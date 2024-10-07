«Пусть им нервы потреплют, как нам 14 лет»: что происходит в суде, куда привезли экс-полицейских — онлайн-трансляция

В коридоре начала заседания ждут родители погибшей девочки. Галина и Владимир Матюхины поговорили с журналистами, передает корреспондент НГС. У них спросили, какого наказания заслуживают подсудимые.

— Пусть им нервы сначала потреплют, как нам, 14 лет. Пусть побудут в нашей шкуре, — ответили родители.

Супруги уверены, что трагедии можно было избежать, если бы бывшие милиционеры не катались пьяными на машине.