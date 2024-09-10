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Дети сняли на видео дебош отчима-тирана на Жуковского

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Криминал Захват заложников на Жуковского Дети сняли на видео дебош отчима-тирана: что происходило в квартире на Жуковского, где взяли заложников

Дети сняли на видео дебош отчима-тирана: что происходило в квартире на Жуковского, где взяли заложников

Мужчина требовал от властей 3 миллиона рублей

931
6 комментариев

Инцидент произошел в квартире на Жуковского

Дети сняли на видео, отчима-тирана, который взял их семью в заложники. Кадры происшествия появились в распоряжении редакции НГС.

На видео, попал момент, как силовики врываются в квартиру и обезвреживают мужчину. По данным следствия, 37-летний сибиряк взял в заложники свою 34-летнюю сожительницу и её троих детей в возрасте от 10 до 12 лет (ранее сообщалось, что детям от 12 до 13 лет).

Захват заложников

Инцидент произошел в ночь на 10 сентября в квартире на улице Жуковского. Мужчина требовал от властей 3 миллиона рублей. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело. В ближайшее время суд изберёт ему меру пресечения.

Ранее корреспондент НГС связалась с обвиняемым и узнала его версию событий происходящего. Подробнее по ссылке.

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Комментарии
15
Татьяна 53
10 сентября 2024, 17:34
Как можно допускать мысль, что мужчина пойдёт на 3-х чужих детей и от него будет какая-то польза. Тётка совсем без ума
МАРГО
10 сентября 2024, 17:31
Зачем, имея трёх детей, тащить в дом постороннего дядьку? Эти дети ему совершенно точно не нужны.
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