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Криминал Убийство в селе Яркуль «Пусть им нервы потреплют, как нам 14 лет»: что происходит в суде, куда привезли экс-полицейских — онлайн-трансляция

«Пусть им нервы потреплют, как нам 14 лет»: что происходит в суде, куда привезли экс-полицейских — онлайн-трансляция

Заседание будет открытым

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7 комментариев

Сегоня, 7 октября, в Новосибирском областном суде пройдет первое заседание дела об убийстве школьницы. Обвиняются два бывших сотрудников милиции Максим Кудрявцев и Евгений Бартоломей. НГС начинает онлайн-трансляцию из зала суда.

Первой допрашивают маму Натальи Матюхиной.

Защита подсудимых ответила на обвинения и заявили, что наезда на школьницу не были. Также защита добавила, что им крайне неудобно за уровень проведенного следствия перед матерью погибшей.

Вину не признают

Обвинение рассказало, что в марте 2010 года Кудрявцев, который был за рулем автомобиля ГАЗ-3110 сбил школьницу Наталью Матюхину. В машине также был Бартоломей и местная жительница. Последняя сразу после ДТП ушла домой.

Милиционеры похитили девушку и вывезли в неустановленное место. Там школьницу убили неустановленным способом. Подсудимые свою вину не признают.

Бывшие полицейские и мама погибшей девочки слушают обвинение, которое сейчас зачитывают в суде.

Пока в суде прокурор зачитывает обвинение, вспомним репортаж из села, где убили девочку.

Журналистам на заседании присутствовать разрешили. Процесс будет открытым.

В конце сентября экс-полицейские отказались от суда присяжных.

Подсудимые заявили, что выступают против проведения видеосъёмки процесса. Судья разрешила снимать только подготовительную часть заседания.

Заседание началось.

Обвинение поддерживает Ольга Либрихт, начальник отдела государственных обвинителей Прокуратуры Новосибирской области.

Подсудимые Максим Кудрявцев и Евгений Бартоломей сейчас в зале суда. Их обвиняют по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий), п. п. «а», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение) и п. п. «в», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Максиму Кудрявцеву также вменяют ч.2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Подсудимых завели в зал суда.

В суде сейчас находится корреспондент НГС Павел Тиунов. Он рассказал, что родителей погибшей девочки будут допрашивать.

В коридоре начала заседания ждут родители погибшей девочки. Галина и Владимир Матюхины поговорили с журналистами, передает корреспондент НГС. У них спросили, какого наказания заслуживают подсудимые.
— Пусть им нервы сначала потреплют, как нам, 14 лет. Пусть побудут в нашей шкуре, — ответили родители.
Супруги уверены, что трагедии можно было избежать, если бы бывшие милиционеры не катались пьяными на машине.

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Комментарии
8
Гость
40 минут
Полтора года назад они думали что жизнь удалась
Mr. President
23 минуты
Неудивительно для странки
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