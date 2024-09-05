«Ребята падали, как кегли»: толпа подростков избила школьников возле «Сан Сити»

Случаи, когда подростков избивают в «Сан Сити», повторялись уже несколько раз Источник: Густаво Зырянов / NGS.RRU











Компанию школьников избила толпа подростков на парковке возле новосибирского МФЦ «Сан Сити». По словам Юлии, матери одного из пострадавших, у мальчиков сначала попросили покурить, после небольшой перепалки охрана всех выгнала на улицу. Там детей и избили.

Попросили закурить

Как рассказала НГС Юлия, драка произошла 2 сентября примерно в 17:06. После школы компания из шести учеников 11 класса (пять мальчиков и одна девочка) пошла в «Сан Сити», сидела на фуд-корте на четвертом этаже, сначала ела, после просто разговаривала. За соседним столиком отдыхала также компания подростков примерно 14-17 лет.

Последние подошли к школьникам и попросили закурить вейп, рассказывает Юлия историю со слов сына Ильи (имя изменено).

— Ребята ответили, что не курят, они спортсмены. После парень ушел, но подошел другой, тоже попросил закурить. Ему ответили то же самое, тогда подросток спросил: «А если найду?», — объясняет случившееся Юлия.

На вопрос ответил парень из компании Ильи, оскорбив пристававшего подростка. Этого мальчика, говорит Юлия, позвали отойти в туалет, с ним пошли и друзья. Около туалета, по словам женщины, толпа увеличилась. В это время подошла охрана и начала выгонять всех из торгового центра.

— Сначала было порядка пяти человек, на первом этаже их уже оказалось 13 человек, — объясняет Юлия. — Ребят окружили, вели, как в кольце до выхода на внутреннюю стоянку между «Сан Сити» и ГУМом. Прям на крыльце их начали избивать, по три человека налетали на одного, ребята падали, как кегли, — объясняет мама пострадавшего.

Юлии удалось посмотреть видео с камер торгового центра, по ее словам, на кадрах видно, как толпа первая задирается, потом бьет школьников, накидываясь со всех сторон.

«Сын не может спать третью ночь»

Мальчикам удалось оторваться от нападавших и забежать обратно в торговый центр, где им помогла случайная прохожая, женщина оставалась с подростками до приезда родителей. Также она подняла сумку и телефон одного из нападавших, которую он уронил во время драки и отнесла охраннику. Он все передал на пункт администрации.

Несколько нападавших на вид лет 14 все это время стояли неподалеку, вероятно, хотели забрать сумку и телефон, предполагает Юлия. Часть также стояла возле ГУМа, Юлия попыталась поговорить с ними, но диалог не вышел. Полицию, говорит женщина, ждали примерно 2 часа. Почти каждый из родителей пострадавших написал заявление.

— Мы с сыном объездили травматологии. После сами обратились за направлением в полицию, чтобы пройти судмедэкспертизу, — рассказывает женщина. — Мой сын не может спать уже третью ночь, одному мальчику ударили в грудь, хорошо, что не сломали ребра, у третьего пошли трещины на зубе.

Мама пострадавшего также отмечает, что охранник не нажал на тревожную кнопку, чтобы успокоить буйную компанию и не пыталась разнять школьников.

НГС позвонил администратору торгового центра, которая сообщила, что не может комментировать данный инцидент и оставила номер телефона приемной руководства. Там на звонок не ответили. В пресс-службе ГУ МВД рассказали, что в полицию поступило два сообщения, их объединяют в одну проверку.

— По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, — рассказали в пресс-службе.