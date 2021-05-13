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Культ 60-х, речные прогулки и лазерное шоу: куда сходить и на что посмотреть в Ночь музеев — 2021

НГС собрал самые интересные площадки и программы — внутри полезные ссылки, адреса и цены на билеты

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В этом году в акции участвует 40 культурных площадок Новосибирска. В их числе, конечно, и Музей смерти

В этом году в акции участвует 40 культурных площадок Новосибирска. В их числе, конечно, и Музей смерти

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В Новосибирске опубликовали программу Ночи музеев — 2021

Жизнь возвращается в привычную колею, где, помимо работы и дома, наконец снова есть праздники (только посмотрите, как в Новосибирске отметили 9 Мая) и культурные события. В мае это традиционная Ночь музеев, которая год назад вынужденно переместилась в онлайн из-за ограничений. Тогда трансляции акции посмотрели, по словам главы регионального Минкульта Натальи Ярославцевой, около 50 тысяч человек. В этом году музеи ждут гостей офлайн 15–16 мая — НГС выбрал самые интересные площадки и составил программу Ночи музеев в Новосибирске.

На год культурная жизнь в Новосибирске почти замерла: проводить массовые мероприятия власти запретили из-за опасности коронавируса. Поэтому какие-то события соскучившиеся по зрелищам новосибирцы принимают на ура — одни только столпотворения на салют в День Победы чего стоят.

Следующим таким событием должна стать Ночь музеев. По словам министра культуры Новосибирской области Натальи Ярославцевой, в прошлом году онлайн-трансляцию из новосибирских музеев посмотрели около 50 тысяч человек, поэтому в этом году музеи рассчитывают увидеть в общем не меньше 10 тысяч посетителей — по самым скромным подсчетам. Работать на Ночи музеев будет 90 площадок, сообщила министр: 40 — в городе и 50 — в области.

Программа в разных музеях стартует в разное время, но официальное время акции — с шести часов вечера до двух часов ночи. Если по каким-то причинам попасть в музеи не удастся, то в этом году снова будет онлайн-трансляция всего происходящего с прямыми включениями — вести ее будут на YouTube-каналах Музея Новосибирска и «МЭР_И_Я».

Музей Новосибирска

Музей Новосибирска в этом году стал официальным координатором акции — в его ведении находятся все районные музеи города. Пара площадок музея в этом году работать не будут: у первого железнодорожного моста в парке «Городское начало» — из-за строительства четвертого моста через Обь, а основное здание музея на Обской, 4 — из-за ремонта. Почти на все остальные площадки можно приобрести абонемент и пройти их за вечер — это обойдется в 200 рублей. Вход без абонемента на каждую площадку стоит 100 рублей, детям до 7 лет — бесплатно.

По словам директора музея Елены Щукиной, его филиалы охватят всю историю Новосибирска — от конца XIX века до наших дней. Впервые в этом году акцию примет контора инженера Г. М. Будагова на Большевистской, 7: там запланировали ярмарку в стиле базарных площадей Ново-Николаевска, а в экспозиции расскажут об истории деревни Бугры, которая до сих пор сохранилась на территории Новосибирска. Причем экспозицию собрали сами жители.

— Это история, которая вчера лежала на чердаке, а сегодня представлена в музее, — рассказала Елена Щукина.

В этом году программа музея задействовала и площадки партнеров. Например, территория ККК им. Маяковского будет посвящена 60-м: здесь будет выставка ретротехники, ретрокафе, танцплощадка, фотоателье, дефиле модных в 60-е дамских нарядов и актерская читка пьесы того времени, а с 20 до 24 часов покажут культовые фильмы 60-х. При этом площадка будет бесплатной.

Вместе с «Речфлотом» музей Новосибирска организует две речных прогулки: в 18:30 — с гидом, в 20:00 — с аудиогидом. Попасть на теплоход можно за 500 рублей (или за 400, если предъявите билет из любого другого музея), но количество мест ограничено.

Помимо воды, в этом году задействовали и воздух: в 00:30 и 02:00 при панорамном виде на ночной город с высоты 80 метров Gorskiy city hotel проведет две экскурсии о городе с мифами и байками под саксофон и с комплиментом от отеля. Здесь есть возрастное ограничение — 18+, обязательна предварительная запись. Кроме того, это самая дорогая программа музея: 1000 рублей за билет.

Полная программа акции опубликована на сайте музея.

Краеведческий музей

Краеведческий музей тоже подготовил программу для нескольких площадок: четырех в городе и комплекса еще из трех открытых площадок — в Сузуне.

Специально к Ночи музеев в здании Городского торгового корпуса на Красном проспекте, 23 подготовили новую выставку — о сузунской монете, ее откроют в 19 часов, и первую экскурсию по ней проведет директор музея Андрей Шаповалов.

В 20 часов запланирована музыкальная программа, в 21 час — кинопоказ о музеях мира, а в 22 часа в цоколе музея будут рассказывать сказки народов Сибири. Билет в музей будет стоить 400 рублей, льготный — 200 рублей, а детей до 6 лет пустят в музей бесплатно.

Музей связи собрал множество предметов, которые когда-то помогали людям общаться

Музей связи собрал множество предметов, которые когда-то помогали людям общаться

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Еще одну новую выставку откроют в музее связи Сибири на улице Советской, 33 — она расскажет о 95 годах радиовещания в Сибири. Здесь также будет работать интерактивная зона, которую подготовили вместе с Международной школой робототехники и программирования «Лига Роботов». В том же здании до 2 часов ночи будет работать музей Олимпийской славы. Билет в каждый из музеев здесь обойдется в 150 рублей, льготный — 100, правило про детей до 6 лет работает.

В «Городской усадьбе Ново-Николаевска» на улице Ленина, 23, где воссоздана атмосфера повседневной жизни рядовых горожан Ново-Николаевска, с 16 до 23 часов будут проводить бесплатные экскурсии (вход в сам музей стоит 150 рублей, льготный — 100 рублей). А в музее природы будут принимать экспонаты для экспозиции-воспоминания: все желающие смогут принести любые предметы, связанные с зарубежными поездками, и в течение недели здесь откроется выставка, а затем сувениры вернут владельцам. Для посетителей также будет работать фотозона и, разумеется, постоянные экспозиции, вход — 300 рублей, льготный билет — 100 рублей, детям до 6 лет вход по-прежнему бесплатный.

В Сузуне помимо постоянной экспозиции «Монетного двора» можно заглянуть на выставку сузунской иконописи, которая расширилась 20 новыми иконами. Всего в мире подобных икон около 400, поэтому музей очень гордится этим пополнением. Вход в музей обойдется в 200 рублей, льготный билет стоит 100 рублей, для дошкольников вход бесплатный.

Полную программу музея можно посмотреть на сайте.

Художественный музей

У Новосибирского художественного музея — одна из самых обширных программ. В этом году музей подготовил ее вместе с учеными и назвал «Лабораторией искусства»: с семи вечера до двух часов ночи здесь можно будет послушать лекции и музыку, поучаствовать в мастер-классах и посмотреть световое и электрическое шоу.

В музейную ночь здесь тоже откроют новую выставку — художника Георгия Лапшина, и презентуют выставочный проект «Императорский маршрут». И в течение вечера новосибирские ученые проведут цикл экскурсий «Искусство глазами ученых»: о вирусах, финансовой ценности картин, истории костюмов, ботанике в живописи, изображении эмоций и даже геологии.

Вход в музей для взрослых обойдется в 300 рублей, льготный билет стоит 250 рублей, дошкольный — 150. Полная программа опубликована на сайте музея.

Центр культуры ЦК19

Через дорогу от художественного музея, в Центре культуры ЦК19, к Ночи музеев откроют выставку Владимира Мартынова The Room: более 50 графических работ и видео, которое до этого показывали в Русском музее и в параллельной программе 4-й Московской биеннале современного искусства.

По этой — и выставке «Другое измерение» — будут проводить медиации: прогулки-диалоги, в которых можно обсудить увиденное. Вход на все выставки стоит по 150 рублей, льготный — по 100 рублей, медиации стоят 200 и 150 рублей соответственно.

Кроме того, в ЦК19 презентуют юбилейный «фотопоэтический» номер кемеровского журнала «После 12», который создал поэт Александр Ибрагимов. Сюда вход будет бесплатным.

Полная программа акции в ЦК19 — на сайте центра, в Ночь музеев он будет работать до 22 часов.

«Арт Ель»

В творческом пространстве «Арт Ель» на улице Романова, 23 вечером 15 мая откроют сразу две новые выставки: проект «Разлом» о поколении, которое родилось в период распада СССР, и «Археология исчезновения русской деревни» — своеобразные результаты экспедиции по разрушенным по разным причинам деревням.

Площадка закроется в 22 часа, вход на нее бесплатный.

Камерный зал филармонии

15 мая сходить можно не только в музеи: например, в этом году филармония посвятила акцию своему главному «экспонату» — Дому Ленина, который в этом году отметил 96-летие. Здесь подготовили интерактивный рассказ об истории здания, арт-пространство с мастер-классами, фотозоны, прогулку по закулисью и концертную программу.

Программа акции начнется в 21:00, билет будет стоить 300 рублей. Подробности и концертная программа опубликованы на сайте филармонии.

Проект «Ново-Сибирск. Конструктивизм!»

Посвященный новосибирскому конструктивизму проект вместе с Клубом «Революция» в Ночь музеев проведет экскурсию по зданию авангардного дома культуры на улице Ленина, 24: от парадного входа до чердака.

Экскурсии проведут директор клуба Алексей Крыжановский и один из участников проекта, администратор музея истории архитектуры Сибири им. С. Н. Баландина Антон Гашенко. Всего их будет четыре, первая стартует в 20:00, последняя — в 00:30. Посещение бесплатное, но требуется регистрация.

Музей секса

В Доме с часами в Ночь музеев можно будет посмотреть выставку, собранную «Интегральным музеем Академгородка» и посвященную любовным отношениям новосибирцев. Про то, как менялись представления о любви и красоте, каким был путь от «Стакана воды» 1920-х к «12 половым заповедям» 1930-х, про запрет парных танцев, «новую женщину», секс-символы прошлого, присвоение «изделию» номера 2 расскажут на площадке магазина «Казанова».

Экскурсии стартуют с 18 часов каждые полчаса, закроют экспозицию в 2 часа ночи, и больше она работать не будет. Стоимость посещения — 200 рублей, вход — строго 18+. Лучше предварительно зарегистрироваться.

«Россия — моя история»

В этом году постоянную экспозицию дополнит выставка, посвященная полету Юрия Гагарина

В этом году постоянную экспозицию дополнит выставка, посвященная полету Юрия Гагарина

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Исторический парк «Россия — моя история» будет работать до полуночи. С 16 часов и до конца акции гиды будут проводить экскурсии и квесты по всем экспозициям. Здесь также подготовили новую выставку: «Путь к звездам: к 60-летию первого полета человека в космос». Выставка будет интерактивной, а сразу после ее открытия посетителей будет ждать лекция президента Новосибирского астрономического общества, кандидата физико-математических наук Сергея Масликова и музыкальная программа — разумеется, тоже немного космическая.

Посетить площадку можно будет за 200 рублей взрослым и за 100 — детям. Полная программа опубликована на сайте исторического парка.

Планетарий

В новосибирском планетарии Ночь музеев будет относительно короткой, с 20 до 24 часов. Здесь можно будет посмотреть полнокупольный фильм (один из четырех), понаблюдать за звездами, посмотреть шоу молний и побывать в башне Фуко, чтобы лично увидеть демонстрацию суточного вращения Земли, а потом подняться на смотровую площадку в самой высокой точке города.

Единый билет в Ночь музеев будет стоить 496 рублей: по нему можно будет посетить все площадки планетария. Расширенная программа опубликована на сайте.

НГТУ НЭТИ

Акцию Ночь музеев в этом году примут и вузы, один из них — НГТУ НЭТИ. Здесь в лаборатории конструкции и оборудования самолетов факультета летательных аппаратов можно увидеть и даже потрогать образцы боевой авиации 60–80-х годов ХХ века.

Всего проведут две экскурсии, на них нужно заранее отправить заявку. Участие в них бесплатное.

НГУАДИ

Ночь музеев в НГУАДИ будет тоже бесплатной, начнется в 16 часов и закончится в 21 час. Здесь расскажут о том, каким Новосибирск представляли разные архитекторы, и проведут несколько экскурсий по университету — включая легендарную лестницу с работами студентов.

Парк чудес «Галилео»

В Галилео на Добролюбова, 16а к акции подготовили новую программу «4 стихии», где в химической лаборатории можно будет создать живое из пепла, зажечь воду, обратить землю в пыль — в общем, неплохо провести время.

Работать площадка будет до 22 часов, программа — на сайте «Галилео». Вход будет стоить 300 рублей для детей и взрослых, в лабораторию стоимость билетов такая же.

Хобби-центр «Зодиак»

В центре «Зодиак» на улице Ватутина, 17 Ночь музеев будет самой полноценной — в смысле с 11 часов вечера до 6 утра. Начнется она с ролевой игры «Вирус» (угадайте, о чем), до 2 часов ночи здесь будут рассказывать о кино (от сценария до производства), проводить квизы на тему кино. До утра можно будет смотреть кино, а напоследок поиграть в мафию. Вход — бесплатный, только на отдельные события может потребоваться регистрация.

Музей мировой погребальной культуры

Музей смерти — традиционно одна из самых посещаемых площадок музейной ночи

Музей смерти — традиционно одна из самых посещаемых площадок музейной ночи

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Музей смерти в поселке Восход — одна из самых популярных площадок Ночи музеев. В этом году к акции здесь подготовили новые экспозиции, посвященные эпидемиям (ну а как же!), пригласили вирусологов и эпидемиологов, сделали новые фотозоны и запланировали концерт и лазерное шоу — полную программу можно посмотреть на сайте музея.

Билеты сюда — одни из самых дорогих: 1000 рублей — обычный, 500 рублей — льготный. Детям до 7 лет можно прийти бесплатно, а еще есть акция для тех, кто приезжает сюда на автомобиле с друзьями: водителю достанется бесплатный билет, если он привезет четверых друзей или попутчиков.

Музей счастья

Небольшой частный Музей счастья на улице 1905 года, 13 тоже участвует в акции и будет работать до часа ночи. Здесь можно будет посмотреть на сувениры со всего света, игрушки прошлого века, поучиться играть на необычных музыкальных инструментах и получить на память талисман музея. Группы будут формироваться каждый час, стоимость билетов: 300 рублей для взрослых и 200 — для детей. Подробности музей опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

Музей этнографии детства

В музее, посвященном детству, на улице Чаплыгина, 36 программа начнется в 16 часов с экскурсии о том, как дети жили в старину. Продлится акция до 23 часов: здесь можно будет выпить чаю из самовара, послушать сказки для детей и взрослых (в 21 час будут рассказывать заветные сказки в темноте для аудитории 18+). Закроется программа концертом: музыканты будут играть на гуслях, свирели, балалайке — в общем, полный фолк.

Вход для взрослых — 200 рублей, для детей — 100 рублей, концерт обойдется зрителям в 300 рублей. Программа опубликована здесь.

«Галерея времени»

Музей ретротехники открыли только осенью прошлого года, а <nobr class="_">1 мая</nobr> 2021 года в нем заработал второй большой павильон

Музей ретротехники открыли только осенью прошлого года, а 1 мая 2021 года в нем заработал второй большой павильон

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Музей ретротехники «Галерея времени» на 1-м Мочищенском шоссе, 1/6 — площадка для Ночи музеев новая. Совсем недавно здесь открыли второй павильон, сюда переехал музей СССР, а теперь ждут гостей на акцию — в Ночь музеев площадка будет работать до 3 часов ночи. Здесь можно будет посмотреть на исторические автомобили (самый старый выпущен в XIX веке!), макет паровоза братьев Черепановых, побывать в воссозданных интерьерах советской школы, коммунальной квартиры, музыкального магазина и вообще интересно провести время. Входной билет сюда стоит 500 рублей, льготный — 350 рублей. Специальной программы для Ночи музеев здесь нет, но будут работать экскурсоводы, а все экспозиции — интерактивные.

ДК «Приморский»

В ДК «Приморский» на улице Молодости, 15 Ночь музеев в этом году решили посвятить Ремарку: здесь покажут видеоинсталляцию о его жизни, прочитают лекцию, а в 20 часов театр-студия «Струна» покажет спектакль «Записки из Рая» по роману Ремарка «На западном фронте без перемен».

Площадка будет работать до 22 часов, стоимость билетов на спектакль — 300 рублей.

«Подземка»

В популярном пространстве «Подземка» в Ночь музеев событие будет не выставочным, а театральным: здесь «Первый театр» покажет спектакль-текст «Грибы»: смесь абсурда, научной фантастики, психоделического трипа, страшной русской сказки и мрачных пророчеств о конце человечества — а ведь просто трое человек пошли в лес за грибами.

Стоимость билетов — 500 рублей.

Институт археологии и этнографии СО РАН

Не совсем музей, но тоже интересно: в этом году музейная ночь пройдет в лабораторном корпусе Института археологии и этнографии на улице Кутателадзе, 7/3. Здесь расскажут, как работают археологи, покажут новейшие методы для датирования артефактов и даже дадут посетителям самим провести анализ (под присмотром специалистов, конечно). Кроме того, посетители смогут увидеть находки, которые до сих пор показывали только узкому кругу ученых, обещают в институте.

В Ночь музеев, кроме выставки «Редкие предметы из фондов», будет работать выставка «Оружие Победы», которую дополнит ретроинсталляция от «Интегрального музея Академгородка». А еще здесь можно будет самому сделать каменное орудие или, например, археологическую керамику.

Акция продлится с 16 до 23 часов, но полная программа пока не опубликована. Стоимость билетов: 200 рублей — для взрослых, 100 рублей — для школьников и пенсионеров. Для дошкольников, детей из многодетных семей и людей с инвалидностью вход будет бесплатным.

«Интегральный музей-квартира Академгородка»

В «Интегральном музее» на Детском проезде, 7 (в бывших кассах «Аэрофлота») программу откроет новая выставка «Оттепель» с кадрами молодого Академгородка и мероприятий клуба «Под Интегралом». Здесь будет работать инсталляция квартиры 60-х годов, можно будет послушать пластинки, попечатать на пишущей машинке (как профессора когда-то) и узнать истории о жизни научного городка.

Работать музей будет до 22 часов, вход — за пожертвование (100–200 рублей).

О том, как прошла предыдущая Ночь музеев, в 2019 году, НГС рассказывал в режиме онлайн, а самые яркие кадры мы собрали в фоторепортаж — можно себе представить, чего ждать в этом году.

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