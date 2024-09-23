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В Новосибирске нашли подозрительные колбы с QR-кодами и деньгами

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Криминал В Новосибирске нашли подозрительные колбы с QR-кодами: внутри лежало по 300 рублей

В Новосибирске нашли подозрительные колбы с QR-кодами: внутри лежало по 300 рублей

В полиции предупреждают, что переходить по ссылкам нельзя

850
3 комментария

Если вы нашли такие колбы, то сообщите в полицию

В Калининском районе Новосибирска обнаружили несколько стеклянных колб, внутри которых лежало по 300 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Полиция начала проверку по факту обнаружения колб. Помимо денег на самих колбах изображен QR-код, который ведет на страницу в социальные сети.

Полиция просит людей, которые обнаружат подобные вещи, сразу сообщить в правоохранительные органы о находке. Также МВД предупреждают не переходить по QR-коду.

Ранее НГС рассказывал, как QR-коды, ведущие на онлайн-магазины по продаже запрещенных веществ, заполонили российские города. За прошлый год лишь одна из подобных фирм расклеила около двух миллионов стикеров в крупных населенных пунктах, включая Новосибирск. Корреспондент НГС Эмиль Фукс узнал всё о работе расклейщиков объявлений, выяснил, что им грозит, и разобрался, почему рекламы наркотиков на улицах стало так много.

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Новосибирск Находка Калининский район полиция
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Комментарии
3
Гость
5 минут
ох ты боже мой! скажите,где,где,колбы? заберу все!
Гость
5 минут
деньги настоящие?
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