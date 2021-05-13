Культ 60-х, речные прогулки и лазерное шоу: куда сходить и на что посмотреть в Ночь музеев — 2021

Музей ретротехники «Галерея времени» на 1-м Мочищенском шоссе, 1/6 — площадка для Ночи музеев новая. Совсем недавно здесь открыли второй павильон, сюда переехал музей СССР, а теперь ждут гостей на акцию — в Ночь музеев площадка будет работать до 3 часов ночи. Здесь можно будет посмотреть на исторические автомобили (самый старый выпущен в XIX веке !), макет паровоза братьев Черепановых, побывать в воссозданных интерьерах советской школы, коммунальной квартиры, музыкального магазина и вообще интересно провести время. Входной билет сюда стоит 500 рублей, льготный — 350 рублей. Специальной программы для Ночи музеев здесь нет, но будут работать экскурсоводы, а все экспозиции — интерактивные.



ДК «Приморский»

В ДК «Приморский» на улице Молодости, 15 Ночь музеев в этом году решили посвятить Ремарку: здесь покажут видеоинсталляцию о его жизни, прочитают лекцию, а в 20 часов театр-студия «Струна» покажет спектакль «Записки из Рая» по роману Ремарка «На западном фронте без перемен».

Площадка будет работать до 22 часов , стоимость билетов на спектакль — 300 рублей.

«Подземка»

В популярном пространстве «Подземка» в Ночь музеев событие будет не выставочным, а театральным: здесь «Первый театр» покажет спектакль-текст «Грибы»: смесь абсурда, научной фантастики, психоделического трипа, страшной русской сказки и мрачных пророчеств о конце человечества — а ведь просто трое человек пошли в лес за грибами.

Стоимость билетов — 500 рублей.

Институт археологии и этнографии СО РАН



Не совсем музей, но тоже интересно: в этом году музейная ночь пройдет в лабораторном корпусе Института археологии и этнографии на улице Кутателадзе, 7/3 . Здесь расскажут, как работают археологи, покажут новейшие методы для датирования артефактов и даже дадут посетителям самим провести анализ (под присмотром специалистов, конечно). Кроме того, посетители смогут увидеть находки, которые до сих пор показывали только узкому кругу ученых, обещают в институте.



В Ночь музеев, кроме выставки «Редкие предметы из фондов», будет работать выставка «Оружие Победы», которую дополнит ретроинсталляция от «Интегрального музея Академгородка». А еще здесь можно будет самому сделать каменное орудие или, например, археологическую керамику.



Акция продлится с 16 до 23 часов, но полная программа пока не опубликована. Стоимость билетов: 200 рублей — для взрослых, 100 рублей — для школьников и пенсионеров. Для дошкольников, детей из многодетных семей и людей с инвалидностью вход будет бесплатным.



«Интегральный музей-квартира Академгородка»



В «Интегральном музее» на Детском проезде, 7 (в бывших кассах «Аэрофлота») программу откроет новая выставка «Оттепель» с кадрами молодого Академгородка и мероприятий клуба «Под Интегралом». Здесь будет работать инсталляция квартиры 60-х годов, можно будет послушать пластинки, попечатать на пишущей машинке (как профессора когда-то) и узнать истории о жизни научного городка.



Работать музей будет до 22 часов, вход — за пожертвование (100–200 рублей).



О том, как прошла предыдущая Ночь музеев, в 2019 году, НГС рассказывал в режиме онлайн, а самые яркие кадры мы собрали в фоторепортаж — можно себе представить, чего ждать в этом году.