Частично признал вину: мигранта, сбившего двух подростков в Тогучине, отпустили на свободу

Заседание проходило в закрытом режиме Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Тогучинский районный суд Новосибирской области отпустил из-под стражи водителя Lexus, который 21 июля 2024 года сбил двоих подростков 15 и 16 лет. Они ехали на мопеде. Дело отправили на расследование в МВД.

Авария произошла на улице Гутовской. По свидетельствам очевидцев предполагаемый виновник ДТП Эльгюн Амиров сначала попытался уехать с места происшествия, а затем заявил, что за рулем был не он, а его знакомая. Девушка и вправду находилась на месте аварии и даже сидела на месте водителя. Но один из очевидцев снял, как она незаметно подходит к пустому кроссоверу и садится за руль, так что попытки запутать следствие оказались бесплодными:

— Изначально фигурант по делу утверждал, что автомобилем управляла его знакомая. Впоследствии женщина стала это отрицать и призналась, что оговорила себя, — прокомментировали накануне ход расследования в СК.

Обвиняемого привели в суд в наручниках Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), его отправляли в отдел по расследованию особо важных дел областного следственного управления СК, разбирательство взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

Обвиняемый отказался общаться с журналистами Источник: Анна Скок / NGS.RU

31 июля Эльгюна Амирова, приехавшего в Тогучин из Азербайджана (сейчас у него есть гражданство России), задержали. 1 августа стало известно, что дело передали обратно в МВД. Суд проходил в закрытом режиме. В результате обвиняемый частично признал вину. Суд отказал в ходатайстве следователя о заключении в СИЗО. Обвиняемого отпустили из-под стражи.



Ранее НГС писал о том, что лихач на Mercedes насмерть сбил женщину в Новосибирске и скрылся с места аварии. Полицейским понадобилось меньше суток, чтобы найти спрятанный автомобиль.