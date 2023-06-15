«Троица» — не последняя? Выясняем, какие ценные иконы хранятся в российских музеях и почему РПЦ хочет их забрать

В начале июня в храме Христа Спасителя на праздничной литургии верующие смогли увидеть икону Троицы кисти Андрея Рублева. Ее привезли в церковь из Третьяковской галереи. К святыне XV века уже вторую неделю выстраивается очередь — сотни людей хотят ее увидеть. В то же время сообщество искусствоведов бьет тревогу, ведь «Троица» является не только святыней для верующих, но и исторической ценностью, а также важным для отечественной культуры произведением искусства.
В этом материале корреспондент MSK1.RU рассмотрела и другие знаменитые образцы русской иконописи, которые могли бы покинуть стены музея и отправиться в церковь, а также поговорила со священником, чтобы узнать, могут ли искусствоведы и верующие прийти к компромиссу.
Самые ценные иконы
Русская иконописная традиция — очень древняя и богатая. Перенятый из Византии стиль мастера на Руси меняли, интерпретировали, их работы отличались от византийских образцов. До наших дней дошли некоторые особо ценные памятники иконописи. О «Святой Троице» Андрея Рублева вы уже знаете, расскажем еще о нескольких иконах. Все они сейчас находятся в ведении Третьяковской галереи, и любители искусства обеспокоены, что любую из этих икон могут вскоре перевезти в церковь.
Спас Нерукотворный
Эта икона является одним из самых древних, но при этом хорошо сохранившихся образов Христа. Она была написана для деревянной церкви Святого Образа в Великом Новгороде в 1191 году и относится к новгородской иконописной школе.
Существует предание, которое объясняет, как возник нерукотворный образ Спаса. Благочестивая еврейка по имени Вероника сопровождала Христа в крестном пути на Голгофу. Она подала ему льняной платок, чтобы Иисус мог отереть с лица кровь и пот. Лицо Христа запечатлелось на платке. Реликвия, именуемая «плат Вероники», хранится в соборе Святого Петра в Ватикане.
Сейчас Спас Нерукотворный кисти неизвестного новгородского иконописца XII века находится в собрании Третьяковской галереи.
Владимирская икона Богоматери
Это одна из самых почитаемых икон Пресвятой Богородицы. По преданию, она была написана самим евангелистом Лукой, до V века пребывала в Иерусалиме, до XII века — в Константинополе, после чего Цареградский патриарх отправил святыню в Киев Юрию Долгорукому.
Икона, как верят православные христиане, не раз проявляла чудотворные свойства: помогала в сражениях и смутах, являла знамения, благословляла праведные дела князей.
Долгое время оригинал Владимирской иконы Богоматери хранился в Третьяковской галерее. С декабря 1999 года икона находится в храме-музее при Третьяковской галерее.
Спас в Силах
Эта икона — один из немногих дошедших до нас образов кисти Андрея Рублева. «Спас в Силах» написан в 1408 году, на иконе изображен Иисус Христос, восседающий на троне с раскрытым Евангелием на коленях.
Искусствоведы отмечают, что многие элементы в иконе символичны. Спас написан как бы на фоне вселенной: сине-зеленый овал означает небо с небесными силами, ангелами; большой красный квадрат — землю с четырьмя углами — сторонами света: восток, запад, север и юг. На углах нанесены рисунком символы евангелистов: ангел соответствует Матфею, орел — Иоанну, лев — Марку, телец — Луке. Подобные композиции часто встречаются в русской иконографии той эпохи.
С момента, когда икона попала из сельского храма Владимирской губернии в Третьяковскую галерею, она по сей день остается в коллекции музея.
Место иконы — только в храме?
Где должны находиться памятники иконописного искусства, когда в них заинтересованы и музеи, и церковь? Можно ли прийти к какому-то соглашению? Корреспондент MSK1.RU поговорила со священником Алексеем Лариным. Он рассказал, что икона значит для православных христиан и чему нас может научить история с «Троицей».
— В православной традиции икона — это не просто украшение храма, она имеет и догматическую составляющую, — объяснил священник. — В древности иконы называли «библией для неграмотных», по сути своей иконография — это богословие в красках.
— Молиться можно перед любой, на шанс быть услышанным влияет лишь искренность молящегося, а никак не тот образ, перед которым он молится, — отмечает отец Алексей. — И всё же особую ценность представляют иконы, через которые Господь проявляет себя больше: чудотворные, мироточивые. К ним, кстати, не относится «Троица» Андрея Рублева, это обычная, пусть и древняя икона.
Видеть икону в музее или в храме для православного человека — не одно и то же. В музеях, как отмечает отец Алексей, иконы хранятся как ценные артефакты, в то время как для верующих важен сам образ и тот, кто стоит за этим образом.
— Вне всяких сомнений, Андрей Рублев — выдающийся иконописец, — говорит священник. — Его иконы отличаются выразительностью, выделяются среди работ современников. Но всё же для православных христиан «Троица» в первую очередь ценна как икона, не как живописное полотно.
При этом многие не согласны с тем, что ценные иконы должны быть в церкви, в том числе и потому, что в музее условия для их хранения лучше. Тем более что с «Троицей» Рублева уже был прецедент, когда ее вывозили в Троице-Сергиеву лавру.
Языческое в отношении к иконам
Отец Алексей рассказал также об одной из проблем, с которой по сей день сталкивается православная церковь: некоторые верующие относятся к иконам как к самоценному предмету поклонения.
— Из-за отсутствия образования и правильного понимания веры языческая составляющая, увы, бывает очень сильной.
Были времена, когда краску с икон соскребали, чтобы добавить в пищу, настолько распространенными были суеверия. Поэтому важно помнить: чудотворными являются не краски и не доска, на которой написан образ, чудеса происходят по воле Господа через того святого, что изображен на иконе.
Можно ли найти компромисс?
Некоторые религиозные ценности сейчас содержатся в храмах-музеях, как, например, Владимирская икона Богородицы. Для них профессиональными сотрудниками создаются те же условия, что в выставочных залах, но при этом верующие могут помолиться у этих образов. По словам отца Алексея, это приемлемый для христиан компромисс.
— Также со многими древними церквями: в определенные дни в них проходят богослужения, в остальное время храмы работают в качестве музеев. Церкви действительно могут быть музеями.
Что касается «Троицы» Рублева — ее плачевное состояние, думаю, тоже может многому нас научить. Икона нуждается в реставрации, это сейчас видят тысячи верующих, и она напоминает о том, что наши души тоже нуждаются в реставрации.
Больше кадров из храма Христа Спасителя — в нашем фоторепортаже о «Троице». Мы также подробно рассказали историю перемещения иконы из Третьяковской галереи в церковь и конфликтов, связанных с ее сохранностью. Верующие смогли увидеть икону в день Святой Троицы, когда наши предки по народным приметам определяли, какой будет погода летом. Подробнее об этом празднике и о народных поверьях в этот день рассказываем тут.