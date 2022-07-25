Организаторы «Евровидения» утвердили место проведения следующего конкурса на замену Украине

Напомним, в ночь с 14 на 15 мая 2022 года были объявлены результаты 66-го конкурса песни «Евровидение-2022», финал которого прошел в итальянском городе Турин. Первое место завоевала Украина: страну представлял Kalush Orchestra с песней Stefania. Россия не принимала участие в «Евровидении» в этом году — организаторы объявили, что конкурс пройдет без нашей страны.

