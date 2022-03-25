Путин заявил об атаке Запада на российскую культуру

Владимир Путин сравнил атаку на российскую культуру на Западе с тем, что происходило в Германии при Гитлере. Об этом президент сказал в пятницу, открывая встречу с лауреатами премий президента в области культуры и искусства.
— Пресловутая «культура отмены» превратилась в отмену культуры. Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова, запрещаются и русские писатели и их книги, — цитирует президента ТАСС.
Глава государства рассчитывает, что правда о России пробьет себе дорогу в мире через культуру.
— Думаю, многие знают, видели, как в Неаполе уличный художник недавно нарисовал на стене дома портрет ныне «отмененного» на Западе или «отменяемого» на Западе русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Это все-таки дает надежду, что именно через взаимную симпатию людей, через культуру, которая всех нас связывает и объединяет, правда, безусловно, пробьет себе дорогу, что искусство, образование, как им и должно быть, будут лишь сеять умное, доброе и вечное, — сказал Путин.