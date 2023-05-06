Спектакль про феминизм сочли экстремистским. За что отправили в СИЗО режиссера и номинанта «Золотой маски»

Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО театрального режиссера Евгению Беркович, сообщили MSK1.RU в суде. Девушка оказалась на судебной скамье из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», в котором следователи усмотрели оправдание терроризма.
Суд также рассмотрел ходатайство об аресте драматурга Светланы Петрийчук, которая проходит по этому же делу. У суда, чтобы выразить поддержку театралкам, собрались активисты и коллеги девушек. В толпе ожидал заседания и лауреат Нобелевской премии и главред «Новой Газеты» Дмитрий Муратов.
Кроме идеологии исламизма и джихадизма, эксперты нашли в театральной постановке «признаки идеологии радикального феминизма и борьбы с андроцентричным общественным укладом России».
Дело об оправдании терроризма в получившем две «Золотые маски» спектакле «Финист Ясный Сокол» возбуждено в отношении неопределенного круга лиц. Сколько именно человек в этот круг попадет — пока неясно.
Спектакль «Финист Ясный Сокол» посвящен женщинам, которые решили «виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию». В основе постановки использовались реальные приговоры и протоколы допросов таких женщин в России, Казахстане и Узбекистане.
В 2022 году спектакль получил «Золотую маску» — главную государственную театральную премию — в номинациях «Лучшая работа драматурга» и «Лучшая работа художника по костюмам».
Вот что рассказывают о происходящем наши коллеги из «Фонтанки»:
Звонок в дверь квартиры писательницы Нины Катерли в Санкт-Петербурге раздался около половины одиннадцатого утра 4 мая.
— Сказали, из Следственного комитета. Хотят провести в квартире обыск из-за спектакля, который внучка поставила в Москве, — рассказала
Дочь Нины Катерли — правозащитница Елена Эфрос тем временем безуспешно пыталась дозвониться ее внучке и своей дочери — театральному режиссеру Жене Беркович. Но телефон был отключен. Как станет известно позднее, Евгению примерно в эти минуты задерживали в Москве.
Беркович — ученица Кирилла Серебренникова и участница созданной им на основе актерско-режиссерского курса в Школе-студии МХАТ «Седьмой студии». Феминистка и говорить о себе предпочитает феминитивами: режиссерка, драматургесса. В 2020 году создала собственный театральный проект «Дочери СОСО». Первым спектаклем, который Женя Беркович поставила с этим коллективом, и стал «Финист Ясный Сокол» по пьесе Светланы Петрийчук о женщинах, «решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию», как говорится на сайте проекта.
В феврале 2022 года Беркович получила 10 суток административного ареста за одиночный пикет с плакатом пацифистского содержания у станции метро «Аэропорт» в Москве. Затем в социальных сетях начали репостить стихотворение Беркович, в котором рассказывается, как парню по имени Сергей является призрак его воевавшего деда и просит о нём забыть: не писать о нём в соцсети и «не носить на парад». Как бы то ни было, скандал не вышел за пределы блогов и личных страниц.
А в апреле 2022 года были подведены итоги главной государственной театральной премии страны — «Золотая маска». Спектакль «Финист Ясный Сокол» был представлен в четырех номинациях: драма, режиссура (Евгения Беркович), костюмы (Ксения Сорокина) и драматургия (Светлана Петрийчук). В двух из них постановка победила, Светлана Петрийчук и Ксения Сорокина стали лауреатами «Золотой маски».
К вечеру 4 мая драматург Светлана Петрийчук была задержана в аэропорту Внуково — и тоже из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». Обеих доставили для допроса в следственное управление Центрального административного округа Москвы, где они стали подозреваемыми по делу об оправдании терроризма (статья 205.2, часть 2, УК РФ).
По словам адвоката Петрийчук Юлии Кузнецовой, из материалов дела следует, что 27 января 2023 года было проведено некое лингвистическое исследование, причем не текста пьесы «Финист Ясный Сокол» или спектакля, а опубликованного на YouTube-канале «Независимый фестиваль Любимовка» в 2019 году видеоролика с читкой этой пьесы. Видеоролик снабжен дисклеймером, в котором говорится, что «на фестивале современной драматургии "Любимовка" пьесы представляются в авторской редакции, а дискуссии ведутся открыто и без цензуры». Зрителя предупреждают, что в записи читки пьесы могут содержаться ненормативная лексика, описание сцен секса и насилия, а религиозные, социальные или политические темы могут «подаваться в конфликтном ключе». Видео снабжено пометкой «18+» и «не рекомендовано» тем, кто может оскорбиться или воспринять его как «прямое высказывание» или пропаганду чего-либо, «а не представление и обсуждение художественного произведения».
За три года этот ролик посмотрели 3600 раз. В январе до него добрались эксперты из Московского государственного лингвистического университета, чтобы провести лингвистическое исследование.
— В постановлении о возбуждении уголовного дела от 10 апреля 2023 года говорится, что в точно не установленное следствием время, но не позднее 15 октября 2019 года, неустановленные следствием лица, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на оправдание терроризма, выражающегося в публичном признании идеологии терроризма правильной и нуждающейся в поддержке и подражании, находясь в точно не установленном следствием месте на территории города Москвы, разместили в сети Интернет видеоролик читки пьесы «Финист Ясный Сокол», — процитировала Юлия Кузнецова постановление о возбуждении уголовного дела. — Который, согласно заключению лингвистической экспертизы Московского государственного лингвистического университета, содержит высказывания, выражающие оправдание выезда из страны молодых женщин с целью принять участие в деятельности запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»*, а также содержит высказывания, выражающие одобрение деятельности этой запрещенной РФ террористической организации и «выраженные через указание на свободность и инновационный характер общества, творческий характер самой организации, ее моральное и духовное превосходство.
Имена экспертов в постановлении не уточняются, текст экспертизы от 27 января адвокату не предоставили.
Но в материалах дела, по словам Юлии Кузнецовой, содержится другой, не менее любопытный документ, датированный 3 мая 2023 года. Это «комплексная деструктологическая экспертиза».
— Исследование проводили заведующий лабораторией деструктологии МГЛУ Роман Силантьев и Галина Хизриева, которая с 2023 года является директором Центра лингвистической экспертизы МГЛУ, — говорит адвокат. — Их заключение датировано 3 мая 2023 года и занимает 125 страниц. Непонятно, как эксперты могли успеть за сутки написать документ такого объема.
Лаборатория деструктологии существует в МГЛУ с 2019 года. «В рамках лаборатории проводятся лингвистические, психологические, религиоведческие, политологические и социологические экспертизы любой сложности, — говорится на официальном сайте учебного заведения. — Данные экспертизы неоднократно проверялись судами и всегда признавались допустимым доказательством. Лаборатория особо специализируется на экстремистских и террористических организациях религиозного типа. Исследования и экспертизы проводятся ведущими специалистами в своих областях, которые готовы в процессе их подготовки поддерживать доброжелательный контакт с заказчиками». Центр лингвистической экспертизы МГЛУ был создан в конце декабря 2022 года. «Целью создания и деятельности Центра является организация фундаментальных исследований в области лингвистической экспертизы», — говорится на сайте.
—В тексте деструктологической экспертизы задаются вопросы о наличии в пьесе признаков каких-либо идеологий и субкультур, если да — то каких именно, — говорит Юлия Кузнецова. — И эксперты отмечают, что в представленных материалах содержатся признаки следующих деструктивных идеологий: идеология ИГИЛ (запрещенная на территории РФ террористическая организация), включающая в себя идеологию джихадизма, идеи перманентного насилия, в том числе революционного, и признания джихада как шестого столпа ислама, что сакрализует насильственные действия и вменяет их мусульманам как обязательные; идеология халифатизма — идея построения всемирного исламского государства; идеология исламизма или мусульманского освобождения. А также признаки деструктивной субкультуры русских жен-неофиток — террористов, экстремистов, субкультуры так называемого русского ислама. В материалах спектакля «Финист Ясный Сокол», поставленного Беркович, выделяются признаки идеологии радикального феминизма и борьбы с андроцентричным общественным укладом России.
...Бабушка Евгении Беркович Нина Катерли ошиблась — уголовное дело возбудили в отношении не режиссера спектакля, а «неопределенного круга лиц». Кроме Беркович и Петрийчук, 4 мая показания давал и директор театрального проекта «Дочери СОСО» Александр Андриевич, но он, как рассказала «Фонтанке» адвокат Юлия Кузнецова, покинул следственное управление в статусе свидетеля.
— Следователи также намерены вызвать для допросов всех актрис, которые принимали участие в спектакле, — говорит адвокат.
Задержанные Евгения Беркович и Светлана Петрийчук провели ночь в ИВС. Меру пресечения для них определил суд.
* ИГИЛ, «Исламское государство» — запрещенная на территории РФ террористическая организация.