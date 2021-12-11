Новосибирские музыканты провели концерт в память о застреленном коллеге — деньги отдадут его семье

Сегодня, 11 декабря, в новосибирском Академгородке, в пространстве «Чердачок» музыканты провели концерт в память о коллеге Илье Струце. 25 ноября он трагически погиб под Новосибирском. Изначально организатором мероприятия был сам
— У него осталась семья. Два месяца назад он впервые стал отцом, у него родился сын. В последний раз я с ним встретился в начале ноября — он просто светился от счастья, рассказывая о сыне, — говорит друг и коллега Ильи Денис Халабуда.
Все вырученные от продажи билетов деньги будут переданы семье Ильи Струца.
По словам Дениса, вопреки расхожему мнению, в тот роковой вечер Илья и его друг Георгий никуда не ломились. Они выгуливали собаку под Новосибирском недалеко от Ложка в поселке Семейная сказка и решили зайти в магазин, который оказался закрыт. Они начали стучать в дверь, спустя какое-то время прибежал сын хозяина. В его руках было ружье. Завязался словесный конфликт, затем прогремели выстрелы. Илья получил три выстрела в живот из охотничьего ружья «Сайга». Парень погиб на месте.
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