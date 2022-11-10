Спектакли в новом театре Афанасьева начнутся в следующем году
До конца года театр планирует окончательно переехать в новое здание
Новосибирский театр под руководством Сергея Афанасьева пробудет в старом здании до конца года — в новое помещение театр окончательно переедет в следующем году, а премьеру спектаклей запланировали в январе.
Об этом НГС сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова:
— Премьеры начнутся уже в следующем году. Потому что для того, чтобы на новую сцену перенести спектакли, им надо сейчас заехать и потом начать адаптацию.
По ее словам, в конце года, возможно, будет неформальное открытие с передачей ключей. Техническое открытие театра состоялось в августе — событие совместили с празднованием Дня строителя. Пока театр под руководством Сергея Афанасьева играет спектакли в старом здании — на Вокзальной магистрали, уточнила Анна Терешкова. В сентябре на «Авито» появилось объявление об аренде старого помещения за 870 тысяч рублей в месяц.