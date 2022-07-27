Группа Little Big отменила гастроли в России
И рассказала, как вернуть деньги, если вы уже купили билеты
Группа Little Big отменила российский тур We Are Little Big. Об этом сообщается в официальном паблике музыкантов во «ВКонтакте».
— К сожалению, в силу текущих обстоятельств, проведение нашего российского тура WE ARE LITTLE BIG, заявленного в прошлом году, не представляется возможным, — говорится в сообщении. — Очень ждем следующей встречи. И помните, что мы всегда любили, любим и будем любить свою родину и вас!
Концертный тур должен был состояться во второй половине 2022 года. С августа по декабрь у команды были запланированы три десятка выступлений по всей стране.
Музыканты уточняют, что билеты можно вернуть по месту приобретения.
Ранее участники сообщали, что уехали в США и будут выступать как «панк-поп-рейв-группа из Лос-Анджелеса».