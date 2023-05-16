Юрию Шевчуку — 66 лет. Вспоминаем его последний концерт в России (после него к музыканту нагрянул ОМОН)

16 мая лидеру ДДТ Юрию Шевчуку исполнилось 66 лет. И если в прошлом году он отметил свой день рождения гастролями в родной Уфе, то нынче музыканту пришлось обойтись без выступлений. На прошлогоднем концерте артист в перерывах между исполнением песен делился с залом своим видением ситуации в стране и мире, за это на него составили протокол за дискредитацию российской армии и оштрафовали на 50 тысяч рублей. После этого концерты ДДТ стали отменять по всей стране.
Кадры с того самого последнего выступления Шевчука и факты из его биографии смотрите в видеосюжете наших коллег из UFA1.RU, который опубликован чуть выше.
Рок-музыкант часто критиковал власть, не стесняясь выражений. С одной стороны, Шевчук отказывался участвовать в акциях, которые считал политическим пиаром, а с другой, выступал на майдане в период «оранжевой революции», участвовал в «Марше несогласных» против фальсификации результатов выборов, нападал на главную партию страны «Единую Россию».
Оппоненты не могли не признавать популярность рокера. В 2010 году его вместе с другими артистами пригласили на встречу к Владимиру Путину (тогда он занимал должность премьера), которая стала знаменитой благодаря его скромному представлению. На вопрос о том, кто он такой, Шевчук ответил просто: «Юра Шевчук, музыкант». Самому Путину он задал вопрос как раз по поводу «Марша несогласных» и разгонов митинга.
Несмотря на штраф за дискредитацию армии, Юрий Шевчук не имеет статуса иноагента. Он активно записывает новый материал и выпускает музыкальные видео. Хотя все российские концерты ДДТ пока перенесены на 2024 год.
Подробный материал о жизни и карьере музыканта читайте в материале наших коллег.