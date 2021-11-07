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«Стало лучше, все уже выдохнули, и...» От ковида умер 55-летний директор «Сибирских гастролей» Виктор Захаренко

Виктор Захаренко привозил в Новосибирск российских и мировых звезд первой величины

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Виктор Захаренко в апреле 2021 года

Виктор Захаренко в апреле 2021 года

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В Новосибирске сегодня скончался директор компании «Сибирские гастроли» Виктор Захаренко, об этом написали в «Фейсбуке» его близкие.

Как отметила на своей странице художник Наталья Павлушина, Захаренко боролся с болезнью и даже шел на поправку.

— И тоже, как у многих и многих: стало лучше, все уже выдохнули, и... — написала Павлушина.

— Ушел Витя Захаренко… Пионер, стратег, авантюрист. <...> И вот теперь ковид, — пишет коллега Захаренко Виктор Ершов.

Виктор Захаренко известен тем, что организовал компанию «Сибирские гастроли», которая привозила в Новосибирск российских и мировых звезд первой величины: «Аквариум», «Агата Кристи», «Мумий Тролль», Scorpions, Nazareth, Roxette. В 2010-х часть гастролей скандально отменялась из-за претензий различных активистов.

В 2016 году НГС публиковал репортаж из ночного заведения R-Club, который открыл Захаренко, — почитайте.

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