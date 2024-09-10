Дети сняли на видео дебош отчима-тирана: что происходило в квартире на Жуковского, где взяли заложников

Инцидент произошел в квартире на Жуковского Источник: Соцсети Александра Д., Росгвардия











Дети сняли на видео, отчима-тирана, который взял их семью в заложники. Кадры происшествия появились в распоряжении редакции НГС.

На видео, попал момент, как силовики врываются в квартиру и обезвреживают мужчину. По данным следствия, 37-летний сибиряк взял в заложники свою 34-летнюю сожительницу и её троих детей в возрасте от 10 до 12 лет (ранее сообщалось, что детям от 12 до 13 лет).

Захват заложников Источник: Диана

Инцидент произошел в ночь на 10 сентября в квартире на улице Жуковского. Мужчина требовал от властей 3 миллиона рублей. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело. В ближайшее время суд изберёт ему меру пресечения.