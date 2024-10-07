Жителя Санкт-Петербурга взяли под стражу по делу о мошенничестве в Бердске — ущерб превысил 100 миллионов

Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве в особо крупном мошенничестве Источник: прокуратура Новосибирской области











В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Санкт-Петербурга. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном мошенничестве, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, в мае прошлого года между муниципальным предприятием и фирмой был заключен контракт на строительство котельной в Бердске. Вместе с тем в установленный срок подрядчик не исполнил обязательства, а деньги расходовались не по целевому назначению.

— В отступление от проекта закупалось более дешевое оборудование, размер причиненного ущерба муниципальному предприятию составил более 100 миллионов рублей, — сообщили следователи.

Фигуранта обвинили в совершении нескольких преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уточняется, что ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области уточнили, что контракт заключен между МУП «Комбинат бытовых услуг» и ООО «КапСтройГрупп». Речь идет о строительстве котельной «Восточная» стоимостью 1,5 миллиарда рублей.

По данным «Контур.Фокуса» ООО «КапСтройГрупп» образовали в 2019 году в Москве, гендиректором компании выступает Евгений Коротков, учредителем — Роман Айрапетян. На конец 2023 года выручка организации составила 158,8 миллиона рублей, чистая прибыль — 8 миллионов рублей.

— Преступная деятельность пресечена во взаимодействии прокуратуры и Управления ФСБ по Новосибирской области. В настоящее время один из руководителей подрядчика этапирован из Москвы в Бердск, где ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в надзорном ведомстве.

Известно, что из-за срыва срока контрактных обязательств подрядчика привлекли к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ в виде штрафа в 7,4 миллиона рублей.

На сайте госзакупок сказано, что конкурс на поиск подрядчика для строительства котельной «Восточная» в Бердске объявлялся два раза в 2023 году. В первом случае по окончании срока на участие в закупке не было подано ни одной заявки.