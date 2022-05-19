Пикник у технопарка, музей в водонапорной башне и пятичасовой спектакль — как провести выходные в Новосибирске

Вторая половина мая в Новосибирске обычно радует цветением яблонь, открывающимися летниками и обилием культурных событий. НГС продолжает планировать выходные читателей вместе с автором телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидией Марковой.
Главное событие ближайших дней — безусловно, Ночь музеев. О том, какие события будут происходить в Новосибирске в эти выходные, НГС уже рассказывал, добавлю к этому обширному списку еще несколько мероприятий.
Музей новосибирских СМИ только на одну ночь откроется в памятнике архитектуры — водонапорной башне на левом берегу. Башня на Маркса была построена, чтобы обеспечивать водой завод Сибкомбайна и Левобережный соцгород в 1938–1939 годы. В девяностые здание принадлежало независимой телекомпании НТН-4, но уже долгие годы оно находится в заброшенном состоянии.
Необычное пространство будет открыто всего на несколько часов, организаторы проведут экскурсии и покажут ценные журналистские экспонаты.
Улица Ватутина, 29/1.
21 мая, 17:00–02:00.
Билет стоит 300 рублей.
Поскольку я пишу этот обзор из Тобольска, не могу не отметить масштабный выставочный проект «Косторезы севера» из Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. Гости музейной ночи в Новосибирском краеведческом музее увидят его первым. Это удивительные произведения, в которых искусство мастеров соединяется с уникальной мифологией северных народов. Выставка откроется в 18:00 в Ночь музеев, но продлится до 24 июля.
Красный проспект, 23.
Цена на музейную ночь — 200–400 рублей.
Присоединится к Ночи музеев и зоопарк — обещают увлекательное путешествие по ночному зоопарку, показательные кормления животных и красочную световую программу. Билеты можно приобрести только в кассах зоопарка.
21 мая в 22:00, сбор у главного фонтана зоопарка.
Вход на Ночь музеев с 14+.
Билет стоит 400 рублей.
Прямая трансляция спектакля «Война и мир» театра им. Вахтангова в рамках проекта «Золотая Маска в кино» — 20 мая в «Победе». Начало — в 23:00, и стоит запастись терпением: продолжительность спектакля — более пяти часов!
В постановке Римаса Туманиса есть всё: культура, сильная драматургия и режиссура, прекрасная актерская игра, гармоничные визуальные решения и мощный посыл. И если в школе романом Толстого вы так и не прониклись, есть шанс это исправить. Формат прямой трансляции подарит чувство сопричастности, а большой экран увеличит масштаб, обнажив каждую деталь, слово и жест.
Стоимость билета — 500 рублей.
В Кафедральном соборе Преображения Господня 21 мая пройдет концерт органной и камерной музыки. Солисты Новосибирской филармонии, лауреат международных конкурсов и студенты Консерватории исполнят произведения
Музыка в соборе звучит по-особому, наверняка вы тоже это почувствуете.
Католический Кафедральный собор Преображения Господня — ул. М. Горького, 100.
Начало — в 19:30.
Цена билета — 400–800 рублей. Билеты можно приобрести за полчаса до концерта в здании напротив храма, ул. М. Горького, 94,
Перевыпуски легендарных фильмов — возможность посмотреть знаковое кино на большом экране. С 19 мая — дерзкий и карнавальный «Волк с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе, культовый эротический триллер короля провокации Пола Верховена «Основной инстинкт» с 22 мая, «Таксист» — главный фильм об одиночестве в большом городе в истории кино — с 19 мая. Последняя картина Мартина Скорсезе стала символом Нового Голливуда.
21 мая Академпарк отмечает
Будет много качественной музыки, вкусной еды, захватывающих игр и полезных знакомств с резидентами Академпарка. Стать частью масштабного события может абсолютно бесплатно любой желающий. Праздничная программа рассчитана на весь день и рассредоточена по башням Технопарка и уличным локациям вокруг. Хорошее настроение от рассвета до заката обеспечат местные музыкальные коллективы и звездный гость — группа «Ундервуд».
Для самых маленьких гостей умного пикника пройдут познавательные мастер-классы по физике, математике и астрономии. Подробная программа здесь. Встречаемся 21 мая на Николаева у башен Технопарка.
Ранее НГС собрал в одном обзоре другие мероприятия, которые можно увидеть на Ночи музеев.