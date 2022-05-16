Муть Оби, криминальный экскурс и СССР: куда сходить и на что посмотреть в Ночь музеев — 2022

С 21 на 22 мая в Новосибирске пройдет традиционная ночь музеев. Официальный координатор акции, Музей Новосибирска, поделился программой на мероприятие в этом году. Изучаем, куда можно сходить и на что посмотреть.

Абонемент на посещение музеев обойдется новосибирцам в 300 рублей. Вход на каждую отдельную площадку без абонемента будет стоить 100 рублей. Вход для детей до 7 лет — бесплатно.