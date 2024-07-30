Заманчивая иллюзия: две сибирячки искали подработку — после собеседования их убедили расстаться с сотнями тысяч рублей

Внимание и обходительность красивых молодых людей так впечатлили героинь этого материала, что они до сих пор не могут внятно объяснить содеянное Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Ищущие работу в центре Новосибирска женщины стали жертвами простой схемы развода на деньги. Привлекательные условия в объявлении, обходительный персонал в офисе и заманчивые перспективы выйти на качественно новый уровень жизни затуманили им разум. Они отдали сотни тысяч кредитных рублей без договора и расписки. Казалось бы, такое просто невозможно в наше время, когда информацию о любом работодателе можно найти без труда. Но героини этого материала смогли и теперь кусают локти: они должны банкам крупные суммы, ведь деньги испарились вместе с работодателем. Подробности — в материале НГС.

Имена героинь изменены, но известны редакции. Об этом попросили они сами по двум причинам: стесняются собственной наивности и боятся последствий публичных обвинений крупной компании.

Сказки для взрослых

В начале 2024 года 46-летняя бухгалтер Оксана искала подработку и увидела на сайте hh.ru объявление о наборе сотрудников на должность оператора ввода данных в фирме «Феникс». Женщину пригласили на собеседование в офис без вывески на Орджоникидзе, 40, а после него предложили недельную стажировку.

— На собеседовании было много женщин и девушек, каждые 15 минут кто-то приходил. Вскоре мы перешли к обучению, на котором вместо функционала оператора ввода данных менеджеры начали продвигать тему трейдинга на платформе JPB: как это круто и как много на этом можно заработать, — вспоминает Оксана.

Офис, куда звали соискателей, находится в центре Новосибирска Источник: Виктор Бобровников / NGS.RU











Первым заданием для «оператора» стало открытие демосчета на финансовой бирже. Менеджеры пичкали Оксану историями личного успеха, показывали на скриншотах, сколько денег они вывели со своих счетов и сколько тысяч долларов на них якобы сейчас. Женщина наряду с другими соискателями млела от предвкушения скорого богатства.

— Там такие холеные парни лет тридцати работали в белых рубашках, красивых костюмах. Я задавала им много вопросов, они на все отвечали — в общем, им удалось войти ко мне в доверие. Взяла кредит в 370 тысяч рублей в Сбербанке и попросила завести мне на счет, — продолжила Оксана.



Самое удивительное в этой истории — даже не безоговорочная вера в успешный успех, а то, что пострадавших убеждали просто отдавать сотни тысяч рублей без договоров и расписок. При этом будни начинающего трейдера оказались не такими безоблачными, как представлялись.



— Я приходила несколько раз в неделю, торговала в плюс, но очень медленно всё шло. Менеджер объяснял, что депозит слишком маленький был, для разгона нужно было вложить еще. Я нашла еще 300 тысяч рублей и завела их в систему тем же образом, — говорит женщина.



Оксана попыталась вывести несколько сотен долларов со своего счета, но у нее не получалось. Встречи с менеджерами стали переносить, а когда она пришла в офис, он оказался пуст: «Феникс» съехал. Все, кто общался с Оксаной от его имени, ее заблокировали.



Женщина обратилась в полицию, и силовики нашли основания для возбуждения дела о мошенничестве. Оксану признали потерпевшей, но дело заведено в отношении неустановленных лиц.



«Всё было лишь иллюзией»

21-летняя студентка Полина искала подработку и наткнулась на вакансию офис-менеджера от ООО «Феникс» на сайте объявлений. Собеседование в офисе на Орджоникидзе, 40 не вызвало у девушки никаких подозрений.



— Мне пояснили, что моя работа будет состоять из выполнения мелких поручений. График предлагали гибкий, это привлекало. Задания должны были выполняться в Word или Excel-таблицах. Так как меня предлагаемые условия устроили, я приступила к обучению, — говорит Полина.

Так выглядит торговля на JPB. Пострадавшие пришли к выводу, что на самом деле деньги из системы не доходили до бирж Источник: предоставлено героем публикации











Обучать девушку начали почему-то финансовой грамотности. Ученица «Фениксу» попалась хорошая, доверчивая — вероятно, таких и искали.

— Финансовая грамотность в жизни не лишняя, я начала читать предложенные мне книги. На встречах мне не дали никаких заданий по заполнению таблиц, зато убедили вложить 280 тысяч рублей в торговлю на бирже JPB. Показали, что сами здорово зарабатывают, и предложили всяческую помощь, уверяя, что заинтересованы в моем успехе не меньше меня, — продолжила рассказ Полина.



Новоявленный игрок финансового рынка тоже отдавала деньги без заключения договора или расписки. Уроки финансовой грамотности не помогли ей разглядеть подвох ни при первом депозите, ни при втором — она добавила еще 100 тысяч кредитных рублей по совету куратора.

На момент визита журналиста в офисе № 3511 не оказалось никого — «Феникс» давно съехал Источник: Виктор Бобровников / NGS.RU











«Трейдерство» шло с переменным успехом полтора месяца, пока девушка не попыталась вывести деньги со счета.



— Пробная транзакция по выводу 100 долларов почему-то не проходила. Я начала копаться в личном кабинете, пообщалась с реальными трейдерами и пришла к выводу: ни до каких реальных финансовых рынков мои деньги не доходили, все операции крутились внутри системы — всё это было лишь иллюзией, — говорит Полина.



К моменту прозрения девушки ранее приветливые менеджеры перестали выходить на связь. Полина — тоже пострадавшая по делу о мошенничестве, совершенном «неустановленной группой лиц».



Что такое JPB

Занимаемый раньше «Фениксом» офис № 3511 на Орджоникидзе, 40 сегодня закрыт: арендаторы съехали. В администрации заявили, что помещение принадлежит физическому лицу, которое самостоятельно занимается арендой, без их участия. Журналист передал собственнику через администрацию номер телефона, но обратной связи не последовало.



Признанные пострадавшими по уголовному делу женщины смогли назвать НГС данные только одного из менеджеров «Феникса» — Дмитрия Михайловича Карвеля. Мужчине 29 лет, он прописан в Анжеро-Судженске в Кемеровской области.



— Работал ли я в «Фениксе»? — переспросил журналиста Дмитрий Карвель в телефонном разговоре. — Что-то связь плохая, перезвоните минут через 10.



После этого минутного разговора мужчина перестал отвечать на звонки НГС.



Найти данные о компании «Феникс» и ее учредителях НГС не удалось: только в Новосибирской области зарегистрировано более 600 юрлиц с таким названием.

На сайте Just Profit Broker (так расшифровывают JPB; по другой версии, входит в Japan Post Holding — отсюда в аббревиатуре J и P, но такой дочки у холдинга нет) указано, что самостоятельным брендом он стал недавно, в 2013 году. Компанией, по информации сайта, управляет зарегистрированная в офшорной зоне на Маршалловых островах JPB Limited. А вот данных о действующей лицензии игрока рынка финансовых операций нет нигде.

Адрес сайта время от времени меняется, и это не случайно — его блокируют. Например, JPB-LIMITED.COM 13 апреля 2024 года внесен Центробанком в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В мае 2023 года в этом списке оказалась фирма JPBFX, которая тоже работала под брендом JPB. При этом указанный в реестре адрес компании — офис в Екатеринбурге.

— Обращаясь к нелегальным поставщикам финансовых услуг, вы рискуете потерять свои деньги, — предупреждает Центробанк в описании реестра.

Перспективы для пострадавших

В МВД Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать расследование уголовного дела в отношении неустановленных лиц из офиса 3511 на Орджоникидзе, 40. При этом сам факт возбуждения такого дела НГС подтвердили.



На момент публикации сайт hh.ru заблокировал ООО «Феникс» и удалил его объявления о поиске сотрудников. Оперативно прокомментировать причины этого и содержание жалоб на работодателя пресс-служба hh.ru на момент публикации не смогла, но обещала ответить в ближайшее время.

Сейчас ООО «Феникс» и его объявления заблокированы на hh.ru Источник: предоставлено героем публикации











По мнению адвоката Дениса Садовского, в деятельности компании определенно имеются признаки мошенничества.



— В частности, определяющими факторами являются отсутствие намерений и возможности у «работодателя» для участия в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, отсутствие лицензии для такой деятельности и сама по себе схема привлечения денежных средств у потерпевших, — считает Садовский.



По мнению адвоката, даже при доведении уголовного дела до логического конца, вероятно, будут наказаны только менеджеры, а они по понятным причинам пешки, а не бенифициары этого бизнеса.



— Для привлечения к уголовной ответственности не только исполнителей, но и бенефициаров схемы, необходимо привлечение значительных ресурсов правоохранительных органов, — добавил Садовский.

Ранее мы рассказали, как студентка набрала кредитов на 200 тысяч, чтобы вступить в «элитный бизнес». Читайте, как разводят на биокулонах.

