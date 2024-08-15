«Запинали ногами»: новосибирцы сообщили о подростках, которые избили мужчину — полиция начала проверку

Обстоятельства конфликта устанавливаются Источник: «Инцидент Новосибирск»











Полиция начала проверку после сообщения о том, что подростки избили мужчину в Новосибирске. Информация о конфликте появилась в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».



Как сообщают очевидцы, инцидент произошел в Юго-Западном микрорайоне. В посте говорится, что двое подростов, на вид 16–17 лет, якобы избили нетрезвого мужчину.



— Залили перцовым баллончиком и запинали ногами, — говорится в посте.



Ранее неизвестный мужчина напал на курьера в микрорайоне Западном. Конфликт попал на видео.

