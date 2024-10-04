Суд избрал меру пресечения блогеру Чекалину

Блогеров Чекалиных подозревают по уголовному делу о незаконном выводе из России больше 250 миллионов рублей Источник: Valeri Chekalina / Vk.com











Вчера, 3 августа, стало известно, что в отношении блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и ее бывшего мужа Артема возбуждено уголовное дело о незаконном переводе 251 миллиона рублей за границу.

Сегодня в Москве состоялся суд. Следствие просило отправить Артема Чекалина под домашний арест до 26 ноября. Сам блогер был с этим не согласен.

— Я не собираюсь скрываться от органов. Считаю, что можно выбрать меру пресечения без ареста. У меня тут семья, работа, куда мне ехать, — поделился Артем Чекалин с изданием StarHit.ru.

Артем Чекалин в суде Источник: StarHit.ru

Троицкий районный суд Москвы удовлетворил требование следствия и отправил Чекалина под домашний арест на один месяц и 22 суток. Вину блогер не признает.

Источник: moscowcourts / T.me