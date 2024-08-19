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Криминал эксклюзив В Новосибирске бывшего топ-менеджера «ТОП-Книги» обвинили в афере на долгострое — она намекает на коррупцию

В Новосибирске бывшего топ-менеджера «ТОП-Книги» обвинили в афере на долгострое — она намекает на коррупцию

Надежду Полякову обвиняют в хищении 2,4 млн рублей, хотя раньше в деле фигурировала сумма в 117 млн

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4 комментария

Здание на Покрышкина, которое должно было стать украшением Левобережья, сегодня находится в аварийном состоянии

Следователи МВД предъявили обвинение бывшему топ-менеджеру объединения «ТОП-Книга» Надежде Поляковой по делу о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Силовики полагают, что женщина вывела миллионы рублей инвесторов, которые должны были пойти на достройку офисного здания. Постановление о привлечении женщины в качестве обвиняемой оказалось в распоряжении редакции НГС.

Речь идёт о долгострое на улице Покрышкина в Ленинском районе Новосибирска. В 2000-х руководство успешного на тот момент новосибирского книжного объединения «ТОП-Книга» планировало реализовать на его месте авторский архитектурный проект для своей штаб-квартиры. Подрядчик не смог построить здание в обозначенные сроки, проект превратился в долгострой, в результате было организовано АО «Строй-инверсия» для привлечения инвесторов и последующей достройки здания. Общество возглавила бывшая топ-менеджер «ТОП-Книги» Надежда Полякова.

Впоследствии инвесторы поделились на две группы, каждая из которых обвиняет оппонентов в попытке завладеть большей частью недвижимости. В 2021 году в отношении Надежды Поляковой было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Следователи полагали, что на мнимой достройке здания было похищено более 117 млн рублей. Тем не менее обвинение не устояло.

5 августа 2024 года Надежду Полякову обвинили в хищении 2,4 млн рублей со счетов «Строй-инверсии». По версии следствия, в 2015-16 годах предпринимательница вывела деньги через компанию своей знакомой якобы на оплату стеклопакетов и каркаса витража здания. Также Полякова, уверены силовики, вывела 200 тысяч рублей на погашение фиктивного займа.

— Привлечь Полякову Н.В. в качестве обвиняемой по данному уголовному делу, предъявив ей обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ, — говорится в соответствующем постановлении.

Надежда Полякова в беседе с корреспондентом НГС свою вину в преступлении не признала и заявила, что считает дело «заказным».

— Считаю данное уголовное дело проявлением коррупции в системе правоохранительных органов нашей области. Для меня, прожившей лихие 90-ые, сейчас не отпускает ощущение полной беззащитности перед работниками силовых ведомств, также как перед теми бандами-рэкетирами из прошлой жизни. Только тогда меня могли закопать под березкой, а сейчас посадить в тюрьму на 10 лет по тяжкой статье за мифическую кражу, -отметила Надежда Полякова.

Женщина добавила, что считает происходящее последствиями «войны дольщиков», и выразила надежду на скорый снос здания, которое, по ее словам, является предметом раздора.

В июле скандально известного новосибирского застройщика обвинили в незаконном строительстве коммерческого объекта на месте, где можно строить только жильё.

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Комментарии
5
так то
19 августа 2024, 15:41
Надо вспомнить еще прическу из 90х-2000 тысячных. Обновить образ!
Гость
19 августа 2024, 15:24
117млн превратились в 2,3
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