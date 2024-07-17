«Все запреты им хоть бы хны!»: скандального застройщика обвинили в возведении магазина без разрешения

Застройщик пытался оспорить запрет властей на строительство магазина. Суд проиграл, но работы не остановил Источник: Мария Щукина











Скандально известного в Новосибирске застройщика ГК «Собер» в очередной раз обвинили в строительстве коммерческого объекта без законных оснований. В этот раз «Собер-Инвест», входящий в группу компаний, приобрел землю с домом в селе Новолуговом и теперь возводит там магазин. Местные жители уверяют, что стройка незаконна, с ними согласна и администрация местного сельсовета.

— В декабре «Собер» выкупила соседний участок с жилым домом, с февраля идет стройка. Мы сразу подумали: что-то здесь нечисто, а узнав название компании, наши сомнения почти развеялись. Мы читали на НГС о том, как «Собер» ведет дела, — рассказала НГС жительница Новолугового Мария Щукина.



Пытливая женщина позвонила в ГК «Собер» и спросила, что за объект строится в Новолуговом.



— Мне ответили, что это будет коммерческое здание для сдачи в аренду, и даже выслали схему. Сказали, уже скоро можно будет заехать и торговать. Мы обратились с жалобой в Новолуговской сельсовет и администрацию Новосибирского района. Нам подтвердили: строить магазин на этом участке никто не разрешал, — добавила Щукина.

Мария уверяет: эти файлы ей выслали в ГК «Собер» и пообещали сдать помещение для торговли в аренду Источник: Мария Щукина











В Министерстве строительства Новосибирской области сообщили НГС, что ООО «Собер-Инвест» (входит в ГК «Собер) обращалось с заявлением об изменении разрешенного вида использования участка в Новолуговом, но получило отказ.



— Министерством строительства Новосибирской области принято решение об отказе изменить на условно разрешенный вид использования земельного участка «Магазины (4.4)» по заявлению ООО «СОБЕР-Инвест». Основанием для отказа послужили возражения правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, на котором запланировано строительство магазина, — следует из ответа министерства на запрос НГС.



Застройщик попытался оспорить приказ министерства в Арбитражном суде Новосибирской области, но дело проиграл. Сейчас на участке «Собер-Инвест» по закону может построить только индивидуальный жилой дом, следует из информации Минстроя. При этом новолуговчане уверяют: строительство магазина никто не прекращал.



— Вот уже фундамент заливают. Все запреты им хоть бы хны! — сетует Мария Щукина.



Слова новолуговчанки подтвердили в сельсовете.



— Администрация сельсовета трижды отказывала «Собер-Инвест» в изменении разрешенного вида использования земельного участка под строительство магазина. Были публичные слушания, жители и депутаты выступили против. Но мы знаем, что на сегодняшний день строительные работы ведутся. Мы обратились в администрацию Новосибирского района и Госстройнадзор с просьбой помочь и зафиксировать выявленные нарушения, — прокомментировал НГС ситуацию глава Новолуговского сельсовета Александр Раитин.



В группе компаний «Собер» отказались комментировать ситуацию в Новолуговом.

ООО Группа компаний «Собер» создано в Новосибирске в июне 2021 года, оно почти в равных долях принадлежит Елене Соколовой, Анастасии Непомнящих и Михаилу Берилло. Последний занимает должность директора компании. Помимо этого, Берилло — директор и владелец ООО «Бета», «Собер-Аренда», «Собер-инвест», «УК-Собер», совладелец агентства недвижимости «Инвест-проект». По результатам 2022 года ГК «Собер» отчиталось об убытке в 1,8 миллиона рублей при выручке в 11,2 миллиона рублей.



Ответа на запрос НГС от администрации Новосибирского района на момент публикации не поступило. Редакция также обратилась в прокуратуру Новосибирской области с просьбой провести проверку.



17 июня мы рассказали, как ГК «Собер» построило коммерческое здание у НГПУ по подложным документам. За это в отношении застройщика возбудили уголовное дело.

В свободное от строительства время директор ГК «Собер» Михаил Берилло учит студентов НГУ гражданскому праву Источник: table.nsu.ru / собер.рф











Ранее НГС выяснил, что на улице Первомайской та же ГК «Собер» получила разрешение на строительство открытой автостоянки на Первомайке, но возвела вместо нее галерею магазинов. Прокуратура, мэрия и Госстройнадзор о нарушениях знали, но застройщику удалось оформить объект в собственность.