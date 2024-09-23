В Новосибирске нашли подозрительные колбы с QR-кодами: внутри лежало по 300 рублей

В Калининском районе Новосибирска обнаружили несколько стеклянных колб, внутри которых лежало по 300 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Полиция начала проверку по факту обнаружения колб. Помимо денег на самих колбах изображен QR-код, который ведет на страницу в социальные сети.
Полиция просит людей, которые обнаружат подобные вещи, сразу сообщить в правоохранительные органы о находке. Также МВД предупреждают не переходить по QR-коду.
Ранее НГС рассказывал, как QR-коды, ведущие на онлайн-магазины по продаже запрещенных веществ, заполонили российские города. За прошлый год лишь одна из подобных фирм расклеила около двух миллионов стикеров в крупных населенных пунктах, включая Новосибирск. Корреспондент НГС Эмиль Фукс узнал всё о работе расклейщиков объявлений, выяснил, что им грозит, и разобрался, почему рекламы наркотиков на улицах стало так много.