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Криминал Суд избрал меру пресечения блогеру Чекалину

Суд избрал меру пресечения блогеру Чекалину

Его отправят под домашний арест

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Блогеров Чекалиных подозревают по уголовному делу о незаконном выводе из России больше 250 миллионов рублей

Вчера, 3 августа, стало известно, что в отношении блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и ее бывшего мужа Артема возбуждено уголовное дело о незаконном переводе 251 миллиона рублей за границу.

Сегодня в Москве состоялся суд. Следствие просило отправить Артема Чекалина под домашний арест до 26 ноября. Сам блогер был с этим не согласен.

— Я не собираюсь скрываться от органов. Считаю, что можно выбрать меру пресечения без ареста. У меня тут семья, работа, куда мне ехать, — поделился Артем Чекалин с изданием StarHit.ru.

Артем Чекалин в суде

Троицкий районный суд Москвы удовлетворил требование следствия и отправил Чекалина под домашний арест на один месяц и 22 суток. Вину блогер не признает.

В скором времени приговор должны вынести и бывшей жене Артема Валерии, ее уже завели в здание суда. Наши коллеги из MSK.RU рассказывают о заседании в режиме онлайн.

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