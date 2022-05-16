Муть Оби, криминальный экскурс и СССР: куда сходить и на что посмотреть в Ночь музеев — 2022
Изучаем самые интересные программы и цены на билеты
С 21 на 22 мая в Новосибирске пройдет традиционная ночь музеев. Официальный координатор акции, Музей Новосибирска, поделился программой на мероприятие в этом году. Изучаем, куда можно сходить и на что посмотреть.
Абонемент на посещение музеев обойдется новосибирцам в 300 рублей. Вход на каждую отдельную площадку без абонемента будет стоить 100 рублей. Вход для детей до 7 лет — бесплатно.
Музей «На Набережной»
В музее на улице Обской, 4 будет работать ретрофотоателье — воспользоваться его услугами будет можно за 100 рублей. Программа здесь начнется в 17:00, а завершится в полночь. Музей представит программу: «Три эпохи старинного дома».
17:00–18:00 — кофе, мода, самолет. Театрализованная экскурсия-прогулка. Сбор на набережной возле кофейни Lava COFFEE у Октябрьского моста.
17:00–20:00 — парикмахерская «Кокетка». Кабинет напротив детского зала «Кривощёково».
17:00–18:00 — детская программа «Жили-были». Детский зал «Кривощёково».
18:00–19:00 — «На чём стоит Новосибирск?» Лекция кандидата геолого-минералогических наук Андрея Вишневского.
18:00–21:00 — игровой сет (шахматы, лото, фантики, пазлы). Холл Музея на набережной.
19:00–22:00 — ретрофотоателье. Детский зал «Кривощёково».
19:00–20:00 — марафон блиц-экскурсий по зданию и выставочным залам Музея на набережной.
20:00–23:00 — тотальный ликбез. Зал выставки «Сибирь индустриальная: маленькие истории большого завода».
20:00–21:00 — музыкально-поэтический марафон с участием баяниста Игоря Аюшеева и члена Союза писателей России Егора Плитченко (часть 1). Зал выставки «От станка к сцене».
21:00–22:00 — «Джаз в ночи». Концерт трио «Музыка снов».
22:00–23:00 — «Что такое зин?» Новый самиздат от поэтов и художников «Студии 312».
21:00–22:00 — из Кабинета в Контору. Экскурсия-прогулка от гидов Музея Новосибирска.
23:00–23:45 — «Люблю, Обь, твою муть!» Прогулка с краеведом Константином Голодяевым.
Весь вечер в Музее на набережной будет работать выставка-продажа новых книг о Новосибирске. Также посетители музея смогут приобрести фирменную выпечку кофейни-кондитерской «Анна Павлова».
Музей «Контора инженера Г. М. Будагова»
В музее на Большевистской, 7 программа «Добрый вечер, господа и дамы» продлится с 18:00 до полуночи.
18:00–00:00 — вокруг музея стартует шумная ярмарка Ново-Николаевска, где вы сможете отведать горячих напитков и вкусностей, увидеть дрессированных собак и диковинных птиц, познакомиться с народными умельцами — мыловарами, гончарами и многими другими.
18:30, 19:30, 20:30, 21:30 — в музее хозяева гостиной начала ХХ века научат вас, как благородно провести утро и как вечером проиграться в карты — мастер-класс по бритью опасной бритвой и мастер-класс по дворянской карточной игре.
22:30–23:30 — «Криминальная экскурсия» от Игоря Костылева по переулкам, где в начале ХХ века происходили темные дела, о которых не всегда писали в газетах. Маршрут от музея «Контора инженера
Музей Железнодорожного района
Этот музей располагается на Вокзальной магистрали, 3. Отмечается, что здесь на протяжение всего вечера будет работать фотосалон с переодеванием и звучать живая музыка. Новосибирцам представят программу «Привокзальный околотокъ».
18:00–19:00 — встреча гостей и знакомство.
19:00–20:00 — феерическое представление дает труппа театра «История» по пьесам Антоши Чехонте «Ведьма».
20:05–21:30 — прогулка по окрестностям Привокзального околотка с Цыганкой Азой Голубоглазовой. Сбор желающих в Центральном околотке рядом с доской объявлений (вход в музей).
20:30–21:30 — в честь столетия Бородинского сражения уникальная лекция о войне 1812 года от «Ветерана наполеоновских войн, гусара Зевливера».
21:00–22:00 — «Старожильные истории».
22:00–23:00 — «Русская свадьба — жестокая и беспощадная» история о свадебных обрядах в Сибири.
23:00–23:45 — викторина «Исчезнувшие ремесла» с призами.
Музей Центрального района и Музей документального кино
По адресу улица Романова, 26 горожанам продемонстрируют программу «Кино и космос» с 18 часов до полуночи.
В 18:00, 19:00, 22:00, 23:00 — в зале кино участники сыграют в игру на знание кинематографа. Участники сразятся в знании актеров кино, известных фраз из кино, на внимательность к мелким деталям при просмотре кино и мультфильмов.
20:00 — заведующий Центральным сибирским геологическим музеем института геологии и минералогии им.
21:00 — состоится специальный сеанс голливудского немого кино в сопровождении тапера — профессионального музыканта-импровизатора. В это же время в соседнем «космическом» зале можно будет посмотреть на настоящих космических странников, сделать фото в ложементе.
Музей Первомайского района
В музее на ул. Первомайской, 148 программа будет чуть короче и продлится с 18 до 23 часов.
18:00–19:00 — праздник березки. Перед новосибирцами выступят фольклорные коллективы Первомайского района.
19:00–20:00 — на «Вечер смешного рассказа» приглашают студии Первомайского района.
20:00–21:30 — мастер-классы от «Лаборатория творчества», в которых могут принять участие дети и их родители.
21:30–23:00 — «Сквозь сумерки времени» — интерактивная экскурсия по музею в темноте (необходима предварительная запись).
20.00–21.30 — «Сибирь на экране» смотрим и обсуждаем кинохронику «История Инского железнодорожного узла».
Музей Советского района
В это же время — с 18 до 23 часов — будет работать музей Советского района на Новоморской, 12а. В музее отметили, что в этом году отмечается большое количество памятных дат: 100 лет пионерии и СССР, 195 лет первому сохранившемуся фото, 65 лет со дня, когда Новосибирская ГЭС дала первый ток, а Шлюз провел первое шлюзование. Поэтому в этом году музей представит программу «Парад великих юбилеев!».
18:00–19:00 — новосибирцы смогут заглянуть в прошлое исторического костюма эпохи Средневековья с Клубом исторической реконструкции «Северный берег»; поучаствуют в фотосессии «Рыцарь в блестящих доспехах»; вспомнят тихие вечера за просмотром любимых диафильмов.
19:00–20:00 — вернутся в пионерские времена и вспомнят дворовые игры советского периода.
20:00–22:00 — узнают историю первого фото и секреты успешного кадра на мастер-классе по мобильной фотографии Carpe diem. Вспомнят СССР и сплетут важнейший атрибут той эпохи на мастер-классе «Авоськины посиделки».
22:00–23:00 — ответят на вопрос, волнующий многих, «А так ли нужна была ГЭС?». Вспомнят, с чего всё начиналось и как родилось наше «море».
Музей «Заельцовка»
На Красном проспекте, 179 с 18 часов до полуночи покажут программу «Грани повседневности». Одна ее часть пройдет в музейных залах, другая — на улице.
В помещении можно будет посетить сразу несколько мероприятий.
18:00–20:00 — творческая мастерская по изготовлению традиционных славянских костюмов «Важена» проводит демонстрацию современных комплектов одежды на основе традиционного кроя и реплик этнографических костюмов, головных уборов и аксессуаров (с возможностью примерки), а также мастер-класс «Художественное завязывание платков и палантинов» от мастериц «Важены».
18:00–20:00 — мастер-класс по изготовлению русской традиционной куклы от мастерицы Татьяны Кузнецовой.
18:00–20:00 — мастер-класс «Акварельная закладка для книги» от руководителя творческой студии Молодежного центра «Содружество» Татьяны Лоренц.
18:00–23:00 — вместе с программой «Учитель для России» вспомним, что такое школа, и погрузимся в атмосферу школьной перемены.
19:00–22:00 — Центр реабилитации диких животных со своими питомцами.
20:00–21:00 — концертная программа от Студии вокала «Шесть Восьмых».
21:00–22:00 — танцевальная программа от Школы испанского танца «Фламенко Puro».
С 18:00 до 23:00 каждый час стартует интерактивная музейная программа «В витринах музея».
В 19:00 из музея стартует уличная пешая прогулка «Любимый мой дворик» (длительность 50–60 минут).
На уличной площадке музея с 18 до 22 часов пройдет выставка ретротехники от «Клуба любителей старинной автомототехники «Ретротехника»» и Клуба военно-исторической техники «Стальная гвардия Сибири». А с 18:00 до 18:40 пройдет интерактивная вокальная программа «Песни военных лет» от организаторов выставки ретротехники.
Музей Калининского района
На Богдана Хмельницкого, 32 с 18 часов до полуночи можно будет посмотреть программу «Песни, танцы и ремесла».
18:00 — музыкальный номер Арины Сириной, руководителя образцового коллектива ансамбля народной песни «Сударушка» (ДК им. М. Горького).
18:00–19:30 — мастер-класс по русской каллиграфии от преподавателей и студентов НГПУ.
18:00–20:00 — мастер-класс по изготовлению народного музыкального инструмента «Свистулька» от молодежного центра «Патриот».
18:00–20:00 — интерактивная программа от библиотеки им. Д. С. Лихачева: мастер-класс по изготовлению куклы-оберега «Кукольная слобода»; викторина по народным промыслам «Богата талантами русская земля»; игровая программа «В гостях у сказки».
18:00–21:00 — мастер-класс по расписыванию пасхальных пряников от Лицея питания.
18:00–21:00 — интерактивная программа (творческие и танцевальные мастер-классы) от Немецкого клуба «Hey, Leute!».
18:40–19:10 — кукольный спектакль «Приключение медвежонка» актерской мастерской «Силуэт» (кинематографическое отделение «Старая мельница» ДШИ «Весна»).
19:00–22:00 — интерактивная программа «Роботы-экспонаты» от Международного центра робототехники и программирования «Лига роботов».
19:20–20:00 — мастер-класс по управлению планшетной куклой актерской мастерской «Силуэт» (кинематографическое отделение «Старая мельница» ДШИ «Весна»).
20:00–23:00 — традиционная игротека «Играй город» (шахматы, шашки, домино).
21:00–22:00 — концертная программа Людмилы Гиндулиной, руководителя татарского вокального ансамбля «Мирас» (исполнение на татарском, хакасском и русских языках).
Часть программы представят на уличной площадке музея.
18:00–22:00 — музыкальное сопровождение от клуба «Романтика».
18:00–21:00 — интерактивная программа от Детского морского центра «Каравелла» имени А. Москаленко: такелажное дело (вязание морских узлов); флажный семафор; сборка-разборка автомата Калашникова.
18:00–22:00 — чай на травах из самовара на шишках от Славянского дома-бани «Жыхарка».
20:00–21:00 — мастер-класс «Традиционные игры и танцы народов мира». В 21:00 и в 22:00 — традиционная пешая экскурсия с фонариками, посвященная истории ДК им. Горького и прилегающим зданиям — уникального архитектурного комплекса.
Музей Дзержинского района
Программа этого музея продлится на проспекте Дзержинского, 1а с 18 часов до полуночи. В течение всего вечера здесь будут работать 2 фотозоны — с рыцарем XIV века и с французским воином времен Наполеона.
18:00 — гостей встречает стойкий оловянный солдатик.
18:00–21:00 — делаем своими руками бумажного солдатика, играем в настольные тактические игры, а для самых маленьких — ребусы, раскраски, аквагрим.
18:00–22:00 — состязание интеллектуалов: «Исторический квест» на знание истории России.
18:15–21:00 — «Разыгрываем сражение на полях диорам».
18:15 — Ледовое побоище.
19:45 — Куликовская битва.
20:00 — Московская битва.
20:45 — Бородинское сражение.
21:30 — видеовикторина.
22:30 — история военной песни (конкурс «Угадай мелодию»).
23:00 — награждение победителей квеста (медали, призы).
Программа на уличной площадке музея продлится с 18:30 до 19:30. Можно будет посмотреть бои воинов эпохи викингов, которые проведут члены клуба исторической реконструкции «Северный берег».
В прошлом году традиционная музейная ночь переместилась в офлайн после пандемии. НГС тогда выбрал самые интересные ее площадки.