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Путин заявил об атаке Запада на российскую культуру

Президент отметил, что именно через культуру Россия пробьет себе дорогу в мире

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Путин рассчитывает, что правда о России пробьет себе дорогу в мире через культуру

Путин рассчитывает, что правда о России пробьет себе дорогу в мире через культуру

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Владимир Путин сравнил атаку на российскую культуру на Западе с тем, что происходило в Германии при Гитлере. Об этом президент сказал в пятницу, открывая встречу с лауреатами премий президента в области культуры и искусства.

— Пресловутая «культура отмены» превратилась в отмену культуры. Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова, запрещаются и русские писатели и их книги, — цитирует президента ТАСС.

Глава государства рассчитывает, что правда о России пробьет себе дорогу в мире через культуру.

— Думаю, многие знают, видели, как в Неаполе уличный художник недавно нарисовал на стене дома портрет ныне «отмененного» на Западе или «отменяемого» на Западе русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Это все-таки дает надежду, что именно через взаимную симпатию людей, через культуру, которая всех нас связывает и объединяет, правда, безусловно, пробьет себе дорогу, что искусство, образование, как им и должно быть, будут лишь сеять умное, доброе и вечное, — сказал Путин.

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Владимир Путинкультурапрезидент РФ
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