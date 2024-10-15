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Криминал Названы самые криминальные районы Новосибирска за 23 года — сравниваем, как менялись лидеры

Названы самые криминальные районы Новосибирска за 23 года — сравниваем, как менялись лидеры

Также в ведомстве показали, как менялись самые безопасные районы

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1 комментарий

Левобережная часть города, как показывают данные полиции, наиболее криминогенная

В новосибирском МВД предоставили редакции НГС данные о том, как менялись лидеры рейтинга криминальных и безопасных районов Новосибирска.

Сравнительный анализ преступности в районах Новосибирска за минувшие два десятилетия показывает, что Ленинский район оставался наиболее криминальным с 2000 года, в то время как Центральный и Первомайский районы зарекомендовали себя как самые безопасные. НГС посмотрел, как менялась криминогенная обстановка в городе с 2000 года — подробности в инфографике НГС.

Анализ статистики по преступности в Новосибирске за период с 2000 по 2023 годы выявил очевидные тенденции, касающиеся уровня безопасности в различных районах города. Результаты показывают, что Ленинский район остается лидером по числу преступлений практически на протяжении двух десятилетий.

В начале 2000-х годов — в 2000–2001 годах — наибольшее количество правонарушений регистрировалось в Ленинском и Кировском районах. Примечательно, что в то время наименее опасными считались Центральный и Первомайский районы. В 2002 году Ленинский и Дзержинский районы заняли лидирующие позиции по преступности. С Дзержинским районом это случилось в первый и последний раз в этом веке.

С 2004 по 2011 год преступность снова сконцентрировалась в Ленинском и Кировском районах.

Первомайский на протяжении всех 23 лет оставался наиболее безопасными. Конкуренцию ему в разные годы составляли Железнодорожный и Советский.

С 2012 года к Ленинскому по уровню преступности добавился Октябрьский район, а Советский и Первомайский по-прежнему оставались самыми «спокойными» местами.

В 2012–2018 годах и в период с 2021 по 2022 год наблюдается устойчивость криминогенной обстановки: Ленинский и Октябрьский вновь заняли верхние строчки по преступности. Только в 2020 году Кировский район занял место Октябрьского.

Согласно последним данным за 2023 год, картина остается неизменной — Ленинский и Октябрьский районы продолжают лидировать в рейтинге криминальных районов, в то время как Советский и Первомайский остаются в числе наиболее безопасных.

По итогам пока незаконченного 2024 года, самым опасным районом считается Ленинский, самым безопасным — Первомайский.

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Комментарии
2
lesa
5 минут
Нечего себе , а Первомайка безопасна 😳 ещё и всегда
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