Юрию Шевчуку — 66 лет. Вспоминаем его последний концерт в России (после него к музыканту нагрянул ОМОН)

16 мая лидеру ДДТ Юрию Шевчуку исполнилось 66 лет. И если в прошлом году он отметил свой день рождения гастролями в родной Уфе, то нынче музыканту пришлось обойтись без выступлений. На прошлогоднем концерте артист в перерывах между исполнением песен делился с залом своим видением ситуации в стране и мире, за это на него составили протокол за дискредитацию российской армии и оштрафовали на 50 тысяч рублей. После этого концерты ДДТ стали отменять по всей стране.