Lasciate mi cantare. Толпы поклонниц, рак и внебрачный сын: как жил знаменитый итальянский певец Тото Кутуньо

22 августа умер знаменитый итальянский певец Тото Кутуньо. В последние месяцы его здоровье сильно ухудшилось, певца госпитализировали, но спасти не смогли.
В коротком видео вспоминаем жизнь, творческий путь и последние дни маэстро. Как он прославился? И от чего умер? Смотрите чуть выше.
Сальваторе Кутуньо начал свою карьеру в музыке как композитор, причем самоучка. Его произведения исполняли Джо Дассен, Мирей Матье, Адриано Челентано. Как певец он прославился, когда ему было уже за 30. На фестивале в Сан-Ремо Кутуньо исполнил песню Lasciate mi cantare, которая заняла первое место и так понравилась слушателям по всему миру, что на сегодняшний день на нее сделано больше 200 каверов.
Итальянец признавался, что вдохновляли его женщины, по всему миру у певца было множество поклонниц, но любил он, как сам говорил, только свою жену. С Карлой он познакомился на концерте, мечтал о большой семье и детях, но после аборта из-за угрозы жизни жена не могла подарить певцу ребенка. Тем не менее сын у Кутуньо появился. Внебрачный. От стюардессы. Карла тяжело переживала, но смогла простить мужа и принять его ребенка.
В 2008 году у певца обнаружили рак простаты. Он перенес сложную операцию и длительный курс химиотерапии. Болезнь ушла в стадию ремиссии, а Тото Кутуньо, к радости поклонников, вернулся на сцену.
За свою карьеру Тото Кутуньо написал больше 400 песен. Сам сбился со счета — признавался он. А по всему миру продано больше ста миллионов его пластинок.