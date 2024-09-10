«Думал, бахну пару раз в воздух»: что говорит новосибирец, задержанный за захват заложников

Александр устроил стрельбу из окна дома на Жуковского Источник: Анна Скок, соцсети Александра Д.











37-летний Александр Д., которого подозревают в захвате заложников и требовании 3 миллионов, рассказал свою версию произошедшего. В телефонном разговоре с журналистами мужчина заявил, что никакого захвата не было.

Считается, что мужчина захватил сожительницу и троих ее детей.

— Я сам не знаю, почему меня обвиняют в захвате заложников. Я сейчас пришел к следователю на допрос, и, когда узнал, в чем меня обвиняют, я просто реально попутал. Я в заложники никого не захватывал, никаких денег не требовал, никого не удерживал. Да, я не открывал дверь полиции, но по причине того, что я не знаю, кто там за дверью посреди ночи ко мне ломится. Статью 206 УК РФ «Захват заложников» отрицаю. Ничего подобного я не делал, даже в мыслях подобного не было, — рассказал мужчина.

На вопрос, почему он открыл стрельбу из окна квартиры, Александр пояснил, что решил развлечься и стрелял холостыми патронами.

— Достал патроны, смотрю: высыпалась дробь, решил бахнуть пару раз холостыми в воздух. Ну вот, бахнул, — пояснил сибиряк.

По его словам, конфликт между ним и его сожительницей начался на бытовой почве.

В ночь на 10 сентября Александр взял в заложники свою сожительницу и троих ее детей в квартире на улице Жуковского. По данным областной прокуратуры, мужчина требовал у «представителей власти передать ему 3 миллиона рублей».

— 37-летний мужчина, находясь в состоянии опьянения, захватил и удерживал свою 34-летнюю сожительницу и ее троих детей в возрасте от 12 до 13 лет. Прибывшим на место сотрудникам полиции злоумышленник дверь не открывал. Отряды СОБР осуществили штурм квартиры через входную дверь и балконное окно, — уточнили в региональном управлении Росгвардии.

Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело. В ближайшее время суд изберет мужчине меру пресечения.