Билеты по 150 рублей и сотрудничество со школами: новосибирские кинотеатры придумывают, как компенсировать потери

В Новосибирске обсудили, как помочь кинотеатрам, которые теряют часть прибыли и имеют задолженность перед бюджетом города — некоторые из них для привлечения аудитории уже сделали билеты по 150 рублей даже на премьеры фильмов.



Ранее на комиссии Совета депутатов по культуре рассматривали обращение Сибирского фонда развития кино и театров Сибири о помощи кинотеатрам Новосибирска, которые потеряли в репертуаре, прибыли и посещаемости из-за отсутствия голливудских премьер.



Любовь Саинова, управляющая кинотеатрами «Аврора» и «Горизонт», которые находятся в муниципальной собственности, сообщила о задолженности перед бюджетом и обратилась за помощью к депутатам.

