Lasciate mi cantare. Толпы поклонниц, рак и внебрачный сын: как жил знаменитый итальянский певец Тото Кутуньо

В коротком видео вспоминаем жизнь, творческий путь и последние дни маэстро. Как он прославился? И от чего умер? Смотрите чуть выше.



Сальваторе Кутуньо начал свою карьеру в музыке как композитор, причем самоучка. Его произведения исполняли Джо Дассен, Мирей Матье, Адриано Челентано. Как певец он прославился, когда ему было уже за 30. На фестивале в Сан-Ремо Кутуньо исполнил песню Lasciate mi cantare, которая заняла первое место и так понравилась слушателям по всему миру, что на сегодняшний день на нее сделано больше 200 каверов.

