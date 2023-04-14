Прощайте, Меладзе, Арбенина, Ревва и другие? Концерты каких музыкантов отменяют по всей России

После того как артисты публично и непатриотично высказываются о спецоперации на Украине и в целом о ситуации в мире, их концерты начинают отменять. Сначала это были какие-то разовые явления, но сейчас такая практика становится новой российской реальностью. Подробности — в материале наших коллег из MSK1.RU.
Баста
Концерт Басты должен был пройти в Новокузнецке 26 марта, но за пару дней до назначенной даты появилась информация, что он не состоится. Все билеты были распроданы, но поклонники рэпера так и не попали на выступление.
— Много моментов и с нашей стороны как площадки, и со стороны организаторов. Есть технические моменты, которые пока не позволяют нам провести концерт. Это не отмена, а перенос, — сообщил NGS42.RU директор стадиона «Арена кузнецких металлургов», где и должен был пройти концерт, Ян Хомичев.
Несмотря на это, официальные представители музыканта говорят, что все апрельские концерты пройдут без изменений.
— Концерты в Москве состоятся, — пообещала пиар-менеджер Басты Наталья Мостакова.
При этом недавно в Министерство культуры России поступили два заявления с требованием отменить концерт Басты в Ставрополе, запланированный на 8 июня, из-за его «непатриотичного высказывания» в интервью Насте Ивлеевой.
Местные активисты посчитали, что Василий Вакуленко не должен зарабатывать деньги в их городе, из-за того, что в интервью он обозначил свое отношение к происходящему сейчас фразой: «Смотрим кино дальше».
«Ночные снайперы»
Концерты Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» отменяют один за другим. Накануне появилась информация, что не состоится выступление музыкантов в Перми, которое было запланировано на 12 апреля. Ранее уже было известно, что их также не будет в Чебоксарах, Ульяновске, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Казани, Улан-Удэ и Тольятти.
— Причины — критика СВО со стороны Арбениной. И местные организаторы, которые говорят, что мероприятия отменяют «по техническим причинам», — сообщил телеграм-канал Mash.
Официальных заявлений о причинах отмены концертов ни музыканты, ни концертный директор не делали.
Отмена концертов Арбениной вызвала массу споров в интернете. Ранее мы публиковали самые яркие комментарии по этому поводу.
Ани Лорак
У Ани Лорак сначала отменили концерт в Воронеже, а позднее, через три дня, то же самое повторилось и с выступлением в Краснодаре. Как объяснили нашим коллегами из 93.RU в мэрии города, это связано с тем, что жители оказались против выступления артистки из-за ее «высказываний», а глава города поддержал горожан. Каким образом мэрия узнала мнение краснодарцев — неизвестно. В пресс-службе горадминистрации на этот вопрос ответа не нашлось.
— Я — музыкант, а не политик, и моя цель — делиться своей музыкой с аудиторией по всему миру, — поделилась мнением по поводу происходящего со своими поклонниками Ани Лорак.
В Москве концерт украинской певицы запланирован на 27 сентября в «Крокус Сити Холл». Организаторы сообщили MSK1.RU, что пока речи об отмене этого выступления не было.
ДДТ
Концерты группы ДДТ отменяются по всей России. На сайте коллектива появилось сообщение о том, что выступления перенесли в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге.
«Вынуждены сообщить вам, что по независящим от группы и организаторов причинам концерты группы ДДТ переносятся на неопределенный срок», — говорится на официальном сайте группы ДДТ.
Ранее выступления ДДТ уже переносили из города в город, а лидер группы Юрий Шевчук выплатил штраф 50 тысяч рублей за дискредитацию Российской армии.
«ГРОТ»
Все выступления рэп-группы «ГРОТ», запланированные на весну, перенесли на осень из-за «независящих от коллектива причин». Как объяснили сами артисты, перед их концертами неизвестные люди названивали организаторам и требовали отменить мероприятия.
— Позвонили именно в клубы по всем городам. Вот и всё, к сожалению. Всю информацию мы написали в своих соцсетях, — рассказал MSK1.RU концертный директор группы Павел Валевский.
В соцсетях представители «ГРОТа» уточнили, что владельцам площадок, где должны были пройти концерты, угрожали проблемами. В итоге группе пришлось перенести на осень все пять концертов, запланированных на март.
Александр Ревва
Отмены концертов Реввы начались после хейта в соцсетях из-за антивоенных высказываний артиста. Пока все выступления в регионах перенесли на осень 2023 года. По крайней мере, так сообщил артист в своих социальных сетях. А вот концерты в Москве и Санкт-Петербурге отменили совсем, и это, по официальным данным, произошло «по личным причинам».
Валерий Меладзе
В Подмосковье отменили концерт российского певца Валерия Меладзе. Выступить артист должен был 8 марта в «Барвиха Luxury Village».
В начале января Валерий Меладзе попал в центр громкого скандала. Тогда в Сети оказался ролик с его выступления в Дубае. В нем на заявление одного из зрителей: «Слава Украине» — Меладзе шепотом отвечает: «Героям слава». После этого Валерий добавил, что он вне политики. После этого артиста предложили лишить гражданства. А лидер фракции «Справедливая Россия — За правду!» Сергей Миронов сказал, что Меладзе нужно лишить и всех имеющихся наград.
До этого в России отменили еще два концерта Валерия Меладзе, которые должны были пройти в апреле 2023 года в Новосибирске.
На сайте Валерия Меладзе в разделе «Туры» сейчас продаются билеты на концерты в Германии и Израиле. Также есть информация, что певец выступит в Киргизии.
«Мумий Тролль»
После начала спецоперации на Украине группа «Мумий Тролль» объявила о прекращении концертной деятельности и высказала антивоенную позицию. При этом позднее музыканты организовали тур по России. В феврале 2022 года стало известно, что концерты «Мумий Тролля» в Рязани, Пензе, Воронеже, Курске, Орле и Ярославле были отменены.
— Спешим к вам с неприятной для всех нас новостью. По независящим от организатора и артиста причинам провести концерт группы «Мумий Тролль» не представляется возможным, — объяснили тогда в рязанском клубе, где должны были выступить музыканты.
Музыканты объясняли это тем, что их музыка объединяла людей в России, и на Украине, и в других странах.
«БИ-2»
У Лёвы и Шуры из «Би-2» отмены концертов начались с Омска 28 апреля 2022 года. Тогда музыканты объяснили, что им просто не дали выступить. Конфликт с властями и организаторами из-за попытки завесить патриотический флаг в клубе черным полотном потом вылился в многочисленные переносы концертов, которые продолжаются до сих пор.
Музыканты не смогли дать концерты в Казани, Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Таллине, Перми и Ярославле. А депутат фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов попросил главу ФСБ Александра Бортникова запретить въезд в Россию солистам группы. Свою просьбу Кузнецов объяснил тем, что артисты из «Би-2» с начала спецоперации на Украине заняли «активно антироссийскую позицию».
«Сплин»
С самого начала спецоперации участники группы не рассказывали о своей гражданской позиции в социальных сетях. Однако в августе, во время выступления в Воронеже, музыканты посвятили песню «Выхода нет» покинувшим Россию знаменитостям. Этот поступок вызвал неоднозначную реакцию у поклонников: одни были согласны с артистами, а другие назвали группу предателями. Запись выступления вскоре вырезали из трансляции фестиваля.
После концерты «Сплин» стали отменяться по всей стране. Вскоре после воронежского выступления стало известно, что коллектив не выступит в Москве. В сентябре концерты отменили в Череповце, Ярославле, Владимире, Нижнем Новгороде и Туле. Запланированные на конец сентября — начало октября выступления перенесли на следующий год. Почти во всех случаях причиной переноса стали «технические причины».
Отмену концерта во Владимире, например, связали с обращением депутата Александра Цыганского, который «от имени всех владимирцев» попросил отменить выступление группы.
Но «Сплин» запланировал концерты за рубежом — на Кипре, в Тель-Авиве, Анталье, Стамбуле, Париже и других городах Европы.
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С прошлого года в России отменяют концерты всех коллективов, участники которых высказывались против спецоперации. Для перечисления всех отмен не хватит пальцев на обеих руках. Ранее о срыве тура также заявила группа «Кис-Кис».
Кроме того, из репертуара «Современника» убрали спектакли с участием Лии Ахеджаковой, звезде сериала «Кухня» Дмитрию Назарову пришлось уйти из МХТ имени Чехова после его оппозиционных песен.