Прощайте, Меладзе, Арбенина, Ревва и другие? Концерты каких музыкантов отменяют по всей России

Несмотря на это, официальные представители музыканта говорят, что все апрельские концерты пройдут без изменений.



— Концерты в Москве состоятся, — пообещала пиар-менеджер Басты Наталья Мостакова.

При этом недавно в Министерство культуры России поступили два заявления с требованием отменить концерт Басты в Ставрополе, запланированный на 8 июня, из-за его «непатриотичного высказывания» в интервью Насте Ивлеевой.

Местные активисты посчитали, что Василий Вакуленко не должен зарабатывать деньги в их городе, из-за того, что в интервью он обозначил свое отношение к происходящему сейчас фразой: «Смотрим кино дальше».