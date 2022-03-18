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Умерла актриса Наталья Назарова из «Любимой женщины механика Гаврилова»

Ей было 72 года

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Слева — Наталья в роли подруги главной героини

Слева — Наталья в роли подруги главной героини

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Умерла актриса, народная артистка РСФСР Наталья Назарова.

Наталья Ивановна родом из Алма-Аты. За свою жизнь Наталья снялась в 41 фильме, также артистка играла в МХАТе. Широкому зрителю Наталья Ивановна была известна по ролям в «Молодой жене», «Старом новом годе», «Мисс миллионерше», «Любимой женщине механика Гаврилова» и «Неоконченной пьесе для механического пианино».

С 1989 года Н. И. Назарова вынуждена была оставить актерскую профессию по состоянию здоровья.

— Наталья Ивановна останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой, острохарактерной актрисой, воплощением женской доброты и сердечности, — сказали об актрисе ее коллеги из Союза кинематографистов России.

Наталье Назаровой было 72 года.

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