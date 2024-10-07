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Криминал Убийство в селе Яркуль Вину не признают: дело об убийстве школьницы начали рассматривать в Новосибирске

Вину не признают: дело об убийстве школьницы начали рассматривать в Новосибирске

Сегодня показания будут давать родители погибшей девочки

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Сегодня проходит заседание по делу экс-полицейских

В Новосибирском областном суде началось первое заседание по делу об убийстве школьницы в селе Яркуль. В зал суда завели обвиняемых — бывших полицейских Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея.

Сегодня свои показания будут давать родители погибшей Наташи Матюхиной. Галина и Владимир Матюхины поговорили с журналистами, передает корреспондент НГС. У них спросили, какого наказания заслуживают подсудимые.

— Пусть им нервы сначала потреплют, как нам, 14 лет. Пусть побудут в нашей шкуре, — ответили родители.

Супруги уверены, что трагедии можно было избежать, если бы бывшие милиционеры не катались пьяными на машине.

Бывших сотрудников полиции обвиняют по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий), п. п. «а», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение) и п. п. «в», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Максиму Кудрявцеву также вменяют ч.2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Подсудимые свою вину не признают.

Заседание проходит в открытом режиме. Сейчас там находятся корреспонденты. НГС ведет онлайн-трансляцию.

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