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Муть Оби, криминальный экскурс и СССР: куда сходить и на что посмотреть в Ночь музеев — 2022

Изучаем самые интересные программы и цены на билеты

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Список длинный — вы точно найдете что-то интересующее вас

Список длинный — вы точно найдете что-то интересующее вас

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С 21 на 22 мая в Новосибирске пройдет традиционная ночь музеев. Официальный координатор акции, Музей Новосибирска, поделился программой на мероприятие в этом году. Изучаем, куда можно сходить и на что посмотреть.

Абонемент на посещение музеев обойдется новосибирцам в 300 рублей. Вход на каждую отдельную площадку без абонемента будет стоить 100 рублей. Вход для детей до 7 лет — бесплатно.

Музей «На Набережной»


В музее на улице Обской, 4 будет работать ретрофотоателье — воспользоваться его услугами будет можно за 100 рублей. Программа здесь начнется в 17:00, а завершится в полночь. Музей представит программу: «Три эпохи старинного дома».

17:00–18:00 — кофе, мода, самолет. Театрализованная экскурсия-прогулка. Сбор на набережной возле кофейни Lava COFFEE у Октябрьского моста.

17:00–20:00 — парикмахерская «Кокетка». Кабинет напротив детского зала «Кривощёково».

17:00–18:00 — детская программа «Жили-были». Детский зал «Кривощёково».

18:00–19:00 — «На чём стоит Новосибирск?» Лекция кандидата геолого-минералогических наук Андрея Вишневского.

18:00–21:00 — игровой сет (шахматы, лото, фантики, пазлы). Холл Музея на набережной.

19:00–22:00 — ретрофотоателье. Детский зал «Кривощёково».

19:00–20:00 — марафон блиц-экскурсий по зданию и выставочным залам Музея на набережной.

20:00–23:00 — тотальный ликбез. Зал выставки «Сибирь индустриальная: маленькие истории большого завода».

20:00–21:00 — музыкально-поэтический марафон с участием баяниста Игоря Аюшеева и члена Союза писателей России Егора Плитченко (часть 1). Зал выставки «От станка к сцене».

21:00–22:00 — «Джаз в ночи». Концерт трио «Музыка снов».

22:00–23:00 — «Что такое зин?» Новый самиздат от поэтов и художников «Студии 312».

21:00–22:00 — из Кабинета в Контору. Экскурсия-прогулка от гидов Музея Новосибирска.

23:00–23:45 — «Люблю, Обь, твою муть!» Прогулка с краеведом Константином Голодяевым.

Весь вечер в Музее на набережной будет работать выставка-продажа новых книг о Новосибирске. Также посетители музея смогут приобрести фирменную выпечку кофейни-кондитерской «Анна Павлова».

Музей «Контора инженера Г. М. Будагова»


В музее на Большевистской, 7 программа «Добрый вечер, господа и дамы» продлится с 18:00 до полуночи.

18:00–00:00 — вокруг музея стартует шумная ярмарка Ново-Николаевска, где вы сможете отведать горячих напитков и вкусностей, увидеть дрессированных собак и диковинных птиц, познакомиться с народными умельцами — мыловарами, гончарами и многими другими.

18:30, 19:30, 20:30, 21:30 — в музее хозяева гостиной начала ХХ века научат вас, как благородно провести утро и как вечером проиграться в карты — мастер-класс по бритью опасной бритвой и мастер-класс по дворянской карточной игре.

22:30–23:30 — «Криминальная экскурсия» от Игоря Костылева по переулкам, где в начале ХХ века происходили темные дела, о которых не всегда писали в газетах. Маршрут от музея «Контора инженера Г. М. Будагова» до ст. м. «Октябрьская».

Музей Железнодорожного района


Этот музей располагается на Вокзальной магистрали, 3. Отмечается, что здесь на протяжение всего вечера будет работать фотосалон с переодеванием и звучать живая музыка. Новосибирцам представят программу «Привокзальный околотокъ».

18:00–19:00 — встреча гостей и знакомство.

19:00–20:00 — феерическое представление дает труппа театра «История» по пьесам Антоши Чехонте «Ведьма».

20:05–21:30 — прогулка по окрестностям Привокзального околотка с Цыганкой Азой Голубоглазовой. Сбор желающих в Центральном околотке рядом с доской объявлений (вход в музей).

20:30–21:30 — в честь столетия Бородинского сражения уникальная лекция о войне 1812 года от «Ветерана наполеоновских войн, гусара Зевливера».

21:00–22:00 — «Старожильные истории».

22:00–23:00 — «Русская свадьба — жестокая и беспощадная» история о свадебных обрядах в Сибири.

23:00–23:45 — викторина «Исчезнувшие ремесла» с призами.

Музей Центрального района и Музей документального кино


По адресу улица Романова, 26 горожанам продемонстрируют программу «Кино и космос» с 18 часов до полуночи.

В 18:00, 19:00, 22:00, 23:00 — в зале кино участники сыграют в игру на знание кинематографа. Участники сразятся в знании актеров кино, известных фраз из кино, на внимательность к мелким деталям при просмотре кино и мультфильмов.

20:00 — заведующий Центральным сибирским геологическим музеем института геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН Андрей Вишневский раскроет все мифы и расскажет всю правду о метеоритах и их «сотоварищах».

21:00 — состоится специальный сеанс голливудского немого кино в сопровождении тапера — профессионального музыканта-импровизатора. В это же время в соседнем «космическом» зале можно будет посмотреть на настоящих космических странников, сделать фото в ложементе.

Музей Первомайского района


В музее на ул. Первомайской, 148 программа будет чуть короче и продлится с 18 до 23 часов.

18:00–19:00 — праздник березки. Перед новосибирцами выступят фольклорные коллективы Первомайского района.

19:00–20:00 — на «Вечер смешного рассказа» приглашают студии Первомайского района.

20:00–21:30 — мастер-классы от «Лаборатория творчества», в которых могут принять участие дети и их родители.

21:30–23:00 — «Сквозь сумерки времени» — интерактивная экскурсия по музею в темноте (необходима предварительная запись).

20.00–21.30 — «Сибирь на экране» смотрим и обсуждаем кинохронику «История Инского железнодорожного узла».

Музей Советского района


В это же время — с 18 до 23 часов — будет работать музей Советского района на Новоморской, 12а. В музее отметили, что в этом году отмечается большое количество памятных дат: 100 лет пионерии и СССР, 195 лет первому сохранившемуся фото, 65 лет со дня, когда Новосибирская ГЭС дала первый ток, а Шлюз провел первое шлюзование. Поэтому в этом году музей представит программу «Парад великих юбилеев!».

18:00–19:00 — новосибирцы смогут заглянуть в прошлое исторического костюма эпохи Средневековья с Клубом исторической реконструкции «Северный берег»; поучаствуют в фотосессии «Рыцарь в блестящих доспехах»; вспомнят тихие вечера за просмотром любимых диафильмов.

19:00–20:00 — вернутся в пионерские времена и вспомнят дворовые игры советского периода.

20:00–22:00 — узнают историю первого фото и секреты успешного кадра на мастер-классе по мобильной фотографии Carpe diem. Вспомнят СССР и сплетут важнейший атрибут той эпохи на мастер-классе «Авоськины посиделки».

22:00–23:00 — ответят на вопрос, волнующий многих, «А так ли нужна была ГЭС?». Вспомнят, с чего всё начиналось и как родилось наше «море».

Музей «Заельцовка»


На Красном проспекте, 179 с 18 часов до полуночи покажут программу «Грани повседневности». Одна ее часть пройдет в музейных залах, другая — на улице.

В помещении можно будет посетить сразу несколько мероприятий.

18:00–20:00 — творческая мастерская по изготовлению традиционных славянских костюмов «Важена» проводит демонстрацию современных комплектов одежды на основе традиционного кроя и реплик этнографических костюмов, головных уборов и аксессуаров (с возможностью примерки), а также мастер-класс «Художественное завязывание платков и палантинов» от мастериц «Важены».

18:00–20:00 — мастер-класс по изготовлению русской традиционной куклы от мастерицы Татьяны Кузнецовой.

18:00–20:00 — мастер-класс «Акварельная закладка для книги» от руководителя творческой студии Молодежного центра «Содружество» Татьяны Лоренц.

18:00–23:00 — вместе с программой «Учитель для России» вспомним, что такое школа, и погрузимся в атмосферу школьной перемены.

19:00–22:00 — Центр реабилитации диких животных со своими питомцами.

20:00–21:00 — концертная программа от Студии вокала «Шесть Восьмых».

21:00–22:00 — танцевальная программа от Школы испанского танца «Фламенко Puro».

С 18:00 до 23:00 каждый час стартует интерактивная музейная программа «В витринах музея».

В 19:00 из музея стартует уличная пешая прогулка «Любимый мой дворик» (длительность 50–60 минут).

На уличной площадке музея с 18 до 22 часов пройдет выставка ретротехники от «Клуба любителей старинной автомототехники «Ретротехника»» и Клуба военно-исторической техники «Стальная гвардия Сибири». А с 18:00 до 18:40 пройдет интерактивная вокальная программа «Песни военных лет» от организаторов выставки ретротехники.

Музей Калининского района


На Богдана Хмельницкого, 32 с 18 часов до полуночи можно будет посмотреть программу «Песни, танцы и ремесла».

18:00 — музыкальный номер Арины Сириной, руководителя образцового коллектива ансамбля народной песни «Сударушка» (ДК им. М. Горького).

18:00–19:30 — мастер-класс по русской каллиграфии от преподавателей и студентов НГПУ.

18:00–20:00 — мастер-класс по изготовлению народного музыкального инструмента «Свистулька» от молодежного центра «Патриот».

18:00–20:00 — интерактивная программа от библиотеки им. Д. С. Лихачева: мастер-класс по изготовлению куклы-оберега «Кукольная слобода»; викторина по народным промыслам «Богата талантами русская земля»; игровая программа «В гостях у сказки».

18:00–21:00 — мастер-класс по расписыванию пасхальных пряников от Лицея питания.

18:00–21:00 — интерактивная программа (творческие и танцевальные мастер-классы) от Немецкого клуба «Hey, Leute!».

18:40–19:10 кукольный спектакль «Приключение медвежонка» актерской мастерской «Силуэт» (кинематографическое отделение «Старая мельница» ДШИ «Весна»).

19:00–22:00 — интерактивная программа «Роботы-экспонаты» от Международного центра робототехники и программирования «Лига роботов».

19:20–20:00 — мастер-класс по управлению планшетной куклой актерской мастерской «Силуэт» (кинематографическое отделение «Старая мельница» ДШИ «Весна»).

20:00–23:00 — традиционная игротека «Играй город» (шахматы, шашки, домино).

21:00–22:00 — концертная программа Людмилы Гиндулиной, руководителя татарского вокального ансамбля «Мирас» (исполнение на татарском, хакасском и русских языках).

Часть программы представят на уличной площадке музея.

18:00–22:00 — музыкальное сопровождение от клуба «Романтика».

18:00–21:00 — интерактивная программа от Детского морского центра «Каравелла» имени А. Москаленко: такелажное дело (вязание морских узлов); флажный семафор; сборка-разборка автомата Калашникова.

18:00–22:00 — чай на травах из самовара на шишках от Славянского дома-бани «Жыхарка».

20:00–21:00 — мастер-класс «Традиционные игры и танцы народов мира». В 21:00 и в 22:00 — традиционная пешая экскурсия с фонариками, посвященная истории ДК им. Горького и прилегающим зданиям — уникального архитектурного комплекса.

Музей Дзержинского района


Программа этого музея продлится на проспекте Дзержинского, 1а с 18 часов до полуночи. В течение всего вечера здесь будут работать 2 фотозоны — с рыцарем XIV века и с французским воином времен Наполеона.

18:00 — гостей встречает стойкий оловянный солдатик.

18:00–21:00 — делаем своими руками бумажного солдатика, играем в настольные тактические игры, а для самых маленьких — ребусы, раскраски, аквагрим.

18:00–22:00 — состязание интеллектуалов: «Исторический квест» на знание истории России.

18:15–21:00 — «Разыгрываем сражение на полях диорам».

18:15 — Ледовое побоище.

19:45 — Куликовская битва.

20:00 — Московская битва.

20:45 — Бородинское сражение.

21:30 — видеовикторина.

22:30 — история военной песни (конкурс «Угадай мелодию»).

23:00 — награждение победителей квеста (медали, призы).

Программа на уличной площадке музея продлится с 18:30 до 19:30. Можно будет посмотреть бои воинов эпохи викингов, которые проведут члены клуба исторической реконструкции «Северный берег».

В прошлом году традиционная музейная ночь переместилась в офлайн после пандемии. НГС тогда выбрал самые интересные ее площадки.

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