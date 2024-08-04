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Криминал Бастрыкин ждет доклад о нападении на подростка под Новосибирском — его избил случайный прохожий

Бастрыкин ждет доклад о нападении на подростка под Новосибирском — его избил случайный прохожий

Возбуждено уголовное дело по статье «Побои»

1 082
10 комментариев
Происшествие произошло в феврале 2024 года

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела по факту избиения прохожим подростка в Бердске. Об этом сообщил Информационный центр СК России.

Инцидент произошел в феврале в Бердске. Мужчина шел по одной из улиц Бердска, подозвал мимо проходившего подростка. После этого местный житель без видимой причины повалил прохожего на землю и нанес несколько ударов в область головы.

Следственный комитет расследует уголовное дело по статье о «Побоях» (ст. 116 УК РФ). Местонахождение напавшего устанавливается.

— Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Долгалеву Е.Г. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Тогучине суд не стал отправлять под стражу водителя Lexus, который сбил двоих подростков 15 и 16 лет. Мужчина утверждал, что машиной в момент ДТП управляла его знакомая.

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Новосибирская область Бердск Следственный комитет РФ Александр Бастрыкин
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Комментарии
11
урлулуу
4 августа 2024, 16:21
Я вижу только один удар.
Есличё
4 августа 2024, 16:23
Здоровья Александру Ивановичу. Похоже ему одному не равнодушна судьба русских в России.
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