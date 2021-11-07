«Стало лучше, все уже выдохнули, и...» От ковида умер 55-летний директор «Сибирских гастролей» Виктор Захаренко

В Новосибирске сегодня скончался директор компании «Сибирские гастроли» Виктор Захаренко, об этом написали в «Фейсбуке» его близкие.
Как отметила на своей странице художник Наталья Павлушина, Захаренко боролся с болезнью и даже шел на поправку.
— И тоже, как у многих и многих: стало лучше, все уже выдохнули, и... — написала Павлушина.
— Ушел Витя Захаренко… Пионер, стратег, авантюрист. <...> И вот теперь ковид, — пишет коллега Захаренко Виктор Ершов.
Виктор Захаренко известен тем, что организовал компанию «Сибирские гастроли», которая привозила в Новосибирск российских и мировых звезд первой величины: «Аквариум», «Агата Кристи», «Мумий Тролль», Scorpions, Nazareth, Roxette. В
В 2016 году НГС публиковал репортаж из ночного заведения R-Club, который открыл Захаренко, — почитайте.