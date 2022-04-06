Билеты по 150 рублей и сотрудничество со школами: новосибирские кинотеатры придумывают, как компенсировать потери

В Новосибирске обсудили, как помочь кинотеатрам, которые теряют часть прибыли и имеют задолженность перед бюджетом города — некоторые из них для привлечения аудитории уже сделали билеты по 150 рублей даже на премьеры фильмов.
Ранее на комиссии Совета депутатов по культуре рассматривали обращение Сибирского фонда развития кино и театров Сибири о помощи кинотеатрам Новосибирска, которые потеряли в репертуаре, прибыли и посещаемости из-за отсутствия голливудских премьер.
Любовь Саинова, управляющая кинотеатрами «Аврора» и «Горизонт», которые находятся в муниципальной собственности, сообщила о задолженности перед бюджетом и обратилась за помощью к депутатам.
— На данный момент сформирована рабочая группа: в ее состав вошли представители кинотеатров и других бизнесов, которые нуждаются в помощи, и депутаты. 4 апреля мы обсуждали формы взаимного сотрудничества. Думали, какие фильмы мы будем показывать, для какой аудитории. Чтобы кино было более доступно, например, для малоимущих семей, школьников, студентов, — рассказала журналисту НГС Любовь Саинова.
По ее словам, сейчас разные кинотеатры сделали социальные программы — понизили билеты до 150 рублей на все фильмы.
— Мы активно сейчас предлагаем репертуар из фондов, смотрим, что сейчас есть на рынке, и смотрим в сторону фестивального движения. Элла Давлетшина (руководитель Музея документального кино в Новосибирске. — Прим. ред.) предложила в очередной раз рассмотреть фестивали документального кино, — добавила Любовь Саинова.
Также обсуждалось включение кинопоказов в школьную программу, взаимодействие с индийскими и корейскими прокатчиками и поднятие советских архивов.
Кроме Любови Саиновой и Эллы Давлетшиной, на встрече также присутствовал представитель кинотеатра «Победа».
Ранее генеральный директор Центра культуры и отдыха «Победа» Ирина Краснопольская рассказывала НГС, что для «Победы» ретроспективные показы — не новшество, поэтому в нынешних условиях этому направлению будет уделяться еще больше внимания.
— Сейчас мы очень много показываем корейского кино. Планируем индийское, — ответила Ирина Краснопольская журналисту НГС.
Директор кинотеатра «Рассвет» Виктор Аксенов рассказал журналисту НГС, что зданию кинотеатра требуется ремонт системы отопления, вентиляции, крыши и косметический ремонт, что в текущем финансовом состоянии невозможно:
— На данный момент финансовое положение кинотеатра является катастрофическим. Результатом этого послужила пандемия COVID-19 и запрет работы с 27 марта по 12 сентября 2020 года, а также постоянные ограничения по заполняемости залов. От платежей по арендной плате в период неработы кинотеатра нас освободили только частично — с 1 апреля по 30 июня 2020 года. По остальному периоду запрета работы — с 1 июля по 12 сентября — предоставлена отсрочка, которая сейчас дополнительно ухудшает финансовое состояние кинотеатра.
Из-за санкций из репертуара кинотеатра исчезли зарубежные кассовые картины, которые составляли не менее 60% выручки кинотеатра.
— С учетом, что положительных изменений в репертуаре кинотеатра до конца 2022 года не предвидится, поэтому он не сможет исполнять обязательства по арендной плате, — подытоживает Виктор Аксенов.
Сейчас, пояснил директор «Рассвета», он совместно с депутатом обсуждает проект работы со школами.
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сказала журналисту НГС, что этот вопрос будут отрабатывать в рамках поддержки малого бизнеса.
— В основном у муниципальных кинотеатров помещения взяты в аренду, а в ситуации, когда прокатного продукта нет, проседает их деятельность. Поэтому мы говорим о расширении услуг и льготах по аренде или задержке ее оплаты. Это всё мы сейчас будем рассматривать в рамках законодательства.
Ранее мы рассказывали, что случилось с новосибирскими кинотеатрами и что они начали показывать после отмен премьер западных фильмов.