«Запинали ногами»: новосибирцы сообщили о подростках, которые избили мужчину — полиция начала проверку

Полиция начала проверку после сообщения о том, что подростки избили мужчину в Новосибирске. Информация о конфликте появилась в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».
Как сообщают очевидцы, инцидент произошел в Юго-Западном микрорайоне. В посте говорится, что двое подростов, на вид 16–17 лет, якобы избили нетрезвого мужчину.
— Залили перцовым баллончиком и запинали ногами, — говорится в посте.
Ранее неизвестный мужчина напал на курьера в микрорайоне Западном. Конфликт попал на видео.
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