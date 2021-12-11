Новосибирские музыканты провели концерт в память о застреленном коллеге — деньги отдадут его семье

Сегодня, 11 декабря, в новосибирском Академгородке, в пространстве «Чердачок» музыканты провели концерт в память о коллеге Илье Струце. 25 ноября он трагически погиб под Новосибирском. Изначально организатором мероприятия был сам 26-летний Илья, но в итоге получилось, что он готовил концерт своей памяти.

— У него осталась семья. Два месяца назад он впервые стал отцом, у него родился сын. В последний раз я с ним встретился в начале ноября — он просто светился от счастья, рассказывая о сыне, — говорит друг и коллега Ильи Денис Халабуда.