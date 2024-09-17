В Красноярске задержали банду «черных» наркологов — они лечили пациентов от ломки смертельными капельницами

Некоторые фигуранты не хотели отпирать дверь Источник: СК по Красноярскому краю











В Красноярске поймали девять нелегальных наркологов, которые снимали ломку на дому. Они ставили капельницы с препаратами алкоголикам и наркоманам, страдающим от абстиненции — синдрома отмены. Об этом сообщают наши коллеги из NGS24 со ссылкой на СК по Красноярскому краю.

По данным следователей, подозреваемые оказывали свои «медицинские услуги» незаконно. Они не проводили предварительной диагностики, чтобы понять, можно ли ставить тот или иной препарат конкретному человеку. Не соблюдали и другие правила оказания медпомощи.

Кроме того, фигуранты работали даже с людьми, которые находились в критическом состоянии и нуждались в неотложке. В результате погибли минимум три человека.

Задержаны 9 человек Источник: СК по Красноярскому краю

Судя по видео от силовиков, минимум один фигурант не открыл дверь добровольно — ее пришлось взламывать молотком. Также в ролике видно двух подозреваемых женщин.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

— Преступная деятельность членов организованной группы выявлена в результате слаженной работы сотрудников СК России и Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Красноярскому краю. В ходе следственно-оперативных мероприятий, организованных следователями СК при силовой поддержке сотрудников ГУФСИН по Красноярскому краю фигуранты были задержаны, по месту их жительства проведены обыски, в ходе которых изъяты медицинские препараты и интересующая следствие документация, — рассказали в СК по краю.

Сейчас следователи ищут других участников группы, а также пострадавших от их деятельности. На фотографиях СК видно множество изъятых препаратов. На некоторых коробках вместо русских букв — иероглифы.