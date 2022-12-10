«Я могу себе позволить сказать: "Задолбали!"». Звезда фильма «День радио» — о том, как добиться свободы

Мы поговорили с Александром о его детстве, о вере в судьбу, дружбе и кризисе среднего возраста.

«В Рязани не считают рязанским, а в Екатеринбурге — екатеринбуржцем»

— Расскажите про детство. Что помните про жизнь на Урале и как всё поменялось после переезда?

— Все родственники по линии моей мамы, которой в том году исполнится 75 лет, жили в Шадринске. То есть, когда родители развелись, меня сначала отвезли в Шадринск к ее родственникам.