В Новосибирске нашли подозрительные колбы с QR-кодами: внутри лежало по 300 рублей

Если вы нашли такие колбы, то сообщите в полицию Источник: МВД по Новосибирской области / Александр Ощепков / NGS.RU











В Калининском районе Новосибирска обнаружили несколько стеклянных колб, внутри которых лежало по 300 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Полиция начала проверку по факту обнаружения колб. Помимо денег на самих колбах изображен QR-код, который ведет на страницу в социальные сети.

Полиция просит людей, которые обнаружат подобные вещи, сразу сообщить в правоохранительные органы о находке. Также МВД предупреждают не переходить по QR-коду.