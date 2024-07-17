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Мой дом «Все запреты им хоть бы хны!»: скандального застройщика обвинили в возведении магазина без разрешения

«Все запреты им хоть бы хны!»: скандального застройщика обвинили в возведении магазина без разрешения

Властям о нарушении запрета известно, но строительство не останавливается

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16 комментариев
Застройщик пытался оспорить запрет властей на строительство магазина. Суд проиграл, но работы не остановил

Скандально известного в Новосибирске застройщика ГК «Собер» в очередной раз обвинили в строительстве коммерческого объекта без законных оснований. В этот раз «Собер-Инвест», входящий в группу компаний, приобрел землю с домом в селе Новолуговом и теперь возводит там магазин. Местные жители уверяют, что стройка незаконна, с ними согласна и администрация местного сельсовета.

— В декабре «Собер» выкупила соседний участок с жилым домом, с февраля идет стройка. Мы сразу подумали: что-то здесь нечисто, а узнав название компании, наши сомнения почти развеялись. Мы читали на НГС о том, как «Собер» ведет дела, — рассказала НГС жительница Новолугового Мария Щукина.

Пытливая женщина позвонила в ГК «Собер» и спросила, что за объект строится в Новолуговом.

— Мне ответили, что это будет коммерческое здание для сдачи в аренду, и даже выслали схему. Сказали, уже скоро можно будет заехать и торговать. Мы обратились с жалобой в Новолуговской сельсовет и администрацию Новосибирского района. Нам подтвердили: строить магазин на этом участке никто не разрешал, — добавила Щукина.

Мария уверяет: эти файлы ей выслали в ГК «Собер» и пообещали сдать помещение для торговли в аренду

В Министерстве строительства Новосибирской области сообщили НГС, что ООО «Собер-Инвест» (входит в ГК «Собер) обращалось с заявлением об изменении разрешенного вида использования участка в Новолуговом, но получило отказ.

— Министерством строительства Новосибирской области принято решение об отказе изменить на условно разрешенный вид использования земельного участка «Магазины (4.4)» по заявлению ООО «СОБЕР-Инвест». Основанием для отказа послужили возражения правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, на котором запланировано строительство магазина, — следует из ответа министерства на запрос НГС.

Застройщик попытался оспорить приказ министерства в Арбитражном суде Новосибирской области, но дело проиграл. Сейчас на участке «Собер-Инвест» по закону может построить только индивидуальный жилой дом, следует из информации Минстроя. При этом новолуговчане уверяют: строительство магазина никто не прекращал.

— Вот уже фундамент заливают. Все запреты им хоть бы хны! — сетует Мария Щукина.

Слова новолуговчанки подтвердили в сельсовете.

— Администрация сельсовета трижды отказывала «Собер-Инвест» в изменении разрешенного вида использования земельного участка под строительство магазина. Были публичные слушания, жители и депутаты выступили против. Но мы знаем, что на сегодняшний день строительные работы ведутся. Мы обратились в администрацию Новосибирского района и Госстройнадзор с просьбой помочь и зафиксировать выявленные нарушения, — прокомментировал НГС ситуацию глава Новолуговского сельсовета Александр Раитин.

В группе компаний «Собер» отказались комментировать ситуацию в Новолуговом.

ООО Группа компаний «Собер» создано в Новосибирске в июне 2021 года, оно почти в равных долях принадлежит Елене Соколовой, Анастасии Непомнящих и Михаилу Берилло. Последний занимает должность директора компании. Помимо этого, Берилло — директор и владелец ООО «Бета», «Собер-Аренда», «Собер-инвест», «УК-Собер», совладелец агентства недвижимости «Инвест-проект». По результатам 2022 года ГК «Собер» отчиталось об убытке в 1,8 миллиона рублей при выручке в 11,2 миллиона рублей.

Ответа на запрос НГС от администрации Новосибирского района на момент публикации не поступило. Редакция также обратилась в прокуратуру Новосибирской области с просьбой провести проверку.

17 июня мы рассказали, как ГК «Собер» построило коммерческое здание у НГПУ по подложным документам. За это в отношении застройщика возбудили уголовное дело.

В свободное от строительства время директор ГК «Собер» Михаил Берилло учит студентов НГУ гражданскому праву

Ранее НГС выяснил, что на улице Первомайской та же ГК «Собер» получила разрешение на строительство открытой автостоянки на Первомайке, но возвела вместо нее галерею магазинов. Прокуратура, мэрия и Госстройнадзор о нарушениях знали, но застройщику удалось оформить объект в собственность.

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Застройщик Незаконное строительство Незаконное строение ГК Собер
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Комментарии
17
Гость
17 июля 2024, 11:47
Интересно почему не боятся ничего? И второе: доколе они будут не бояться?
Гость
17 июля 2024, 11:51
Был Хопер-Инвест, а теперь Собер-Инвест. И такой же пробивной.
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