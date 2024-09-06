Я слышал, ты красишь дома: реклама наркотиков заполонила Новосибирск — как это работает и какие QR-коды лучше не сканировать

Подробности — по нашему QR-коду Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











QR-коды, ведущие на онлайн-магазины по продаже запрещённых веществ, заполонили российские города. За прошлый год лишь одна из подобных фирм расклеила около двух миллионов стикеров в крупных населённых пунктах, включая Новосибирск. В последние два года рекламные кампании нелегальных магазинов активно переходят из даркнета в офлайн. Корреспондент НГС Эмиль Фукс узнал всё о работе расклейщиков объявлений, выяснил, что им грозит, и разобрался, почему рекламы наркотиков на улицах стало так много.

Текст публикуется с целью информирования о проблеме. Редакция НГС осуждает распространение и употребление запрещённых веществ, а также пропаганду наркотиков

На уровне глаз

22 августа читатель прислал в редакцию НГС сообщение с фотографией QR-кода. Автор фото считал код и перешёл по странной ссылке.

— Стоял сегодня на остановке у ДК «Сибтекстильмаш» и заметил на баннере QR-коды. Из любопытства перешёл по ссылке, скачал видео и просто офигел от того, что там увидел. Решил с вами поделиться, чтобы это не осталось без внимания, — написал читатель.

На видео изображено странное действие: под психоделические звуки некий человек обливает руки расплавленной парафиновой свечой. На первый взгляд может показаться, что запись не имеет смысла, но в конце при внимательном просмотре можно разглядеть ссылку на облачное хранилище — переходить мы не стали.

QR-код уже не работает, поэтому не несёт опасности Источник: Читатель НГС











Обычно так рекламируют так называемые наркошопы — онлайн-магазины по продаже запрещённых веществ. Также их называют маркетплейсами. Главное достоинство рекламы при помощи QR-кода — в возможности слиться с другими объявлениями. Корреспондент НГС прошёл пешком от улицы Ленина до станции метро «Гагаринская» и обратил внимание на по меньшей мере 20 стикеров с QR-кодами и рекламой наркошопов.

Объявления наклеивают на столбы, светофоры, доски. Часто расклейщики размещают QR-код там, где уже есть такой же — например, на баннер туристско-информационного центра Новосибирска.

Городские власти борются с рекламой наркотиков. По данным мэрии Новосибирска, за прошлый год муниципалитет закрасил и смыл больше тысячи надписей со ссылками на маркетплейсы. Чаще всего объявления встречаются в Дзержинском, Кировском, Калининском и Октябрьском районах города. При этом речь идёт не о расклейке QR-кодов, а о граффити.

— Чтобы нанести надпись, наркограффитчику требуется всего 10 секунд. Он распыляет краску из баллончика через трафарет. Совершенствуются в моментальном реагировании на информацию о появившейся надписи и администрации районов Новосибирска, пишет пресс-служба мэрии.

Слева от основного QR-кода находится ещё один — он ведёт на наркошоп Источник: Эмиль Фукс / NGS.RU











С QR-кодами бороться сложнее, чем с обычными надписями — до перехода по ссылке невозможно понять её содержание, если оно прямо не описано в самом стикере. Проблемы из-за методов продвижения дилеров возникают у легальных игроков рынка наружной рекламы. Из-за повсеместного распространения ссылок на нелегальные магазины маркетологи вынуждены гораздо тщательнее проверять каждый QR-код заказчика.

— В наружной рекламе запрещено размещать рекламу алкогольной продукции, наркотиков, оружия — это не секрет. А QR-коды в рекламе были тоже запрещены одно время, в некоторых регионах так и осталось. В Новосибирске разрешено, но с ограничениями. Все компании, которые указывают QR-код, тщательно проверяются у нас — код сканируют и смотрят, на что он ведёт, — рассказал НГС представитель крупной компании, занимающейся размещением наружной рекламы в Новосибирске.

Запрет на размещение QR-кодов на рекламных баннерах действует в Москве с прошлого года. Столичный департамент СМИ и рекламы уточнил, что их использование увеличивает риск хакерских атак и мошенничества.

2022 год изменил всё

В 2022 году закрылась крупнейшая даркнет-площадка по продаже наркотиков G***a. Маркетплейс был монополистом и жёстко контролировал рынок, который после закрытия стал децентрализованным, из-за чего возросла конкуренция между магазинами.

По данным одного из аналитиков даркнет-сегмента рынка под ником Disputman, в июне 2024 года лидировали три площадки, суммарное количество сделок (продаж запрещённых веществ) которых достигает 30 миллионов. В общей сложности на этих маркетплейсах работает около десяти тысяч отдельных магазинов.

По данным аналитика, закрытый маркетплейса G***a не вкладывался в рекламу, так как основным методом продвижения было уничтожение площадок конкурентов при помощи DDoS-атак.

— Все очень просто. [G***a] использовала в связке с рекламой еще и DDoS, и слив конкурентов, из-за чего последние не просто не могли пиариться, у них и выживать-то не особо получалось. Люди просто не знали, что можно закупиться где-то ещё, из-за чего любая реклама запускала сарафанное радио невиданных масштабов, — пишет он.

При этом реклама с помощью QR-кодов — лишь малая часть кампании новых игроков рынка. Площадки, работающие с 2022 года, прибегают к дерзким акциям, которые охватывают большую аудиторию. Например, 27 августа в соцсетях распространилось видео, снятое на Невском проспекте в Санкт-Петербурге: на здании вывесили большой QR-код, а из окна в этот момент играла громкая музыка. Код вёл на площадку по продаже наркотиков. Самой дерзкой рекламной кампанией считается акция с автобусом на Кутузовском проспекте в Москве зимой 2022 года — на МАЗ нанесли название крупнейшего онлайн-магазина и QR-код, ведущий на сайт.

Очевидцев возмутило появление микроавтобуса с рекламой наркошопа в день трагедии Источник: соцсети











Похожая ситуация произошла 22 марта этого года. В день теракта в «Крокус Сити Холле» на Арбате появился микроавтобус с рекламой того же магазина. Организаторы акции утверждают, что это совпадение.

— Представители площадки сообщили мне, что вывоз рекламного автобуса планировался и готовился заблаговременно за несколько дней, когда трагедия еще не случилась. Когда же все началось, то маркетплейс, по заверению представителя, пытался связаться с командой тех, кто выгонял автобус для срочной отмены акции, однако исполнители уже не выходили на связь и, по видимому, давно покинули Арбат, — цитирует организаторов аналитик.

Открытая реклама наркотиков добралась и до соцсетей. На одной из запрещённых площадок рекламируют популярные наркошопы. Маркетологи магазинов пользуются услугами хакеров. Например, появление QR-кодов накрошопов на страницах популярных музыкантов в сервисе Spotify в начале августа в профильных сообществах называют не просто взломом, а ещё одной рекламной акцией известного маркетплейса. Некоторые российские музыканты открыто рекламируют нелегальные магазины, упоминая их в своих песнях.

Приключение на 20 минут

Поиском сотрудников для распространения рекламных материалов наркошопов занимаются сами площадки. Одна из бирж преступных вакансий, которую нашёл корреспондент НГС, работает на базе крупнейшего нелегального маркетплейса. В сообществе состоит почти 2,5 тысячи человек. Потенциальным работникам обещают выгодные условия труда, свободный график и подробно обучают каждой «профессии».

Расклейщики объявлений и трафаретчики (люди, рисующие граффити с рекламой наркошопов) находятся в самом низу иерархии. Условия у обеих специальностей схожие, но зарплаты сильно отличаются. Расклейщикам обещают платить 50-240 тысяч рублей в неделю, трафаретчикам — до 40 тысяч в день. За одну наклейку предлагают от 14 до 400 рублей, а за одно граффити — до 200 рублей.

По данным представителей биржи, за 2023 год их сотрудники расклеили около двух миллионов листовок в разных регионах России — на это потратили около 150 миллионов рублей.

Ещё одна незаконная реклама на главной улице Новосибирска Источник: Эмиль Фукс / NGS.RU











Для устройства на работу нужно указать возраст и город проживания — в населённых пунктах с населением до 130 тысяч человек обычно объявления не расклеивают. Сотруднику предоставляют макет, который он должен на свой страх и риск распечатать в типографии на свои деньги.

Требования у магазинов к сотрудникам высокие: расклеить нужно не меньше 500 листовок в день. В случае, если объём работы не выполнен, заказчик оставляет за собой право не платить работнику. При этом кандидатам обещают, что работа расклейщиком объявлений и трафаретчиоком не опасна.

— Если Вас поймают и решат довести дело до суда (что редко), штраф будет 5 тысяч рублей, — сказано в описании вакансии трафаретчика.

Участники форума обсуждают проделанную работу в чате. Один из сотрудников утверждает, что его полицейские вычислили его по камерам видеонаблюдения и пришли к нему домой, а некоторые советуют ходить на работу трезвым, чтобы адекватно оценивать ситуацию.

Что грозит расклейщикам?

Администраторы бирж вакансий создают в сообществе ощущение, что работа не связана с риском, а спустя два года можно добиться значительного карьерного роста. Рост предполагает работу кладменом или оператором — так или иначе, работа на наркошоп рано или поздно приводит к распространению запрещённых веществ.

Это подтверждают и судебные дела. Несмотря на то, что судебная практика по процессам о рекламе наркомагазинов ещё не сформировалась, в большинстве решений, с которыми ознакомился корреспондент НГС, упоминается расклейка объявлений.

Чаще всего сюжет повторяется: сначала человек занимается рекламой магазина, а потом или его клиентом, или распространителем наркотиков. Так произошло с жителем города Мыски Кемеровской области. В 2021 году его приговорили к условному сроку за нарушение правил правил оборота наркотиков и психотропных веществ. Молодой человек употреблял наркотики, а чтобы заработать деньги на их покупку, решил подработать расклейщиком объявлений. При этом денег за работу он не получил, так как выкинул большую часть стикеров. Взамен сибиряку предложили поработать кладменом и распространить пакетики с наркотиками через закладки. Отдельного обвинения за рекламу наркошопа мужчине не предъявили.

Исходя из судебных дел, объявления на улицах помогают магазинам найти не только клиентов, но и сотрудников. В прошлом году Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор местному жителю, который устроился работать закладчиком — мужчину отправили в колонию строгого режима на семь лет. В материалах дела сказано, что работу он нашёл благодаря QR-коду на улице, по которому перешёл в Telegram-канал с вакансиями.

Нередко распространением рекламы магазинов наркотиков занимаются зависимые люди, говорит на условиях анонимности собеседник НГС — работник одной из бирж вакансий. При этом активная реклама при помощи QR-кодов в последние годы лишь расширяет круг возможных клиентов и работников, которые могут перейти по ссылке «из интереса».

Расклейщики не боятся работать даже в очень людных местах — например, у станции метро «Красный проспект» Источник: Эмиль Фукс / NGS.RU











В августе МВД России отчиталось о задержании нескольких россиян, которые расклеивали рекламу наркотиков. 34-летние сожители из Кемерова размещали фейковые афиши музыкальной группы с QR-кодом наркошопа. При этом уголовного дела сибиряки избежали — в отношении них составили административные протоколы по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ (Пропаганда наркотических средств). Самое строгое наказание по этой статье штраф до 5 тысяч для физических лиц (иностранцам до 30 тысяч) и до 1,5 миллионов рублей — для юридических. Арест до 15 суток грозит лишь иностранным гражданам.

В некоторых случаях полиция возбуждает уголовное дело. Так произошло с парой, которая разместила афишу рэп-исполнителя с QR-кодом наркошопа. В отношении молодых людей открыли дело по ч. 2 ст. 230 УК РФ (Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). На тяжесть наказания могло повлиять то, что при них нашли наркотики.