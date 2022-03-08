Главный дирижер Томас Зандерлинг покинул Новосибирскую филармонию

В Новосибирске 8 марта стало известно, что главный дирижер симфонического оркестра покидает Новосибирскую филармонию. В пресс-службе филармонии рассказали, что Томас Зандерлинг оставляет свою должность, но сообщили, что подробностей они рассказать не могут. Как уточнили в пресс-службе, филармония расскажет о новой схеме работы после 8 марта. Томас Зандерлинг работает в филармонии с 2017 года.

Как мы писали раннее, Томас Зандерлинг — сын немецкого дирижера Курта Зандерлинга и его первой жены Нины Бобат, родился в Новосибирске в 1942 году, однако лишь в 2009 году получил гражданство РФ. Томас Зандерлинг вырос в Ленинграде, где его отец руководил оркестром Ленинградской филармонии. В 1978–1983 годах был постоянным приглашенным дирижером Берлинской городской оперы. С 1992 года — главным дирижером Симфонического оркестра Осаки. С 2002 года — главным приглашенным дирижером Новосибирского симфонического оркестра.



Как сообщили в пресс-службе Новосибирской филармонии, о перестановках в расписании Трансибирского арт-фестиваля станет известно 9 марта. Как известно по афише на сайте филармонии, 21 марта должен состояться концерт Вадима Репина и симфонического оркестра под руководством Томаса Зандерлинга.