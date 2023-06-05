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Приз за лучший фильм уехал в Китай: итоги X Забайкальского международного кинофестиваля

Публикуем полный список победителей

Ведущие торжественной церемонии закрытия X Забайкальского международного кинофестиваля — народная артистка России Марина Зудина и народный артист России Дмитрий Харатьян

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В Чите завершился X Забайкальский международный кинофестиваль. Подводя его итоги, кинокритики сказали, что в будущем он может стать альтернативой «Кинотавру», который прекратил свое существование с 2022 года.

Жюри раздали награды в 16 номинациях. Лучшим фильмом кинофестиваля стала работа молодого китайского режиссера Цяо Сысюэ «Нить жизни» (16+). Также этот фильм отметился в номинации «Лучшая актриса» — ей признали актрису и певицу Бадему.

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Другие награды основной программы распределились так:

  • лучший режиссер — Петрус Карири, «Пляж на краю света» (16+), Бразилия;
  • лучший сценарий — Лильяна Хабьянович Джурович, Хаджи-Александр Джурович, «Святая пятница. Крест в пустыне» (18+), Сербия, Иордания;
  • лучший актер — Беркай Атеш, фильм «Темная ночь» (16+), режиссер Озджан Алпер, Турция, Германия, Франция.

Приз зрительских симпатий в основном конкурсе достался фильму «Золотая бронза» (16+) режиссера Игоря Копылова, а специальный приз за артистическую режиссуру и верность творческим идеалам вручили председателю жюри X Забайкальского юбилейного кинофестиваля Сергею Урсуляку. Специальным диплом жюри «За достоверность в создании женского образа» отметили Хун Хуэйфан (фильм «Тетушка» (18+), режиссер Хэ Шумин), Сингапур — Южная Корея.

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Отдельный конкурс — «Новый взгляд» — провели для фильмов для подрастающего поколения. Здесь лучшим фильмом стал «Беспомощный» (12+) иранского режиссера Амира Тудехросты.

Специальным дипломом конкурса «Новый взгляд» награжден фильм «Кукольник» (12+) режиссера Сергея Кузнецова — за экстраординарное художественное воплощение фильма. Эта картина также заслужила приз зрительских симпатий X Забайкальского международного кинофестиваля.

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Среди короткометражных фильмов награды распределили следующим образом:

  • лучший сценарий игрового короткометражного фильма — «В пути, или Взросление» (16+), Татьяны Грицовой;
  • лучший короткометражный игровой фильм — «Девушка с косой» (16+) Ивана Харатьяна;
  • лучший короткометражный документальный фильм — «Там, где наш дом: Сергей Краснолуцкий» (12+) Владимира Тарасова;
  • лучший короткометражный фильм, снятый в Забайкальском крае, — «Стол» (16+) Александра Попова.

Кроме того, народный артист России Андрей Соколов получил специальный приз губернатора Забайкальского края.

Свои итоги X Забайкальского международного кинофестиваля подвел и фотограф CHITA.RU Олег Федоров. Давайте посмотрим, каким он увидел это мероприятие.

Макар Запорожский был председателем жюри конкурса «Новый взгляд», а когда не оценивал фильмы, рассказал, <a href="https://www.chita.ru/text/culture/2023/06/04/72367682/" class="_ io-leave-page" target="_blank">какой он увидел Читу</a>

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