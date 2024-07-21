Мужчина напал на курьера в Новосибирске — видео, как сибиряк громит велосипед доставщика

Новосибирцы сообщили, что неизвестный мужчина напал на курьера в микрорайоне Западном. Видео конфликта очевидцы опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».
По словам очевидцев, инцидент произошел 20 июля на Забалуева, 39/2. Судя по кадрам, мужчина сломал велосипед курьера.
— Мужик по неизвестной причине напал на курьера. Разломал велосипед и хотел избить парня. Курьер цел, велосипед не на ходу, — пояснили очевидцы.
В пресс-службе регионального МВД сообщили, что начали проверку по этому инциденту.
Ранее в Новосибирске двое мужчин избили 16-летнего парня на глазах у мамы из-за прически.