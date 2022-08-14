Проект за 630 миллионов: в новое здание театра Афанасьева пустили первых зрителей — смотрим видео
Показываем, как он выглядит перед первыми спектаклями
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12 августа в Новосибирске состоялось техническое открытие здания театра под руководством Сергея Афанасьева. На реконструкцию потратили 630 миллионов рублей — деньги выделили из федерального и областного бюджетов.
НГДТ под руководством Сергея Афанасьева уже больше 30 лет. Все эти годы театр был без своего помещения. Как сегодня выглядит театр, посмотрите здесь.