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Криминал Заработал десятки миллионов, продавая строительную технику: чиновника Минобороны отправили в СИЗО за взятки

Заработал десятки миллионов, продавая строительную технику: чиновника Минобороны отправили в СИЗО за взятки

Его будут судить за совершение пяти преступлений

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Куща взяли под стражу

Начальника управления техникой и механизмами ФГУП «Главное военное строительное управление № 14» Минобороны России Игоря Куща будут судить за взятки. Он смог заработать обманным путем свыше 34 миллионов рублей.

— Он обвиняется в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), — сообщили в Telegram-канале Следкома.

С 2022-го по 2024-й Кущ получал взятки от представителей коммерческих компаний за помощь в покупке дорожно-строительной техники у ФГУП «ГВСУ № 14», которую должны были списать.

Куща взяли под стражу, а на его имущество стоимостью более 50 миллионов рублей наложили арест.

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