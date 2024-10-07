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Криминал Жителя Санкт-Петербурга взяли под стражу по делу о мошенничестве в Бердске — ущерб превысил 100 миллионов

Жителя Санкт-Петербурга взяли под стражу по делу о мошенничестве в Бердске — ущерб превысил 100 миллионов

Речь идет о строительстве котельной

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4 комментария

Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве в особо крупном мошенничестве

В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Санкт-Петербурга. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном мошенничестве, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, в мае прошлого года между муниципальным предприятием и фирмой был заключен контракт на строительство котельной в Бердске. Вместе с тем в установленный срок подрядчик не исполнил обязательства, а деньги расходовались не по целевому назначению.

— В отступление от проекта закупалось более дешевое оборудование, размер причиненного ущерба муниципальному предприятию составил более 100 миллионов рублей, — сообщили следователи.

Фигуранта обвинили в совершении нескольких преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уточняется, что ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области уточнили, что контракт заключен между МУП «Комбинат бытовых услуг» и ООО «КапСтройГрупп». Речь идет о строительстве котельной «Восточная» стоимостью 1,5 миллиарда рублей.

По данным «Контур.Фокуса» ООО «КапСтройГрупп» образовали в 2019 году в Москве, гендиректором компании выступает Евгений Коротков, учредителем — Роман Айрапетян. На конец 2023 года выручка организации составила 158,8 миллиона рублей, чистая прибыль — 8 миллионов рублей.

— Преступная деятельность пресечена во взаимодействии прокуратуры и Управления ФСБ по Новосибирской области. В настоящее время один из руководителей подрядчика этапирован из Москвы в Бердск, где ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в надзорном ведомстве.

Известно, что из-за срыва срока контрактных обязательств подрядчика привлекли к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ в виде штрафа в 7,4 миллиона рублей.

На сайте госзакупок сказано, что конкурс на поиск подрядчика для строительства котельной «Восточная» в Бердске объявлялся два раза в 2023 году. В первом случае по окончании срока на участие в закупке не было подано ни одной заявки.

В середине сентября стало известно, что бердский депутат попал под домашний арест. Его заподозрили в особо крупном мошенничестве.

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Комментарии
4
kolhoznik
38 минут
наверно на тендере упали низко, чинушам поверили что те выровняют, но по ходу откатили столько что на стройку не осталось)
гута
30 минут
Своих барыг не нашлось что ли? Откат бы меньше был...
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