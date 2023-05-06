Спектакль про феминизм сочли экстремистским. За что отправили в СИЗО режиссера и номинанта «Золотой маски»

Кроме идеологии исламизма и джихадизма, эксперты нашли в театральной постановке «признаки идеологии радикального феминизма и борьбы с андроцентричным общественным укладом России».



Дело об оправдании терроризма в получившем две «Золотые маски» спектакле «Финист Ясный Сокол» возбуждено в отношении неопределенного круга лиц. Сколько именно человек в этот круг попадет — пока неясно.



Спектакль «Финист Ясный Сокол» посвящен женщинам, которые решили «виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию». В основе постановки использовались реальные приговоры и протоколы допросов таких женщин в России, Казахстане и Узбекистане.



В 2022 году спектакль получил «Золотую маску» — главную государственную театральную премию — в номинациях «Лучшая работа драматурга» и «Лучшая работа художника по костюмам».

