано, Джо Дассеном и Мирей Матье. Кумиром многих он остался и в постсоветское время. Новосибирский фотограф Виктор Дмитриев после смерти звезды решил пересмотреть свои фотоархивы и обнаружил около тысячи фотографий с концерта итальянца, который проходил 13 лет назад в Новосибирске. В объектив фотокамеры попали многочисленные сибирячки, которые обнимались и целовались на сцене с мировой звездой. С одной из его поклонниц — Оксаной Немировой, побывавшей на том концерте, пообщался корреспондент НГС Илья Калинин, который отобрал самые интимные кадры из выступления Кутуньо в Новосибирске.
В декабре 2010 года в Новосибирск приехал Тото Кутуньо. Выступление проходило в ЛДС «Сибирь». Фотограф Виктор Дмитриев работал на этом концерте. Рассказывает, что организаторы разрешили снимать только первые три песни. Впрочем, это — стандартное условие, которое озвучивается почти на всех выступлениях зарубежных звезд. Но с Кутуньо всё в итоге пошло совсем по-другому. По факту съемку и после исполненных трех песен почему-то не стали запрещать — ни менеджеры звезды, ни новосибирские организаторы.
— То, что не запретили снимать и дальше, — это дало бесценный материал: не было бы никакой Оксаны, никаких обнимашек и прочего, как это часто бывает в таких случаях… Я вот этим очень доволен и благодарен, к сожалению, уже покойному Виктору Захаренко (организатору. — Прим. Ред.) за то, что он не всегда строго соблюдал правила, — рассказывает фотограф Виктор Дмитриев.
Медсестра Оксана Немирова тоже была на том концерте. Говорит, купила билет и практически на последние деньги — цветы для кумира. Во время разговора с журналистом женщина, которая уже живет в Москве, вспомнила, что услышала голос Тото Кутуньо в 14–15 лет.
— Одноклассница позвала меня к себе после школы послушать кассету с новыми записями. Первая песня — «Мелодия», и самое главное — голос, привели меня в такое состояние... Я сидела как завороженная. Не могла произнести ни слова. Всё... Я влюбилась. «А кто это поет?» — спросила я. «Не знаю, итальянец какой-то», — ответила подруга. И тогда родилась мечта: увидеть, встретиться. <…> А когда появились афиши в городе, я глазам не поверила. Тото Кутуньо в Новосибирске? Как это возможно? И поняла: этот шанс нельзя упускать, — вспоминает Оксана.
Виктор Дмитриев говорит, что концерт был очень длинным — не менее двух часов. К тому же шел без перерыва. Как правило, такое делают только по прямой просьбе артистов, которые хотят, чтобы не разрушалась атмосфера выступления. Музыканты — на сцене был целый оркестр — играли вживую. Тото Кутуньо после каждой песни что-то рассказывал. А к нему постоянно поднимались зрители — чуть ли не в очередь выстраивались, и никого не прогоняли. Поднимались, брали автографы, дарили цветы, о чем-то разговаривали, обнимались, целовались со звездой. Столько перецелованных сибирячек, наверное, не было ни у одной знаменитости, выступавшей в Новосибирске... Певец несколько раз спускался в зал, пел и разговаривал с людьми там.
— Я снимаю многие концерты: у меня в портфолио их больше 4000. И есть общее представление, как это бывает, как не бывает, а как ни у кого нет. Вот так, чтобы артист несколько раз спускался в зал и несколько раз не спеша прошелся, попел, пообнимался, попозировал и так далее — я такого ни у кого не видел. И видно, что у него это такое отношение. Ведь многие артисты в зал выходят: сделают быстро пробежку с охраной — и обратно. Но здесь — совсем другое… Очень душевно было, очень, — рассказывает фотограф.
Оксана Немирова сидела с подружкой далеко от сцены — на трибуне ЛДС «Сибирь». В какой-то момент женщина решила тоже подняться на сцену, чтобы вручить любимому певцу цветы.
— Думала еще, что наберусь смелости и попрошу спеть песню Il treno va. Я точно знала, что петь он ее не будет. Ну и пошла к сцене. А у самой поджилки трясутся. Он спросил, как меня зовут, я ответила. Подарила цветы и попросила спеть эту песню. И тут он отвлекся на маму с ребенком, которые поднялись на сцену за мной. Ну я подумала, что пора уходить, и пошла на свое место. Почти дошла до него, а со сцены мне кричат: «Оксана, ты куда ушла?» Я растерялась, но поняла, что надо возвращаться. И побежала обратно, — с улыбкой рассказывает Оксана Немирова.
Женщину на сцене усадили на стул, напротив сел Тото Кутуньо и стал петь именно ту самую песню, которую заказала сибирячка.
— Это незабываемо было. Сердце из груди выскакивало… Потом он обнял меня. Поцеловал. Ой, это запомнила… Об этом можно было только мечтать. Вот, мечты сбываются, — взволнованно улыбнулась Оксана Немирова.
22 июня 2023 года НГС к годовщине смерти Юрия Шатунова вспомнил, каким был артист и как он ушел.