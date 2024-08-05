«Перегородил выход своим телом»: сибиряк пойдет под суд за то, что запер в квартире врача

Теперь несдержанному мужчине грозит до 2 лет лишения свободы Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











55-летний житель Кировского района пойдет под суд за незаконное лишение свободы. Он запер в квартире медработника, которая пришла оказывать помощь его пожилой матери. Об итогах расследования рассказали сегодня в прокуратуре Новосибирской области.



Как выяснили дознаватели, в июле 2023 года врач из поликлиники пришла на дом к пожилой пациентке, но покинуть дом не смогла: нетрезвый сын сибирячки сначала потребовал немедленно дать ему справку о здоровье матери. Когда врач отказалась, мужчина разозлился и запер ее в квартире.

— Перегородил своим телом выход из квартиры и закрыл входную дверь изнутри на замок, высказав намерение не выпускать медицинского работника из квартиры. При попытках открыть входную дверь и покинуть квартиру мужчина отталкивал врача от двери, при этом грубо хватая за запястье рук, — рассказали в прокуратуре.

Когда мужчина потерял бдительность, перепуганной женщине удалось сбежать. Дознаватели МВД возбудили уголовное дело по части 1 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, не связанное с похищением). Обвиняемому грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее НГС писал о том, что сибиряк посадил свою мать на цепь за то, что она отмечала 8 марта 2 недели подряд.