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Группа Little Big отменила гастроли в России

И рассказала, как вернуть деньги, если вы уже купили билеты

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Ильич и команда надеются, что позже еще смогут выступить в России

Ильич и команда надеются, что позже еще смогут выступить в России

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Группа Little Big отменила российский тур We Are Little Big. Об этом сообщается в официальном паблике музыкантов во «ВКонтакте».

— К сожалению, в силу текущих обстоятельств, проведение нашего российского тура WE ARE LITTLE BIG, заявленного в прошлом году, не представляется возможным, — говорится в сообщении. — Очень ждем следующей встречи. И помните, что мы всегда любили, любим и будем любить свою родину и вас!

Концертный тур должен был состояться во второй половине 2022 года. С августа по декабрь у команды были запланированы три десятка выступлений по всей стране.

Музыканты уточняют, что билеты можно вернуть по месту приобретения.

Ранее участники сообщали, что уехали в США и будут выступать как «панк-поп-рейв-группа из Лос-Анджелеса».

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