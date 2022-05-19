Пикник у технопарка, музей в водонапорной башне и пятичасовой спектакль — как провести выходные в Новосибирске

Для самых маленьких гостей умного пикника пройдут познавательные мастер-классы по физике, математике и астрономии. Подробная программа здесь. Встречаемся 21 мая на Николаева у башен Технопарка.

Ранее НГС собрал в одном обзоре другие мероприятия, которые можно увидеть на Ночи музеев.