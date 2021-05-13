Культ 60-х, речные прогулки и лазерное шоу: куда сходить и на что посмотреть в Ночь музеев — 2021

В Новосибирске опубликовали программу Ночи музеев — 2021
Жизнь возвращается в привычную колею, где, помимо работы и дома, наконец снова есть праздники (только посмотрите, как в Новосибирске отметили
На год культурная жизнь в Новосибирске почти замерла: проводить массовые мероприятия власти запретили из-за опасности коронавируса. Поэтому какие-то события соскучившиеся по зрелищам новосибирцы принимают на ура — одни только столпотворения на салют в День Победы чего стоят.
Следующим таким событием должна стать Ночь музеев. По словам министра культуры Новосибирской области Натальи Ярославцевой, в прошлом году онлайн-трансляцию из новосибирских музеев посмотрели около 50 тысяч человек, поэтому в этом году музеи рассчитывают увидеть в общем не меньше 10 тысяч посетителей — по самым скромным подсчетам. Работать на Ночи музеев будет 90 площадок, сообщила министр: 40 — в городе и 50 — в области.
Программа в разных музеях стартует в разное время, но официальное время акции — с шести часов вечера до двух часов ночи. Если по каким-то причинам попасть в музеи не удастся, то в этом году снова будет онлайн-трансляция всего происходящего с прямыми включениями — вести ее будут на YouTube-каналах Музея Новосибирска и «МЭР_И_Я».
Музей Новосибирска
Музей Новосибирска в этом году стал официальным координатором акции — в его ведении находятся все районные музеи города. Пара площадок музея в этом году работать не будут: у первого железнодорожного моста в парке «Городское начало» — из-за строительства четвертого моста через Обь, а основное здание музея на
По словам директора музея Елены Щукиной, его филиалы охватят всю историю Новосибирска — от конца
— Это история, которая вчера лежала на чердаке, а сегодня представлена в музее, — рассказала Елена Щукина.
В этом году программа музея задействовала и площадки партнеров. Например, территория ККК им. Маяковского будет посвящена
Вместе с «Речфлотом» музей Новосибирска организует две речных прогулки: в 18:30 — с гидом, в 20:00 — с аудиогидом. Попасть на теплоход можно за 500 рублей (или за 400, если предъявите билет из любого другого музея), но количество мест ограничено.
Помимо воды, в этом году задействовали и воздух: в 00:30 и 02:00 при панорамном виде на ночной город с высоты 80 метров Gorskiy city hotel проведет две экскурсии о городе с мифами и байками под саксофон и с комплиментом от отеля. Здесь есть возрастное ограничение — 18+, обязательна предварительная запись. Кроме того, это самая дорогая программа музея: 1000 рублей за билет.
Полная программа акции опубликована на сайте музея.
Краеведческий музей
Краеведческий музей тоже подготовил программу для нескольких площадок: четырех в городе и комплекса еще из трех открытых площадок — в Сузуне.
Специально к Ночи музеев в здании Городского торгового корпуса на Красном
В 20 часов запланирована музыкальная программа, в
Еще одну новую выставку откроют в музее связи Сибири на улице
В «Городской усадьбе Ново-Николаевска» на улице
В Сузуне помимо постоянной экспозиции «Монетного двора» можно заглянуть на выставку сузунской иконописи, которая расширилась 20 новыми иконами. Всего в мире подобных икон около 400, поэтому музей очень гордится этим пополнением. Вход в музей обойдется в 200 рублей, льготный билет стоит 100 рублей, для дошкольников вход бесплатный.
Полную программу музея можно посмотреть на сайте.
Художественный музей
У Новосибирского художественного музея — одна из самых обширных программ. В этом году музей подготовил ее вместе с учеными и назвал «Лабораторией искусства»: с семи вечера до двух часов ночи здесь можно будет послушать лекции и музыку, поучаствовать в мастер-классах и посмотреть световое и электрическое шоу.
В музейную ночь здесь тоже откроют новую выставку — художника Георгия Лапшина, и презентуют выставочный проект «Императорский маршрут». И в течение вечера новосибирские ученые проведут цикл экскурсий «Искусство глазами ученых»: о вирусах, финансовой ценности картин, истории костюмов, ботанике в живописи, изображении эмоций и даже геологии.
Вход в музей для взрослых обойдется в 300 рублей, льготный билет стоит 250 рублей, дошкольный — 150. Полная программа опубликована на сайте музея.
Центр культуры ЦК19
Через дорогу от художественного музея, в Центре культуры
По этой — и выставке «Другое измерение» — будут проводить медиации: прогулки-диалоги, в которых можно обсудить увиденное. Вход на все выставки стоит по 150 рублей, льготный — по 100 рублей, медиации стоят 200 и 150 рублей соответственно.
Кроме того, в ЦК19 презентуют юбилейный «фотопоэтический» номер кемеровского журнала «После 12», который создал поэт Александр Ибрагимов. Сюда вход будет бесплатным.
Полная программа акции в
«Арт Ель»
В творческом пространстве «Арт Ель» на улице
Площадка закроется в 22 часа, вход на нее бесплатный.
Камерный зал филармонии
15 мая сходить можно не только в музеи: например, в этом году филармония посвятила акцию своему главному «экспонату» — Дому Ленина, который в этом году отметил
Программа акции начнется в 21:00, билет будет стоить 300 рублей. Подробности и концертная программа опубликованы на сайте филармонии.
Проект «Ново-Сибирск. Конструктивизм!»
Посвященный новосибирскому конструктивизму проект вместе с Клубом «Революция» в Ночь музеев проведет экскурсию по зданию авангардного дома культуры на улице
Экскурсии проведут директор клуба Алексей Крыжановский и один из участников проекта, администратор музея истории архитектуры Сибири им.
Музей секса
В Доме с часами в Ночь музеев можно будет посмотреть выставку, собранную «Интегральным музеем Академгородка» и посвященную любовным отношениям новосибирцев. Про то, как менялись представления о любви и красоте, каким был путь от «Стакана воды»
Экскурсии стартуют с 18 часов каждые полчаса, закроют экспозицию в
«Россия — моя история»
Исторический парк «Россия — моя история» будет работать до полуночи. С
Посетить площадку можно будет за 200 рублей взрослым и за 100 — детям. Полная программа опубликована на сайте исторического парка.
Планетарий
В новосибирском планетарии Ночь музеев будет относительно короткой, с 20 до 24 часов. Здесь можно будет посмотреть полнокупольный фильм (один из четырех), понаблюдать за звездами, посмотреть шоу молний и побывать в башне Фуко, чтобы лично увидеть демонстрацию суточного вращения Земли, а потом подняться на смотровую площадку в самой высокой точке города.
Единый билет в Ночь музеев будет стоить 496 рублей: по нему можно будет посетить все площадки планетария. Расширенная программа опубликована на сайте.
НГТУ НЭТИ
Акцию Ночь музеев в этом году примут и вузы, один из них — НГТУ НЭТИ. Здесь в лаборатории конструкции и оборудования самолетов факультета летательных аппаратов можно увидеть и даже потрогать образцы боевой авиации
Всего проведут две экскурсии, на них нужно заранее отправить заявку. Участие в них бесплатное.
НГУАДИ
Ночь музеев в НГУАДИ будет тоже бесплатной, начнется в
Парк чудес «Галилео»
В Галилео на Добролюбова, 16а к акции подготовили новую программу «
Работать площадка будет до
Хобби-центр «Зодиак»
В центре «Зодиак» на улице Ватутина, 17 Ночь музеев будет самой полноценной — в смысле с
Музей мировой погребальной культуры
Музей смерти в поселке Восход — одна из самых популярных площадок Ночи музеев. В этом году к акции здесь подготовили новые экспозиции, посвященные эпидемиям (ну а как же!), пригласили вирусологов и эпидемиологов, сделали новые фотозоны и запланировали концерт и лазерное шоу — полную программу можно посмотреть на сайте музея.
Билеты сюда — одни из самых дорогих: 1000 рублей — обычный, 500 рублей — льготный. Детям до
Музей счастья
Небольшой частный Музей счастья на улице 1905
Музей этнографии детства
В музее, посвященном детству, на улице
Вход для взрослых — 200 рублей, для детей — 100 рублей, концерт обойдется зрителям в 300 рублей. Программа опубликована здесь.
«Галерея времени»
Музей ретротехники «Галерея времени» на
ДК «Приморский»
В ДК «Приморский» на улице
Площадка будет работать до
«Подземка»
В популярном пространстве «Подземка» в Ночь музеев событие будет не выставочным, а театральным: здесь «Первый театр» покажет спектакль-текст «Грибы»: смесь абсурда, научной фантастики, психоделического трипа, страшной русской сказки и мрачных пророчеств о конце человечества — а ведь просто трое человек пошли в лес за грибами.
Стоимость билетов — 500 рублей.
Институт археологии и этнографии СО РАН
Не совсем музей, но тоже интересно: в этом году музейная ночь пройдет в лабораторном корпусе Института археологии и этнографии на улице
В Ночь музеев, кроме выставки «Редкие предметы из фондов», будет работать выставка «Оружие Победы», которую дополнит ретроинсталляция от «Интегрального музея Академгородка». А еще здесь можно будет самому сделать каменное орудие или, например, археологическую керамику.
Акция продлится с 16 до 23 часов, но полная программа пока не опубликована. Стоимость билетов: 200 рублей — для взрослых, 100 рублей — для школьников и пенсионеров. Для дошкольников, детей из многодетных семей и людей с инвалидностью вход будет бесплатным.
«Интегральный музей-квартира Академгородка»
В «Интегральном музее» на Детском
Работать музей будет до 22 часов, вход — за пожертвование (100–200 рублей).
О том, как прошла предыдущая Ночь музеев, в 2019 году, НГС рассказывал в режиме онлайн, а самые яркие кадры мы собрали в фоторепортаж — можно себе представить, чего ждать в этом году.