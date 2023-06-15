«Троица» — не последняя? Выясняем, какие ценные иконы хранятся в российских музеях и почему РПЦ хочет их забрать

В этом материале корреспондент MSK1.RU рассмотрела и другие знаменитые образцы русской иконописи, которые могли бы покинуть стены музея и отправиться в церковь, а также поговорила со священником, чтобы узнать, могут ли искусствоведы и верующие прийти к компромиссу.

Самые ценные иконы

Русская иконописная традиция — очень древняя и богатая. Перенятый из Византии стиль мастера на Руси меняли, интерпретировали, их работы отличались от византийских образцов. До наших дней дошли некоторые особо ценные памятники иконописи. О «Святой Троице» Андрея Рублева вы уже знаете, расскажем еще о нескольких иконах. Все они сейчас находятся в ведении Третьяковской галереи, и любители искусства обеспокоены, что любую из этих икон могут вскоре перевезти в церковь.