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Криминал «Запинали ногами»: новосибирцы сообщили о подростках, которые избили мужчину — полиция начала проверку

«Запинали ногами»: новосибирцы сообщили о подростках, которые избили мужчину — полиция начала проверку

Инцидент произошел в Юго-Западном микрорайоне

2 027
7 комментариев
Обстоятельства конфликта устанавливаются

Полиция начала проверку после сообщения о том, что подростки избили мужчину в Новосибирске. Информация о конфликте появилась в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».

Как сообщают очевидцы, инцидент произошел в Юго-Западном микрорайоне. В посте говорится, что двое подростов, на вид 16–17 лет, якобы избили нетрезвого мужчину.

— Залили перцовым баллончиком и запинали ногами, — говорится в посте.

Ранее неизвестный мужчина напал на курьера в микрорайоне Западном. Конфликт попал на видео.

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Комментарии
7
Гость
15 августа 2024, 22:08
Зверьки. Найти и наказать.
Я_ИНAЯ
15 августа 2024, 22:38
А действовать как стадо баранов - это правильно?
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