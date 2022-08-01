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«Московская прописка — вчерашний день». Андрей Малахов сменил столичную прописку на регистрацию в родном городе

Известный телеведущий считает, что так должен поступить каждый, кто платит большие налоги

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Андрей Малахов сменил московскую регистрацию на прописку в Апатитах, чтобы его большие налоговые отчисления уходили в бюджет родного города

Андрей Малахов сменил московскую регистрацию на прописку в Апатитах, чтобы его большие налоговые отчисления уходили в бюджет родного города

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Андрей Малахов признался, что сменил московскую регистрацию на прописку в родном городе Апатиты. Об этом факте он рассказал в интервью корреспонденту НГС.

— Я же родился в Мурманской области и занимаюсь своим родным городом Апатиты. Скажу даже: я прописался там. Потому что московская прописка — вчерашний день. <…> А что дает московская прописка на сегодняшний день? Ну кроме того, что, если тебе шестьдесят, ты можешь бесплатно проехать по карте «Мир» в метро. Медицина, городские поликлиники… Мягко скажем, и без них можно обойтись легко, учитывая, что и так последние десять лет я плачу страховку и хожу в поликлинику по полису. Дальше: за квартиру, неважно — прописан ты в ней или не прописан, ты всё равно платишь, скажем так, практически одинаково. Если же говорить про мои налоги — они растворяются в городской массе, и я, например, не вижу в Москве, кроме новой плитки, каких-то других видимых нюансов, которые бы меня устраивали как налогоплательщика, — сообщил известный телеведущий.

Он считает, что так должен поступить любой богатый человек: прописаться в родном городе, чтобы налоговыми отчислениями помогать именно своему городу.

— Мы договорились с руководством края, что мои налоги пойдут на то, что мы выберем вместе с мэрией, что сможем изменить и улучшить в том месте, где я родился. И такой опыт первого года уже был: мы сделали автобусные остановки. Поставили пока три штуки, но тем не менее это остановки с подогреваемыми скамейками, с Wi-Fi, с бегущей строкой о том, сколько осталось до прихода автобуса, со специальными лампами-подсветками, — рассказал журналисту Андрей Малахов.

Подробное интервью с Андреем Малаховым, который 25 августа собирается приехать в Новосибирск в качестве ведущего «Народной премии НГС», читайте тут.

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