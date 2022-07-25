Организаторы «Евровидения» утвердили место проведения следующего конкурса на замену Украине
Мероприятие пришлось переносить в другую страну из соображений безопасности
«Евровидение-2023» пройдет в Великобритании, сообщили организаторы песенного состязания. Европейский вещательный союз и BBC объявили, что конкурс будет проходить от имени победившей в 2022 году Украины, хоть и не на ее территории.
— Мы чрезвычайно благодарны, что BBC согласилась провести конкурс песни «Евровидение» в Великобритании в 2023 году, — сказал супервайзер мероприятия Мартин Остердаль.
Страну, которая примет «Евровидение-2023», организаторы начали искать еще в июне. Тогда Европейский вещательный союз заявил, что, учитывая ситуацию, сложившуюся на Украине, не представляется возможность соблюсти безопасность всех, кто участвует в подготовке и проведении мероприятия.
— Стало общеизвестной традицией, что победитель конкурса песни «Евровидение» принимает конкурс в следующем году при условии соблюдения определенных критериев, включая обеспечение жизнеспособности проведения мероприятия и безопасность всех заинтересованных сторон, включая общественность, — объясняли тогда организаторы.
Напомним, в ночь с 14 на 15 мая 2022 года были объявлены результаты 66-го конкурса песни «Евровидение-2022», финал которого прошел в итальянском городе Турин. Первое место завоевала Украина: страну представлял Kalush Orchestra с песней Stefania. Россия не принимала участие в «Евровидении» в этом году — организаторы объявили, что конкурс пройдет без нашей страны.