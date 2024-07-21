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Происшествия Мужчина напал на курьера в Новосибирске — видео, как сибиряк громит велосипед доставщика

Мужчина напал на курьера в Новосибирске — видео, как сибиряк громит велосипед доставщика

Инцидент произошел на Забалуева, 39/2

2 098
21 комментарий
Полиция начала проверку

Новосибирцы сообщили, что неизвестный мужчина напал на курьера в микрорайоне Западном. Видео конфликта очевидцы опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».

По словам очевидцев, инцидент произошел 20 июля на Забалуева, 39/2. Судя по кадрам, мужчина сломал велосипед курьера.

— Мужик по неизвестной причине напал на курьера. Разломал велосипед и хотел избить парня. Курьер цел, велосипед не на ходу, — пояснили очевидцы.

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что начали проверку по этому инциденту.

Ранее в Новосибирске двое мужчин избили 16-летнего парня на глазах у мамы из-за прически.

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Комментарии
19
Петр Новосибирск
21 июля 2024, 17:53
На девушку-курьера не нападал, слава Богу, только угрозы. По-видимому, сильно напугала неадекватного мужчину, объезжая сзади без предупредительных сигналов...
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
21 июля 2024, 18:20
Будешь ищо катацца, будешь.😼
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