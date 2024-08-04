Бастрыкин ждет доклад о нападении на подростка под Новосибирском — его избил случайный прохожий

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела по факту избиения прохожим подростка в Бердске. Об этом сообщил Информационный центр СК России.
Инцидент произошел в феврале в Бердске. Мужчина шел по одной из улиц Бердска, подозвал мимо проходившего подростка. После этого местный житель без видимой причины повалил прохожего на землю и нанес несколько ударов в область головы.
Следственный комитет расследует уголовное дело по статье о «Побоях» (ст. 116 УК РФ). Местонахождение напавшего устанавливается.
— Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Долгалеву Е.Г. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в Тогучине суд не стал отправлять под стражу водителя Lexus, который сбил двоих подростков 15 и 16 лет. Мужчина утверждал, что машиной в момент ДТП управляла его знакомая.